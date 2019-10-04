Рынок акций РФ на неделе продолжил падение вслед за миром на опасениях замедления экономики США

Рынок акций РФ на прошедшей неделе продолжил падение вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью на возросших опасениях замедления экономики США после выхода блока слабой статистики, что стало следствием торговой войны с Китаем. Давление на нефть оказали ожидания сокращения спроса на сырье и полное восстановление добычи нефти Саудовской Аравией.

Пессимизм на рынках вылился в сокращение вложений западных инвесторов в рисковые активы. Так, чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) в период с 26 сентября по 2 октября составил $80 млн против $20 млн притока неделей ранее. Фонды, инвестирующие только в акции РФ, зафиксировали отток капитала на уровне $40 млн против $30 млн притока неделей ранее (данные EPFR Global).

В период с 30 сентября по 4 октября индекс МосБиржи снизился на 2,4% и составил 2692,55 пункта, индекс РТС потерял 2,7% и достиг 1311,65 пункта на фоне снижения доллара до 64,66 руб./$1 (-0,04 рубля) и падения декабрьской нефти Brent на 4,5% или $2,7.

Рынок акций РФ начал неделю со снижения вслед за нефтью, подешевевшей после восстановления добычи Саудовской Аравией в полном объеме, в то время как на внешних фондовых площадках отмечалась консолидация; индекс МосБиржи просел ниже рубежа 2750 пунктов, но сентябрь завершился ростом индексов (в сентябре индекс МосБиржи вырос на 0,3%, индекс РТС прибавил 3,1% на фоне снижения доллара на 1,91 рубля).

Усилению пессимизма на рынках способствовала новость о том, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает способы ограничить приток портфельных инвестиций в Китай, что может привести к обострению противоречий между Пекином и Вашингтоном. Ранее также сообщалось, что Штаты, вероятно, не будут продлевать временные послабления для американских компаний на ведение бизнеса с китайской Huawei Technologies Co.

Нефть Brent на российской сессии опустилась в район $60 за баррель, а на американсикх торгах - в район $59,4 за баррель. Давление на котировки также оказало ослабление позитической напряженности на Ближнем Востоке после того как власти Саудовской Аравии в ответ на мирные инициативы йеменских повстанцев-хуситов дали добро на установление режима прекращения огня в некоторых районах Йемена. Данные Baker Hughes о сокращении числа действующих в США активных нефтяных буровых до шестую неделю подряд (-6 единиц, до 713 штук) остались без внимания.

Наметившаяся во вторник, в начале нового квартала, коррекция рынка акций вверх была нивелирована откатом внешних фондовых площадок после выхода в США слабой статистики по деловой активности в производственном секторе (ISM Manufacturing); индекс МосБиржи смог удержаться в "плюсе" у 2760 пунктов за счет ослабления рубля, а индекс РТС откатился ниже 1330 пунктов. Лучше рынка выглядели акции "ЛУКОЙЛа" (+2,7%) после объявления компанией новой программы выкупа собственных акций (buyback) с 1 октября на сумму до $3 млрд сроком до 30 декабря 2022 года.

В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов (Китай ушел на выходные до 8 октября в связи с празднованием Дня образования КНР) на фоне известий о возобновлении торговых переговоров США и Китая 10-11 октября в Вашингтоне (делегацию из Китая будет представлять вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ). В США во вторник вышла слабая статистика, которая подогревает ожидания стимулирующих мер экономики со стороны Федрезерва, однако реакция рынков акций и нефти оказалась негативной из-за опасений возможной рецессии. Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в сентябре упал до минимальных с июня 2009 года 47,8 пункта, при прогнозах роста до 50 пунктов с августовских 49,1 пункта (на долю производственного сектора приходится порядка 12% американской экономики). Нефть Brent, локально превышавшая $60 за баррель, откатилась в район $59 за баррель.

В среду рынок акций РФ продолжил снижение на фоне общемировых опасений по поводу замедления экономики, подогретых слабой статистикой из США, индекс МосБиржи опустился ниже 2720 пунктов (минимум с конца августа), индекс РТС - в район 1310 пунктов, при этом лидерами отката выступили бумаги "Мосбиржи" (-3,7%), сетевых и металлургических компаний.

На фоне пессимистичных статданных из США и замедления роста глобальной экономики участники рынка стали активнее ждать дальнейшего снижения ставки ФРС: вероятность ее снижения в конце октября повысилась с 40% до 65%.

Тем временем Всемирная торговая организация (ВТО) более чем в два раза ухудшила прогноз роста объема мировой торговли в 2019 году на фоне эскалации напряженности в торговых отношениях между крупнейшими экономиками мира. Согласно прогнозу ВТО, объем мировой торговли товарами увеличится всего на 1,2% в текущем году, минимальными темпами за 10 лет, по сравнению с ожидавшимися в апреле 2,6%. Прогноз на 2020 год также был ухудшен - с 3% до 2,7%.

В США в среду вышли данные ADP по занятости в производственном секторе за сентябрь, которые также оказались хуже прогнозов, что подогрело ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики Федрезерва США. Вышедшая вечером в среду статистика Минэнерго США также оказалась негативной для нефтяного рынка (запасы нефти в США выросли на прошлой неделе на 3,1 млн баррелей при прогнозах роста на 2 млн баррелей), цена Brent упала в район $57,5 за баррель, оказавшись ниже уровней, отмечавшихся до атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии 14 сентября.

В четверг рынок акций РФ сохранил негативную динамику вслед за мировыми площадками и нефтью на фоне ожиданий замедления экономики США из-за очередной слабой статистики, однако индексы МосБиржи и РТС удержали круглые рубежи 2700 и 1300 пунктов соответственно за счет коррекционного роста ряда бумаг и наметившегося отскока в США.

ВТО разрешила США обложить пошлинами товары европейского экспорта общим объемом $7,5 млрд в ответ на незаконное субсидирование Евросоюзом авиастроительного концерна Airbus SE. Западные СМИ со ссылкой на неназванных представителей Минторга США сообщили, что Штаты с 18 октября введут пошлины в размере 10% на самолеты из ЕС (но не на авиационные запчасти), также вводятся пошлины в 25% на некоторую другую продукцию ЕС, включая промышленные и сельскохозяйственные товары. Еврокомиссия сообщила о готовности введения ответных мер.

Опубликованные в четверг статистические данные указали на снижение индекса PMI в еврозоне за сентябрь. В США в четверг также вышла очередная слабая статистика: индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в сентябре упал до 52,6 пункта (минимум с августа 2016г), при прогнозах сокращения до 55 пунктов с августовских 56,4 пункта. Объем промышленных заказов США в августе сократился на 0,1% при прогнозах снижения на 0,2% после роста на 1,4% в июле.

Между тем, первая негативная реакция рынков акций Европы и США к вечеру четверга сменилась коррекционным отскоком, нефть также отошла от 2-месячных минимумов (цена Brent опускалась к $57 за баррель, но затем отскочила обратно к $57,5 за баррель.

Коррекционные настроения на внешних площадках в конце недели поддержали попытки отскока и российского рынка в пятницу: индекс РТС превысил 1310 пунктов, но индекс МосБиржи откатился ниже 2700 пунктов из-за укрепления рубля. Нефть Brent подорожала до $58,5 за баррель. Вышедшая в пятницу в США статистика по рынку труда несколько ослабила ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики Федрезерва, однако реакция рынков оказалась позитивной. Число новых рабочих мест в сентябре выросло на 136 тыс., при прогнозах роста на 140-145 тыс., при этом рост на 130 тыс. в августе был повышен до 168 тыс. Безработица в США в сентябре 2019 года упала до 3,5%, обновив минимум с декабря 1969 года, аналитики при этом не ожидали изменения показателя с августовского уровня 3,7%.

Хуже рынка в пятницу выглядели акции "Норникеля" (-4,3%, до 15,894 тыс. руб.) из-за отсечки на бирже дивидендов за полугодие (883,93 рубля на акцию) с учетом расчетов "Т+2".

По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", хуже рынка выглядели бумаги "М.Видео" (-8%), "Северстали" (-7,4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-6,7%); лучше рынка оказались акции "Юнипро" (+4,1%), "ВСМПО-Ависма" (+3,9%), "префы" "Ростелекома" (+3,1%).

Рынок акций в первой половине следующей недели может подрасти в преддверии старта 10 октября очередного раунда торговых переговоров США и Китая, дальнейшая динамика будет зависеть от поступающих новостей. Коридор колебаний индекса МосБиржи на неделе может составить 2650-2750 пунктов, для индекса РТС - 1280-1350 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".