Рынок акций завершил неделю откатом за 2700п по индексу МосБиржи, несмотря на попытки коррекции в пятницу

Москва. 4 октября. Рынок акций РФ завершил торговую неделю снижением индексов, несмотря на попытки коррекции в пятницу после выхода в США блока неплохой экономической статистики; индекс МосБиржи упал ниже рубежа 2700 пунктов, обновив минимум с конца августа из-за укрепления рубля. Лидерами отката в пятницу выступили акции металлургов во главе с "Норникелем" после отсечки на бирже дивидендов ГМК с учетом расчетов "Т+2".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2692,55 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1311,65 пункта (+0,4%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,7%.

Доллар подешевел до 64,66 рубля (-0,47 рубля).

За неделю индексы МосБиржи и РТС снизились на 2,4-2,7%, доллар подешевел на 0,04 рубля.

Подешевели в пятницу рублевые акции "Норникеля" (-4,3%, до 15,594 тыс. рублей, дивиденды за первое полугодие - 883,93 рубля на акцию), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,6%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-1,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,9%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,8%), "Газпрома" (-0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%).

Выросли акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,8% и +1% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,4%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,3%).

Индексы акций в США накануне выросли на фоне ожиданий инвесторов, что признаки замедления экономики заставят Федеральную резервную систему (ФРС) понизить ставки на октябрьском заседании в третий раз за этот год.

Как стало известно в четверг, индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в сентябре 2019 года упал до минимальных с августа 2016 года 52,6 пункта при прогнозах снижения до 55 пунктов с августовских 56,4 пункта.

Разочаровывающие статистические данные являются еще одним сигналом того, что торговый конфликт США с Китаем и связанная с ним неопределенность негативно сказываются на американской экономике.

Глава Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс заявил в интервью телеканалу Bloomberg, что он испытывает опасения по поводу инфляционных ожиданий и не исключает, что американской экономике потребуется снизить основную процентную ставку еще сильнее.

В Азии в пятницу динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, Китай не работает до 7 октября включительно в связи с празднованием Дня образования КНР), растет Европа (DAX, CAC 40, FTSE прибавляют 0,7-1%) и продолжился подъем в США (индекс S&P 500 прибавляет 0,9%) после выхода свежей статистики.

Вышедшие в пятницу данные Минтруда США за сентябрь оказались в целом позитивными для американской экономики, а статистика Минторга за август разочаровала инвесторов. Тем не менее, фондовые площадки отреагировали ростом на этот блок статистики, хотя ожидания по смягчению монетарной политики Федрезерва сократились.

Безработица в США в сентябре 2019 года упала до 3,5%, обновив минимум с декабря 1969 года, аналитики при этом не ожидали изменения показателя с августовского уровня 3,7%. Число рабочих мест в экономике США увеличилось в сентябре на 136 тыс. человек при прогнозах роста на 140-145 тыс., при этом рост на 130 тыс. в августе был повышен до 168 тыс. Дефицит внешнеторгового баланса США в августе вырос до $54,9 млрд при прогнозах роста до $54,5 млрд с июльского уровня $54 млрд.

Нефть к вечеру в пятницу продолжает рост, цена Brent к 18:50 МСК на $1,4 превысила уровень суточной давности. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent составила $58,46 за баррель (+1,3% и +0,03% накануне), ноябрьская цена WTI - $52,92 за баррель (+0,9% и -0,4% в четверг).

Эксперт компании "БКС Брокер" Дмитрий Бабин полагает, что рынки в конце недели начали отыгрывать ожидания, связанные со стартующими 10 октября торговыми переговорами между США и Китаем. Тот факт, что негативные тенденции в мировой экономике перекинулись и на Штаты, может сделать американскую сторону более сговорчивой, увеличивая шансы на заключение всеобъемлющего соглашения между двумя странами.

На этом фоне рубль в пятницу сохранил устойчивую восходящую динамику, также постепенно корректирует недельные потери нефть. Падение нефти на неделе было избыточным, игроки "перезаложили" в котировки крайне негативные ожидания, связанные с угрозой ослабления глобального нефтяного спроса из-за проблем в мировой экономике, а также опасения по поводу роста запасов нефти в США. Кроме того, текущие нефтяные цены не учитывают остающиеся высокими геополитические риски, а также вероятное снижение добычи в Штатах на фоне непрекращающегося замедления буровой активности в стране, считает эксперт.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, утренний легкий оптимизм уже днем в пятницу сменился общей сдержанностью. Кроме того, на рынок акций РФ оказало давление укрепление рубля, который отреагировал на заявления представителей ЦБ РФ. Крепкий рубль является негативом для экспортеров, которые вошли в число лидеров снижения в пятницу. Просели акции "Газпрома", хотя Дания, похоже, готова выдать разрешение на строительство "Северного потока 2" по своим территориальным водам.

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что средств ФНБ хватит на 3-4 года для исполнения внешних обязательств в условиях низких цен на нефть. Кроме того, первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева сообщила на слушаниях в Госдуме, что в ЦБ РФ видят пространство для дальнейшего снижения ставки. По сути, своими словами она заверила "горячие" и "длинные" деньги в том, что ставка и доходности по ОФЗ будут снижаться. Впрочем, никакой спешки и агрессии в снижении ставки не будет, поэтому российские облигации останутся одними из самых высокодоходных в мире, считает аналитик.

Для дальнейшего движения нефти есть несколько факторов. Во-первых, Саудовская Аравия полностью восстановила добычу нефти после атаки 14 сентября. Во-вторых, ухудшение статистики производственной активности может говорить о дальнейшем замедлении роста спроса. И, наконец, если Baker Hughes вновь покажет сокращение буровой активности в США, то для рынка это будет небольшой поддержкой. Во всяком случае, теория о росте убыточных сланцевых проектов после снижения цены WTI ниже $55 за баррель подтверждается. Соответственно дальнейшее и более глубокое падение цен становится уже не столь очевидным, считает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС показали в пятницу смешанную динамику из-за резкого укрепления рубля.

Тем временем, индексы в США продолжили рост, поскольку долгожданный официальный отчет по рынку труда США оказался именно тем, что было нужно краткосрочным "быкам": темпы роста занятости в несельскохозяйственном секторе в августе были пересмотрены в сторону повышения до 168 тыс., а в сентябре составили 136 тыс., что близко к прогнозу. Темпы роста средней почасовой зарплаты замедлились до нулевых (ожидалось +0,3%), а уровень безработицы неожиданно упал с 3,7% до 3,5%. Статистика говорит о достаточно устойчивом состоянии американской экономики, но в то же время не исключает необходимости некоторой ее поддержки со стороны ФРС. В 21:00 МСК в пятницу ситуацию может прокомментировать глава ФРС Джером Пауэлл, в течение американской сессии также выступят другие представители центрального банка.

На нефтяном рынке ближайшим сопротивлением для Brent выступает отметка $58,8 за баррель. Если ценам удастся закрепиться выше, они могут получить краткосрочный импульс к росту.

Основными событиями следующей недели станут возобновление торговых переговоров США и Китая, публикация индекса деловой активности в секторе услуг Китая от Caixin, показателя промышленного производства Германии и Великобритании, индекса цен производителей США, сальдо торгового баланса Германии и Великобритании, протоколов заседания ФРС, индекса потребительских цен США, предварительный индекс потребительского доверия Мичиганского университета и ежемесячный отчет ОПЕК.

Индекс МосБиржи пробил психологически важную поддержку 2700 пунктов, подтверждая опасность падения в район 2610 пунктов (нижняя полоса Боллинджера недельного графика). Индекс РТС при пробитии 1300 пунктов будет стремиться к 1240 пунктам (аналогичный технический индикатор). Ориентир по индексу МосБиржи на понедельник - 2680-2720 пунктов.

С фундаментальной точки зрения на мировых фондовых площадках в пятницу наблюдались умеренно оптимистичные настроения, которые не смогли стать основанием для покупок российских акций. Индексы РФ обладают потенциалом краткосрочного снижения. Кроме того, некоторое давление на российский рынок на следующей неделе могут оказать дивидендные отсечки, которые пройдут, в частности, по "Роснефти", "Полюсу", "НОВАТЭКу" (MOEX: NVTK), НЛМК и ряду других компаний. США и Китай, тем временем, 10 октября возобновят торговые переговоры на высшем уровне, которые могут как стать очередным поводом для разочарований, так и принести приятные сюрпризы, считает Кожухова.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (MOEX: MISB) (-8,3%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (-7,6%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-6,9%), ПАО "Бест эффортс банк" (MOEX: ALBK) (-4,4%), "МРСК Юга" (MOEX: MRKY) (-2,6%) и просели из-за отсечки на бирже дивидендов за первое полугодие бумаги ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (-2,5%, до 1765 рублей, дивиденды - 48,79 рубля на акцию).

Выросли в пятницу акции ПАО Банк "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (+39,9%), ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (MOEX: LPSB) (+10,6%), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+9,6%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (+8,5%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+8,2%), ADR Qiwi (MOEX: QIWI) (+3%), акции "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+2,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 33,692 млрд рублей (из них 7,229 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 4,909 млрд рублей - на "Газпром" (MOEX: GAZP)).