Рынок акций РФ начал неделю с роста вслед за нефтью, лидировали нефтянка и Сбербанк

Москва. 7 октября. Рынок акций РФ начал неделю с коррекционного роста вслед за подросшей нефтью, в то время как внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы после известий о потенциальных сложностях в стартующих на этой неделе торговых переговорах США и Китая; лидерами роста вступили бумаги нефтяных компаний и Сбербанка.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2719,22 пункта (+1%), индекс РТС - 1320,25 пункта (+0,7%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,2%.

Доллар поднялся до 64,89 рубля (+0,27 рубля).

Подросли акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,2% и +0,7% "префы"), Сбербанка (+2,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,5% и +3,2% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,9%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,3%).

Сбербанк России за январь-сентябрь 2019 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 8,6% в годовом выражении, до 665,4 млрд рублей. В сентябре чистая прибыль банка составила столько же, сколько годом ранее - 72,1 млрд рублей.

Подешевели акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,5%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,5%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,7%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,5%), "Мосбиржи" (-0,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,2%).

В Азии в понедельник динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, Китай не работает до 8 октября в связи с празднованием Дня образования КНР), подросла Европа (DAX, CAC 40, FTSE растут на 0,6-0,7%), однако забуксовала Америка (индекс S&P 500 прибавляет всего 0,1%).

Агентство Bloomberg сообщило в воскресенье, что китайские власти не спешат заключать со Штатами масштабное соглашение, которого добивается президент США Дональд Трамп, и не готовы обсуждать ряд важных для американской стороны тем на переговорах, которые должны состояться на этой неделе.

По словам источников агентства, в ходе встреч с представителями Вашингтона, прошедших в Пекине за последние недели, китайская сторона дала понять, что намерена существенно сузить круг тем для обсуждения с США.

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, который возглавит китайскую делегацию на стартующих 10 октября переговорах в Вашингтоне, предупредил американских чиновников, что Пекин не намерен затрагивать тему реформирования промышленной политики или государственных субсидий - два ключевых вопроса, на решении которых настаивает администрация Трампа, сообщил один из источников.

Эксперты отмечают, что Китай получил преимущество в переговорах с США, поскольку Трамп недавно оказался в центре скандала, спровоцировавшего запуск процесса импичмента.

Однако, по словам источников, близких к администрации Трампа, процесс импичмента не скажется на подходе президента к переговорам с КНР, и если Пекин считает, что позиция Штатов ослабла, то это станет просчетом китайской стороны.

Нефть в понедельник подорожала, отыгрывая статистику Baker Hughes; цена Brent к 18:50 МСК на $0,4 превысила уровень, отмечавшийся при закрытии рынка акций РФ 4 октября.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent составила $59,14 за баррель (+1,3% и +1,1% в пятницу), ноябрьская цена WTI - $53,74 за баррель (+1,8% и -0,7% в пятницу).

На прошлой неделе Brent подешевела на 4,4%, WTI - на 5,5% на фоне слабых статданных, но под закрытие торгов в пятницу цены подросли благодаря данным Baker Hughes. Нефтесервисная компания сообщила о снижении числа действующих нефтедобывающих установок в США за прошедшую неделю на 3 единицы - до 710 установок. Количество действующих установок сокращается уже семь недель подряд.

По словам эксперта компании "БКС брокер" Дмитрия Бабина, рынок акций РФ отыгрывал потери прошлой недели вслед за ростом нефтяных цен, что на фоне ослабления рубля способствовало позитивной динамике представителей нефтегазового сектора. Кроме того, восходящая динамика акций Сбербанка, имеющих существенный вес в российских индексах, оказала им поддержку.

Мировые рынки остаются под давлением высокой неопределенности с американо-китайским переговорным процессом. Агентство Bloomberg сообщило о неготовности китайской стороны к заключению всеобъемлющей торговой сделки, которая бы включала в себя обязательства КНР по реформированию протекционистской промышленной политики. По информации источников агентства, Пекин пока склоняется к заключению всего лишь рамочного соглашения, с чем наверняка будет не согласен президент США.

С другой стороны, поддержку нефтяным ценам оказали пятничные данные Baker Hughes, вновь показавшие снижение количества буровых установок на нефтяных месторождениях в США, что происходит уже седьмую неделю подряд (в результате показатель опустился до нового минимума более чем за 2 года).

На текущих ценовых уровнях рынка акций РФ многие предпочитают закрывать короткие позиции или восстанавливать длинные. Однако дальнейшая динамика рынков будет всецело зависеть от исхода очередного раунда торговых переговоров между США и Китаем, который начнется 10 октября. Учитывая продолжающую поступать негативную статистику по крупнейшим экономикам, провал переговоров вызовет новую волну распродаж глобальных рисковых активов, считает Бабин.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, с утра на рынке акций доминировали продавцы, но затем ситуацию подправили нефть и слабый рубль. На этом фоне начали расти бумаги "Газпрома", "Роснефти" и "Норникеля". Сбербанк отчитался за 9 месяцев: как и ожидалось, темпы роста прибыли у банка продолжают замедляться, а при слабой динамике роста доходов населения возникает перспектива, что прибыль может и вовсе начать сокращаться. К тому же с 1 октября ЦБ РФ ввел ограничения на выдачу кредитов в зависимости от долговой нагрузки. Тем не менее, акции Сбербанка в понедельник прибавили более 2%.

Рубль немного сдал позиции, но обычно в первой половине месяца спрос на рубли снижается, что часто приводит к небольшому ослаблению курса. Однако говорить о зарождении сильного движения пока нельзя. В конце недели могут появиться позитивные новости с переговоров США и КНР по торговым вопросам, что должно работать на повышение аппетитов к риску.

Риски поставок актуализировали покупки нефти на торгах в понедельник. Профилактика снизит добычу нефти в Северном море и Ливии. В Ираке растут и ширятся протестные выступления, в ходе которых погибло уже до 100 человек и получили ранение до 6 тыс. Основные претензии протестующих касаются плачевного социального положения населения и коррупции. На рынке существуют опасения, что протесты в Басре могут привести к перебоям с поставками нефти. В случае дальнейшего ухудшения ситуации котировки Brent могут приблизиться к уровню $60 за баррель, отмечает аналитик.

По сообщениям в американских СМИ, Китай пока не готов заключить "широкую сделку" по торговым вопросам, которая включала бы вопрос субсидирования или поддержки промышленности. Положение Трампа на переговорах ослабляется процессом импичмента, добавил Кочетков.

Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), на переговорах в Вашингтоне Китай планирует снять с обсуждения часть вопросов, касающихся промышленной политики Китая и госсубсидий, что исключает возможность заключения широкой торговой сделки, на которой настаивает президент США Трамп. Давление на спрос на рисковые активы с этой стороны будет сохраняться, так как позитивный итог переговоров маловероятен, считают эксперты банка.

Данные по рынку труда США произвели двоякое впечатление: в них можно увидеть и повод для дальнейшего смягчения политики ФРС, и признаки перегрева на рынке труда. При этом сформировавшиеся ожидания дальнейшего снижения ставки ФРС оказывают недостаточную поддержку спросу на риск со стороны глобальных инвесторов в условиях растущих опасений относительно итогов переговоров между США и Китаем. В этом контексте рубль вместе с другими валютами развивающихся стран будет находиться под давлением на этой неделе и может стабилизироваться выше 65 руб./$1.

По словам начальника аналитического отдела ИК "Русс-Инвест" Дмитрия Беденкова, акции "Роснефти" и "НОВАТЭКа" растут в цене в преддверии дивидендной отсечки по промежуточным выплатам, которые намечены на текущей неделе, акции Сбербанка поддержал неплохой отчет по РСБУ за 9 месяцев (чистая прибыль за три квартала выросла на 9%, а рост кредитного портфеля в сентября оказался максимальным с начала года). Акции "Газпрома" выросли на фоне информации о снятии Данией политических возражений с проекта "Северный поток 2", что резко повышает шансы на реализацию трубопровода по ранее утвержденному маршруту без дополнительных капиталовложений. Хорошо смотрелись котировки акций "Норникеля", которые начали движение в сторону закрытия дивидендного "гэпа".

Слабо выглядели бумаги металлургических компаний (НЛМК и "Северстали"). В первую неделю октября мировые цены на металлургическую продукцию продолжили снижение и по некоторым позициям опустились до минимальных уровней за три года.

На внешних рынках индексы с начала недели показывают смешанную динамику на фоне новостей о том, что китайская сторона планирует предложить отказаться обсуждать вопросы промышленной политики и субсидий на торговых переговорах в Вашингтоне в четверг и пятницу, отмечает Беденков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешние рынки акций пытались подрасти, однако новости говорят о том, что КНР не готова пойти на некоторые важные торговые уступки в преддверии возобновления переговоров с США 10 октября. Тем временем, глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари пообещал, что регулятор примет меры для поддержки экономики, для чего может потребоваться снизить процентные ставки. В 20:00 МСК выступит президент ФРС Джером Пауэлл.

Нефть выросла в ожидании возобновления торговых переговоров США-КНР, а также на фоне улучшения мирового аппетита к риску. Ближайшим сопротивлением для котировок Brent выступает отметка $59,2 за баррель, закрепление выше которой подтвердило бы краткосрочный импульс цен к коррекционному восстановлению.

Индексы МосБиржи и РТС вышли к уровням сопротивлений 2720 и 1320 пунктов. Оба индикатора в целом двигаются в рамках нисходящего тренда и обладают потенциалом снижения, но улучшение внешнего фона и способность закрепиться выше сопротивлений увеличит вероятность развития восходящей коррекции. Ориентир по индексу МосБиржи на вторник - 2700-2735 пунктов. У инвесторов все еще теплится надежда на дополнительное смягчение политики ФРС до конца текущего года - данный фактор сдерживает мировые индексы от снижения.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в понедельник лидерами роста выступили акции ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+9,8%), "Магаданэнерго" (MOEX: MAGE) (+6,3%), ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (+5%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+3,9%), ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (+3,8%), ADR Qiwi (MOEX: QIWI) (+3,5%), акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+2,3%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+2,1%).

Подешевели бумаги ПАО Банк "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (-21,1%), ПАО "Наука-связь" (MOEX: NSVZ) (-8,7%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-6,7%), ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (MOEX: LPSB) (-6,4%), ПАО "Бест эффортс банк" (MOEX: ALBK) (-4,6%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (-3,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 33,401 млрд рублей (из них 9,055 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).