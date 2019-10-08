Рекомендуем фиксировать даже небольшую прибыль по "шортам" пары доллар-рубль - Алор Брокер

Рубль в паре с долларом ожидаемо ушел вчера в район 65. Во вторник на мировом валютном рынке все спокойно, но наблюдается очень слабая тенденция к ослаблению доллара. Если она получит продолжение в течение дня, то рубль вполне может укрепиться копеек на 30. Однако поводов для более сильного роста российской валюты пока нет, и аналитик Алор Брокер Алексей Антонов рекомендует фиксировать даже небольшую прибыль по "шортам" пары доллар-рубль, подыскивая момент для среднесрочной продажи рубля против доллара.