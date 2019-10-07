Евробонды РФ демонстрируют небольшую разнонаправленную динамику на фоне отсутствия сильных движений на рынке UST

Москва. 7 октября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций демонстрируют разнонаправленную динамику в понедельник на фоне слабых изменений на рынке базовых активов. Участники рынков ожидают реакции основных мировых центробанков на слабую макростатистику, выходящую в последнее время. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов по преимуществу сузились на торгах в понедельник.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию пятницы на 60 базисных пунктов и составила 114,25% от номинала, что соответствует доходности 2,81% годовых (снижение на 18 пунктов к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась на 9 базисных пунктов, составив 101,16% от номинала (доходность выросла на 4 пункта - до 1,44% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 22 пункта и составил 137 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году снизились на 7 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 127,9% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта - до 4,05% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году опустились в цене на 18 пунктов, уменьшившись до 123,69% от номинала (доходность выросла на 1 пункт и составила 4,02% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 5 базисных пунктов - до 109,37% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 3,17% годовых), с погашением в 2023 году - остались на уровне предыдущего дня - 109,43% от номинала (доходность также не изменилась - 2,35% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году увеличился в цене на 4 базисных пункта, подорожав до 119,64% от номинала (доходность опустилась на 0,2 пункта и составила 4,06% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году снизился в цене на 3 базисных пункта, до 106,63% от номинала (доходность увеличилась на 0,3 пункта и составила 3,27% годовых).

"В целом сегодняшние торги на рынке российских государственных еврооблигаций были довольно спокойными. Котировки части бумаг немного подросли, доходности, соответственно, немного снизились. Другие выпуски, напротив, снизились в цене и увеличились в доходности. Такая динамика обусловлена неоднозначной статистикой, выходящей по основным мировым экономикам. Большинство участников рынка склоняются к тому, что риски рецессии в развитых странах нарастают и существует возможность дальнейшего снижения процентных ставок, в том числе, со стороны ФРС. При этом постоянно восстанавливающийся рост доллара против основных мировых валют говорит о том, что президент США Дональд Трамп будет продолжать давление на ФРС, настаивая на дальнейшем снижении ставки. Это позитивно скажется на российских инструментах с фиксированной доходностью, несмотря на рискованный статус наших облигаций. С учетом макроэкономических показателей России, положительного торгового и платежного балансов и отсутствия дефицита бюджета, участники рынка позитивно относятся к российским долговым бумагам, даже несмотря на существующие санкционные ограничения", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.