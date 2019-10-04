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04 октября 2019 года 19:46

Рубль вечером дорожает к доллару и евро на фоне растущей нефти

Москва. 4 октября. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 64,67 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 46,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,95 руб./EUR1, подешевев на 45,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 45,8 копейки - до 67,49 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на вечерних торгах, так как участники торгов реагируют на рост цен на нефть и увеличение вероятности продолжения смягчения монетарной политики ФРС США.

Ряд слабых статистических данных по американской экономике также увеличили шансы снижения основной процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США уже на октябрьском заседании, полагают участники рынка.

Как следует из котировок фьючерсов на уровень ставки, теперь рынок оценивает вероятность снижения ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 0,25 процентного пункта по итогам заседания, которое состоится 29-30 октября, в 84,2%, сообщает Bloomberg. В понедельник оценка такой вероятности составляла 40%. Причем из последнего прогноза Федрезерва следует, что руководство ЦБ ожидает сохранения ставки на текущем уровне 1,75-2% в ближайшей перспективе.

Как стало известно в четверг, индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в сентябре упал до 52,6 пункта, минимального уровня с августа 2016 года. Ранее сообщалось, что аналогичный индекс активности в производственном секторе в прошлом месяце упал до 47,8 пункта, что является минимумом с июня 2009 года.

Кроме того, как стало известно из отчета Минтруда США, опубликованного в пятницу, безработица в стране в сентябре 2019 года упала до 3,5% по сравнению с августовскими 3,7%, обновив минимум с декабря 1969 года. С другой, число рабочих мест в экономике США увеличилось на 136 тыс. человек после повышения на пересмотренные 168 тыс. в августе. Аналитики в среднем ожидали роста числа рабочих мест на 145 тыс.

Кроме того, негативным моментом в отчете стали данные о зарплатах, указавшие на то, что средняя почасовая оплата труда в прошлом месяце не изменилась относительно августа и выросла на 2,9% в годовом выражении. Эксперты прогнозировали рост первого показателя на 0,2%, второго - на 3,2%.

ЦБ РФ видит определенное пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки, сообщила первый зампред Банка России Ксения Юдаева, выступая в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации. "В принципе мы, конечно, будем каждый раз рассматривать, смотреть различные эффекты, но определенное пространство для дальнейшего снижения (ключевой ставки - прим. ИФ) мы видим", - сказала Юдаева.

Банк России 6 сентября 2019 года снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 7,0%, что стало ее третьим снижением за текущий год (после снижения в июне и июле). Сентябрьское решение привело ключевую ставку к верхней границе диапазона нейтральности, который оценивается в 6-7% в номинальном, или в 2-3% в реальном выражении, при ожидаемой инфляции в 4%.

Цены на нефть активно увеличиваются в ходе торгов в пятницу, готовясь завершить сессию ростом после восьми снижений подряд. Вместе с тем неделя завершается для нефтяного рынка в минусе на фоне опасений по поводу мирового спроса на топливо.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК подорожали на 1,09% - до $58,34 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени поднимались на 0,69% - до $52,81 за баррель. С начала текущей недели Brent подешевела на 4,6%, WTI - на 5,8%.

Как рассказал "Интерфаксу" начальник отдела валютных операций Совкомбанка Роман Фролов, рубль укрепляется к доллару и евро на торгах в пятницу на фоне повышения спроса на рублевые активы и дорожающей нефти. "Поддержку рублю оказывают снижение объемов покупки валюты ЦБ РФ в октябре в рамках бюджетного правила, повышение рынка рублевого госдолга на фоне ожиданий смягчения политики мировыми центробанками, а также стабилизация цен на нефть. На следующей неделе все внимание рынков будет приковано к ходу торговых переговоров между США и Китаем, так как от торговых взаимоотношений между этими странами зависит будущее мировой экономики, а значит и рубля", - отметил Фролов.

"Рубль к вечеру быстро набирает силу в парах с иностранными валютами. Доллар США отступил к 64,65 руб./$1, поддержка стоит в области 64,5-64,55 руб./$1, и она выглядит сейчас вполне прочной для того, чтобы устоять. Пара "евро-рубль" ушла-таки под 71 руб./EUR1, хотя в это очень не хотелось верить. Евровалюта, как ни крути, довольно слаба фундаментально, поэтому и поддается при малейшем напоре. Сейчас пара "евро-рубль" имеет все шансы отойти к 70,75 руб./EUR1. Покупать ли валюту сейчас, на коррекции? Пока рынком правят эмоции и эффект толпы, не нужно стоять у него на пути", - полагает старший аналитик "Информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 10,12 копейки, до 65,03 руб./$1, и увеличил курс евро на 5,18 копейки, до 71,3509 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" уменьшился в пятницу на 24,13 копейки по отношению к четвергу и составил 64,8713 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 35,94 копейки и составил 64,8067 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 930,489 млн, из которых $814,237 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 116,252 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 8,96 копейки по отношению к четвергу, до 71,1972 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 31,57 копейки и составил 71,1078 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR609,9 млн, из которых EUR187,899 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR422,001 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,08% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 7,13% годовых. Ставка на срок 1 месяц также не изменилась по сравнению с четвергом, оставшись на аналогичной отметке - 7,13% годовых, ставка на срок 3 месяца увеличилась на 1 б.п. - до 7,19% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 7,25% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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