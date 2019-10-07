.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль вечером снижается к доллару и евро следом за большинством валют ЕМ
.
ГЛАВНОЕ
Дефляция в сентябре в РФ осталась на уровне 0,2%
В сентябре потребительские цены в РФ снизились на 0,2% после такого же снижения в августе, сообщил Росстат. Аналитики ожидали дефляцию на уровне 0,1%. В годовом выражении инфляция замедлилась до 4%
 
Заметный рост цен на жилье прекратится к декабрю
С августа 2018 года по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% - до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м, сообщили "Известиям" в аналитическом центре "Авито Недвижимость". Цены на вторичное жилье реагируют на...
 
После 2030 года спрос на нефть упадет
Замедление роста глобального спроса на нефть в долгосрочной перспективе может смениться падением потребления, впервые признало Минэнерго в обновленном проекте Энергостратегии России до 2035 года, пишут "Ведомости" со ссылкой на документ,...
 
Минпромторг предлагает стимулировать локализацию производства автомобилей
Минпромторг отказывается от идеи дифференциации компенсаций утильсбора для локализованных в РФ автоконцернов, которую лоббировали ряд крупнейших игроков. Параметры дифференциации должна была установить до 15 октября рабочая группа с участием...
 
07 октября 2019 года 19:33

Рубль вечером снижается к доллару и евро следом за большинством валют ЕМ

Москва. 7 октября. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль слабеет к бивалютной корзине следом за большинством валют emerging markets в ожидании новостей относительно торговых переговоров между США и Китаем, запланированных на вторую половину текущей недели.

Курс доллара США составил 64,91 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 29,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 71,3 руб./EUR1, подорожав на 34,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 31,73 копейки - до 67,78 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль вечером продолжает дешеветь к доллару и евро вслед за большинством валют emerging markets. Внимание участников рынка вновь переключилось на ситуацию вокруг торгового конфликта Вашингтона и Пекина. Трейдеры возлагали надежды на переговоры США и Китая, возобновляющиеся на этой неделе после длившегося несколько месяцев перерыва. Однако, как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, китайские власти не спешат заключать со Штатами масштабное соглашение и не готовы обсуждать ряд важных для американской стороны тем, как того добивается президент США Дональд Трамп. Он неоднократно повторял, что готов рассматривать только всеобъемлющее соглашение с Китаем, и по словам источников, продолжает придерживаться этого мнения.

В ходе встреч с представителями Вашингтона, прошедших в Пекине за последние недели, китайская сторона дала понять, что намерена существенно сузить круг тем для обсуждения с США. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, который возглавит китайскую делегацию на стартующих 10 октября переговорах в Вашингтоне, предупредил американских чиновников, что Пекин не намерен затрагивать темы реформирования промышленной политики и государственных субсидий - два ключевых вопроса, на решении которых настаивает администрация Трампа.

Торговые споры между двумя крупнейшими экономиками мира все более заметно сказываются на перспективах глобальной экономики, о чем свидетельствуют макроэкономические показатели из разных регионов мира. В понедельник статданные по Германии указали на значительно более существенное падение объема заказов промпредприятий ФРГ в августе, чем прогнозировали эксперты.

Объем заказов промышленных предприятий Германии в августе 2019 года упал на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства экономики ФРГ. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали снижения показателя на 0,3%.

В конце прошлой недели внимание участников рынка было сфокусировано на статданных по рынку труда США. В целом эксперты оценили данные по рынку труда как неплохие, полагая, что они снизят опасения рецессии в США. Негативным моментом в отчете стали данные о зарплатах, указавшие на то, что средняя почасовая оплата труда в прошлом месяце не изменилась относительно августа и выросла на 2,9% в годовом выражении. Эксперты прогнозировали рост первого показателя на 0,2%, второго - на 3,2%.

Инвесторы анализируют данные по рынку труда, в том числе для того, чтобы получить более ясную картину о дальнейших действиях Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно ставок. Судя по фьючерсам на уровень ставки, вероятность того, что Федрезерв снизит ставку по итогам заседания 30 октября, слегка снизилась и теперь составляет 80,7% против около 90% до публикации данных, пишет MarketWatch.

В этой связи участники торгов ожидают речи главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который в понедельник вечером выступит на конференции в Солт-Лейк-Сити.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный аналитик Альфа-банка Гельды Союнов, после небольшого пятничного затишья снижение рубля и российских индексов акций продолжилось в понедельник. "В целом негативная динамика российских активов обусловлена усиливающимися опасениями мировых инвесторов по поводу торможения глобальной экономики. Так, вышедшие сегодня данные по фабричным заказам в Германии, а это четвертая экономика в мире, оказались хуже прогнозов, что сформировало негативные рыночные настроения уже в начале дня. При этом в ближайшие два дня активность на валютном рынке будет сниженной. Это связано с ожиданием публикации протоколов сентябрьского заседания ФРС вечером в среду, а также тем, что в Китае до завтрашнего дня продолжаются длительные выходные. Из протоколов инвесторы надеются понять намерения американского центробанка относительно своих действий на октябрьском заседании", - отметил Союнов.

"На внутреннем рынке рубль снижается к доллару и евро, при этом падение отечественной валюты сдерживалось укреплением нефтяных котировок (стоимость марки Brent прибавляла ранее почти 2%). Потери других валют EM выглядят более заметными по сравнению с рублем: в частности, турецкая лира снижалась на 1,5%, южноафриканский рэнд - на 0,7%. Вечером ожидается очередное выступление Пауэлла. Не исключено, что его комментарии могут внести свои коррективы в ход валютных торгов на глобальном рынке, однако в целом ожидания участников рынка по снижению процентной ставки ФРС в конце октября останутся, по-видимому, преобладающими", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Нефтяной рынок поднимается в ходе торгов в понедельник, участники рынка ждут нового раунда торговых переговорах США и Китая, который стартует на этой неделе. Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК подорожали на 1,25% - до $59,1 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени поднимаются на 1,63% - до $53,67 за баррель.

Позитивным фактором для рынка нефти стали статданные нефтесервисной компании Baker Hughes, указавшие на снижение числа действующих нефтедобывающих установок в США за прошедшую неделю на 3 единицы - до 710 установок. Показатель сокращается уже семь недель подряд.

Банк России 7 октября провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 192,9 млрд рублей (при лимите 400 млрд рублей и общем спросе 192,9 млрд рублей) в среднем по ставке 6,92% годовых.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 8 октября на 20,41 копейки, до 64,8259 руб./$1, и уменьшил курс евро на 20,45 копейки, до 71,1464 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" уменьшился в понедельник на 0,79 копейки по отношению к пятнице и составил 64,8634 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 7,48 копейки и составил 64,8751 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 364,716 млн, из которых $515,837 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 848,879 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 1,82 копейки по отношению к пятнице, до 71,179 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 14,51 копейки и составил 71,2504 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR630,964 млн, из которых EUR186,612 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR444,352 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов повысились в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 7,14% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 1 б.п. - до 7,14% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению с пятницей и остались на отметках 7,13%, 7,19% и 7,25% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
08 октября 2019 года 13:38
Инвесторы в инструменты с фиксированным доходом находятся в сложном положении - Julius Baer
Инвесторы в инструменты с фиксированным доходом находятся в сложном положении, говорится в комментарии Julius Baer. Сейчас сложилась беспрецедентная ситуация, в которой выбор активов довольно ограничен, если речь идет о реальном росте и реальной прибыли. Таким образом, тем инвесторам, которые...    читать дальше
.
08 октября 2019 года 13:13
При восстановлении цен на нефть до отметки выше $60/барр. Brent ожидаем позитивной динамики акций Лукойла и Роснефти - Альфа-банк
Поддержку российскому рынку акций на неделе могут оказать восстановление цены на нефть и ожидания дальнейших понижений ставок ФРС, говорится в обзоре Альфа-банка. "В случае восстановления цен на нефть до отметки выше $60/барр. (Brent) на фоне премии за геополитическую напряженность мы можем...    читать дальше
.
08 октября 2019 года 12:36
Пока рубль, скорее всего, не выйдет из диапазона 64,50 - 66,00 за доллар - Оргбанк
Рынки продолжают оставаться в состоянии неопределенности дальнейших перспектив, говорится в комментарии шеф-дилера Оргбанка Александра Королёва. Будущее мировой экономики вызывает беспокойство у многих аналитиков, что заставляет игроков уходить из рискованных активов. И, прежде всего, от этого...    читать дальше
.
08 октября 2019 года 12:10
На стороне рубля ОФЗ и восстановление нефти, против - усиление доллара в мире в целом - БКС
На стороне рубля сейчас ОФЗ и восстановление нефти, против - усиление доллара в мире в целом, отмечает в своем комментарии эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Сергей Гайворонский. Среднесрочная динамика во многом будет зависеть от хода переговоров США и Китая, которые возобновятся уже в...    читать дальше
.
08 октября 2019 года 11:53
Рубль остается уязвимым на фоне сохранения неопределенности по торговым переговорам между США и КНР - "Нордеа Банк"
Во вторник наблюдается повышенный аппетит к рисковым активам, в результате чего рубль пытается восстановить более комфортные уровни в основных валютных парах, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". Финансовые рынки пока не отреагировали на сообщения о том, что США включили 8 китайских...    читать дальше
.
08 октября 2019 года 11:40
Рынок акций РФ утром просел по индексам на бумагах Сбербанка и Газпрома, слабость нефти сдерживает "быков"
Москва. 8 октября. Рынок акций РФ утром во вторник просел по индексам из-за коррекции после роста бумаг Сбербанка и "Газпрома", слабость нефти сдерживает "быков", несмотря на подросшую фондовую Азию на ожиданиях прогресса в торговых переговорах США и КНР.    читать дальше
.
08 октября 2019 года 11:30
Ренессанс Капитал поднял рейтинг акций Polymetal до "покупать" после переоценки сектора
(добавлены 6-й абзац и таблица) Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" пересмотрела прогнозные цены анализируемых компаний сегмента драгметаллов с учетом новых, более оптимистичных прогнозов цен для этой группы металлов, сообщается в обзоре ИК. По итогам переоценки рекомендация...    читать дальше
.
08 октября 2019 года 11:11
Умеренный оптимизм во вторник утром позволяет рассчитывать на небольшое укрепление рубля в направлении 64,50/USD - РФПИ
Рубль в понедельник потерял около 0,5% к USD, опустившись до 65,00/USD к концу дня, хотя в течение торгов временное равновесие было найдено вблизи 64,85-64,90/USD, говорится в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого. Основным фактором выступало общее снижение большинства ЕМ валют на...    читать дальше
.
08 октября 2019 года 11:05
Рубль вряд ли сможет вырваться из диапазона 64,7-65,2 против доллара и 70,8-71,3 против евро - Росбанк
Сохраняющийся спрос на российские активы едва ли позволит рублю вырваться из диапазона 64,7-65,2 против доллара и 70,8-71,3 против евро, говорится в комментарии Росбанка. Российский рубль начал неделю с ослабления позиций, следуя за общим пессимизмом на мировых рынках. Тем не менее, заданный...    читать дальше
.
08 октября 2019 года 10:45
Надежды на позитивный тон переговоров США и КНР способствуют подъему нефти - Промсвязьбанк
Нефть Brent подрастает в преддверии переговоров США и КНР по торговле, которые пройдут 10-11 октября, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. "Сюрприза мы не ждем, но надежды на позитивный тон переговоров будут способствовать подъему нефти к верхней границе диапазона 58-61 долл./барр.", - отмечает...    читать дальше
.
08 октября 2019 года 10:39
До появления новой существенной информации потенциал роста Brent ограничен отметкой $60 за баррель - БКС
о появления новой существенной информации потенциал роста Brent ограничен отметкой $60 за баррель. В дальнейшем цены на нефть могут как восстановиться, так и обновить локальные минимумы в районе $56 за баррель, сообщается в комментарии "БКС Брокер". Участники нефтяного рынка проявляют...    читать дальше
.
08 октября 2019 года 10:20
Рубль растет к доллару и евро на старте торгов на фоне увеличения спроса на риск перед переговорами между США и КНР
Москва. 8 октября. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине в связи с ростом интереса инвесторов к рисковым активам перед торговыми переговорами между США и Китаем, запланированными на вторую половину недели, и благодаря дорожающей нефти.    читать дальше
.
08 октября 2019 года 10:15
Усиление ожиданий снижения ключевой ставки Банком России 25 октября может снизить доходность 10-летних ОФЗ до 6,80% годовых - Промсвязьбанк
В понедельник BLOOMBERG опубликовал результаты опроса глобальных стратегов и трейдеров (проведенного 19-30 сентября). Большинство опрошенных сохраняет позитивный взгляд на активы ЕМ до конца этого года на ожиданиях смягчения монетарной политики ведущих центробанков, говорится в обзоре...    читать дальше
.
08 октября 2019 года 09:58
Индекс МосБиржи предпримет попытки к умеренному росту - Промсвязьбанк
ндекс МосБиржи заручившись поддержкой со стороны нефти и умеренным оптимизмом внешних площадок в понедельник смог уверенно подрасти, вернувшись выше отметки 2700 пунктов. Во вторник благодаря ценам на нефть и некоторому оживлению на глобальных рынках при неплохой динамике азиатских площадок индекс...    читать дальше
.
08 октября 2019 года 09:55
После умеренно позитивного старта торгов индекс МосБиржи может продолжить повышение к 2730-2740 пунктам - ИК "Алго Капитал"
Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно уверенно охарактеризовать как позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с некоторым приростом, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал". В минувший понедельник основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0,99%)...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.