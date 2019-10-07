Рубль днем дешевеет к доллару и евро в ожидании новостей о переговорах между США и КНР и несмотря на рост нефти

Москва. 7 октября. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в понедельник днем; несмотря на уверенный рост цен на нефть, рубль слабеет к бивалютной корзине в ожидании новостей относительно торговых переговоров между США и Китаем, запланированных на вторую половину текущей недели.

Курс доллара США составил 64,92 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 30,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 71,31 руб./EUR1, подорожав на 35,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 32,61 копейки - до 67,79 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 8 октября на 20,41 копейки, до 64,8259 руб./$1, и уменьшил курс евро на 20,45 копейки, до 71,1464 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль днем умеренно снижается к доллару и евро, несмотря на усиление роста нефти. Внимание участников рынка вновь переключилось на ситуацию вокруг торгового конфликта Вашингтона и Пекина. Трейдеры возлагали надежды на переговоры США и Китая, возобновляющиеся на этой неделе после длившегося несколько месяцев перерыва. Однако, как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, китайские власти не спешат заключать со Штатами масштабное соглашение и не готовы обсуждать ряд важных для американской стороны тем, как того добивается президент США Дональд Трамп. Он неоднократно повторял, что готов рассматривать только всеобъемлющее соглашение с Китаем, и по словам источников, продолжает придерживаться этого мнения.

В ходе встреч с представителями Вашингтона, прошедших в Пекине за последние недели, китайская сторона дала понять, что намерена существенно сузить круг тем для обсуждения с США. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, который возглавит китайскую делегацию на стартующих 10 октября переговорах в Вашингтоне, предупредил американских чиновников, что Пекин не намерен затрагивать темы реформирования промышленной политики и государственных субсидий - два ключевых вопроса, на решении которых настаивает администрация Трампа.

"В рамках предстоящей недели риски по рублю смещены в сторону ослабления. Ключевым фактором, который способен оказать давление на российскую валюту, станет тринадцатый раунд торговых переговоров между США и КНР. Мы сохраняем свой взгляд на то, что риски очередной эскалации торговой войны являются повышенными, а тематика противоречий в отношениях между США и КНР может выходить за рамки торговли. Помимо торговой войны между США и Китаем, неопределенность увеличивают торговые споры между США и ЕС, внутренняя политическая напряженность в Штатах, а также продолжающиеся протесты в Гонконге. На этом фоне спрос на защитные активы, вероятно, останется повышенным, а аппетит к рисковым активам - ограниченным", - полагает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

"Исходя из всех последних публичных заявлений США и Китая, можно сделать вывод о том, что стороны максимально далеки от нахождения компромисса в отношении вопроса защиты интеллектуальной собственности. Если временное перемирие и возможно, то вероятно, строиться оно будет на увеличении покупок со стороны Китая сельскохозяйственной продукции в США в обмен на отсутствие новых торговых ограничений и некоторые послабления для Huawei, однако на данный момент есть большие вопросы в том, что подобное "неполноценное" соглашение необходимо его участникам. Отсутствие договоренности на этой неделе, вероятно, приведет к новому витку обмена торговыми пошлинами между странами", - отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

Торговые споры между двумя крупнейшими экономиками мира все более заметно сказываются на перспективах глобальной экономики, о чем свидетельствуют макроэкономические показатели из разных регионов мира. В понедельник статданные по Германии указали на значительно более существенное падение объема заказов промпредприятий ФРГ в августе, чем прогнозировали эксперты.

Объем заказов промышленных предприятий Германии в августе 2019 года упал на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства экономики ФРГ. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали снижения показателя на 0,3%.

В конце прошлой недели внимание участников рынка было сфокусировано на статданных по рынку труда США. В целом эксперты оценили данные по рынку труда как неплохие, полагая, что они снизят опасения рецессии в США. Негативным моментом в отчете стали данные о зарплатах, указавшие на то, что средняя почасовая оплата труда в прошлом месяце не изменилась относительно августа и выросла на 2,9% в годовом выражении. Эксперты прогнозировали рост первого показателя на 0,2%, второго - на 3,2%.

Инвесторы анализируют данные по рынку труда, в том числе для того, чтобы получить более ясную картину о дальнейших действиях Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно ставок. Судя по фьючерсам на уровень ставки, вероятность того, что Федрезерв снизит ставку по итогам заседания 30 октября, слегка снизилась и теперь составляет 80,7% против около 90% до публикации данных, пишет MarketWatch.

"Данные по рынку труда США производят двоякое впечатление, в них можно увидеть и повод для дальнейшего смягчения политики ФРС, и признаки перегрева на рынке труда. При этом сформировавшиеся ожидания дальнейшего снижения ставки ФРС оказывают недостаточную поддержку спросу на риск со стороны глобальных инвесторов в условиях растущих опасений относительно итогов переговоров между США и Китаем. В этом контексте рубль вместе с другими валютами развивающихся стран будет находиться под давлением на этой неделе и может стабилизироваться выше 65 руб./$1", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Нефтяной рынок активно поднимается в ходе торгов в понедельник, участники рынка ждут нового раунда торговых переговорах США и Китая, который стартует на этой неделе. Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подорожали на 0,94% - до $58,92 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени поднимаются на 1,23% - до $53,46 за баррель.

Позитивным фактором для рынка нефти стали статданные нефтесервисной компании Baker Hughes, указавшие на снижение числа действующих нефтедобывающих установок в США за прошедшую неделю на 3 единицы - до 710 установок. Показатель сокращается уже семь недель подряд.

Банк России 7 октября провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 192,9 млрд рублей (при лимите 400 млрд рублей и общем спросе 192,9 млрд рублей) в среднем по ставке 6,92% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов повысились в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 7,14% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 1 б.п. - до 7,14% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению с пятницей и остались на отметках 7,13%, 7,19% и 7,25% годовых соответственно.