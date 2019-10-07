Преимущества и недостатки различных способов инвестирования в металлы платиновой группы - Атон

Аналитики Атона рассматривают в своем обзоре преимущества и недостатки различных способов инвестирования в металлы платиновой группы (физический металл (слитки), биржевые инвестиционные фонды на золото, биржевые инвестиционные фонды на акции производителей золота, акции производителей золота, облигации золотодобывающих компаний, фьючерсы на золото).

По мнению экспертов:

1. Лучшая долгосрочная инвестиция – слитки или ETF. В средне- и долгосрочной перспективах динамика цены золота лучше, чем акций производителей (в виде ETF).

2. ETF производителей золота показывают более слабые результаты, чем сам металл, а после обвала цен на золото в 2013 году показали себя как инвестицию в золото "с плечом" (до сих пор опережения нет). Поэтому специалисты Атона считают, что для успешных инвестиций правильнее выбирать акции отдельных компаний, чем просто покупать ETF.

3. В качестве краткосрочной спекулятивной ставки предпочитается Gold x3 ETF. Фьючерсы на золото дают еще большую зависимость от цены металла, но это едва ли лучший инвестиционный инструмент в такой рыночной обстановке, когда цены могут резко упасть или вырасти после одной записи в Twitter президента США.

Сравнительно популярный способ инвестиций в золото – покупка слитков или монет (как правило, у банков или монетных дворов).

"За": Будучи физическим активом, металл не подвержен риску электронной кражи или удаления. Нет контрагентского риска, поскольку золото не может быть одновременно финансовым активом владельца и обязательством другой стороны. Информация о транзакциях приватна.

"Против": Российские инвесторы должны платить 20% НДС с цены слитка (будет отменено с 1 января 2020 года). Есть риск покупки поддельных слитков. Физический металл можно украсть. Затраты на хранение невелики, но аренда банковской ячейки увеличивает расходы на владение.

Биржевые инвестиционные фонды (ETF) на золото позволяют инвесторам сделать ставку на изменение цены металла. Их динамика привязана к цене золота, которое хранится в аккредитованных хранилищах по всему миру. Наиболее популярные ETF – SPDR Gold Trust (GLD US, 36% совокупного объема вложений в золото) и iShares Gold Trust (IAU, 13%).

"За": В отличие от физического металла, ETF на золото облегчают торговлю, снимая необходимость покупать или продавать сам металл. Их невозможно физически украсть (хотя есть риск хакерства), они не требуют специально оборудованного хранилища. Некоторые инструменты, такие как VelocityShares 3x ETN (UGLD), дают возможность инвестирования “с плечом”.

"Против": Владение ETF не означает владения физическим активом. В некоторых юрисдикциях ETF на золото не позволяют получить такой же налоговый вычет, как обыкновенные ETF на акции. Есть расходы на управление активом.

Биржевые инвестиционные фонды на акции производителей золота. Эти ETF формируются из акций золотодобывающих компаний – инвесторам нет необходимости покупать бумаги отдельных эмитентов. В числе наиболее популярных фондов Vaneck Gold Miners (GDX US) и Vaneck JR Gold Miners (GDXJ US).

"За": ETF повторяют динамику корзины акций, при этом обеспечивая диверсификацию вложений. Они также более чувствительны к изменениям цены золота, чем ETF на золото. Производители золота, как правило, платят дивиденды, что благоприятно для владельцев ETF.

"Против": Динамика акций золотодобывающих компаний зависит не только от цены золота, но и от специфических факторов эмитентов. Владение ETF предусматривает расходы на управление активами и депозитарное обслуживание. Есть риск неверного следования за динамикой рынка – обычно он невелик, но может повлиять на доходность вложений.

Покупка акций золотодобывающих компаний как ставка на цену металла обычно считается инвестицией "с плечом", поскольку динамика их котировок, как правило, лучше, чем цены золота при ее повышении и хуже при ее снижении.

"За": При успешном выборе акций в золотодобывающем секторе инвестиции могут значительно опередить динамику цены золота при ее росте. На котировках акций могут хорошо сказаться рост производства, увеличение запасов, слияния и поглощения, повышающие акционерную стоимость, и другие факторы.

"Против": Такие инвестиции рискованнее, поскольку несут элемент рисков эмитента (операционных, стратегических, конкурентных, юридических и пр.) и страновых рисков (например, укрепление национальной валюты может увеличить производственные расходы).

Покупка облигаций золотодобывающих компаний дает подверженность движению цен на золото, однако она будет ограничена общими свойствами облигаций как инвестиционного инструмента: сравнительно низкой волатильностью цен.

"За": Облигации в целом считаются менее рискованным активом, чем акции, и могут быть привлекательными для инвесторов, которые не склонны к риску и хотят получить подверженность движениям цены на золото. Чувствительность облигаций к изменению цены золота можно корректировать, выбирая инструменты с большим или меньшим сроком погашения.

"Против": Для некоторых инвесторов степень чувствительности котировок облигаций к цене золота может быть недостаточной. Например, с июня золото подорожало на 18%, акции AngloGold – на 78%, а долларовые облигации компании с погашением в 2040 году – лишь на 7%.

Фьючерсы на золото – это сделки покупки или продажи золота на определенных сейчас условиях с расчетным днем в будущем (обычно до трех месяцев вперед). Фьючерсы на золото можно купить на "Московской бирже", Comex и других площадках, отмечается в обзоре Атона.

"За": По сравнению с самими сырьевыми товарами фьючерсы обеспечивают инвесторам больший финансовый рычаг, гибкость и финансовую целостность вложений.

"Против": "Высокое плечо" означает повышенный риск дефолта при снижении цены золота, а наличие даты экспирации не позволяет долго держать позиции.