Xtellus Capital поднял рекомендацию для ADS VEON до "покупать"

Xtellus Capital, аналитика которого распространяется в России "ВТБ Капиталом", повысил рекомендацию для американских депозитарных акций (ADS) VEON с "держать" до "покупать", сообщается в обзоре компании.

Между тем прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками Xtellus Capital, осталась без изменений и составляет $3 за штуку.

Как говорится в обзоре, потенциальный доход от инвестирования в ADS VEON на текущих ценовых уровнях составляет порядка 41%, что соответствует рекомендации "покупать".

При этом эксперты отмечают, что лучшей точкой входа в данные бумаги был бы момент продажи доли VEON в Telenor или после этого события.

Текущая стоимость ADS VEON составляет порядка $2,35 за штуку.