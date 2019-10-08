"Ренессанс Капитал" поднял рейтинг акций Polymetal до "покупать" после переоценки сектора

Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" пересмотрела прогнозные цены анализируемых компаний сегмента драгметаллов с учетом новых, более оптимистичных прогнозов цен для этой группы металлов, сообщается в обзоре ИК.

По итогам переоценки рекомендация (рейтинг) для акций Polymetal (MOEX: POLY) была повышена с "держать" до "покупать".

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками ИК, была повышена с 9,4 фунта стерлингов до 13,1 фунта стерлингов за штуку.

Текущая стоимость акций Polymetal составляет 11,4 фунта стерлингов за штуку.

Кроме того, в обзоре говорится, что для депозитарных расписок "Норильского никеля" (MOEX: GMKN) и акций ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) была подтверждена рекомендация "покупать".