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04 октября 2019 года 19:10

Цены евробондов РФ по итогам недели незначительно изменились на смешанных сигналах с мировых рынков

Москва. 4 октября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели изменились разнонаправленно на фоне смешанных сигналов с мировых рынков. Участники торгов, с одной стороны, выходили из рисковых активов на опасениях за состояние глобальной экономики, с другой - демонстрировали определенный оптимизм в связи с ожидаемым продолжением ослабления денежно-кредитной политики ФРС США. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) заметно выросли в цене, что в итоге привело к расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

В первый торговый день недели изменения котировок большинства выпусков российских еврооблигаций оказались незначительными на фоне стабильных цен на американские казначейские обязательства (US Treasuries). Суверенные спреды к доходности базовых активов также практически не изменились за день.

При этом новость о расширении антироссийских санкций со стороны США была проигнорирована всеми видами российских активов, в том числе, и рынком государственных еврооблигаций. Возобновление санкционной активности властей США оказало кратковременное давление лишь на внутренний валютный рынок и котировки рубля.

Власти США внесли в санкционные списки лиц, связанных с российским бизнесменом Евгением Пригожиным и "Агентством интернет-исследований", три компании и два физических лица, говорится в пресс-релизе управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

Под санкции подпали компании Autolex Transport Ltd, Beratex Group Ltd и Linburg Industries Ltd, а также Кузьмин Денис Игоревич и Нестеров Игорь Владимирович - оба из-за связей с "Агентством интернет-исследований".

Также в санкционные списки было включено судно St Vitamin, имеющее отношение к Beratex Group Limited. Кроме этого, в списках оказались три воздушных судна - M-SAAN (связано с Autolex Transport Ltd), RA-02791 (связан с Beratex Group Limited) и VP-CSP (связан с Linburg Industries Ltd).

Основным фактором, определившим динамику рынка российских государственных еврооблигаций во вторник, стал заметный рост котировок на рынке американских казначейских обязательств (US Treasuries) после публикации слабых данных по индексу деловой активности. Отечественные бумаги отреагировали на эти данные более сдержанно, чем рынок базовых активов, что привело лишь к весьма умеренному расширению суверенных спредов к доходности UST.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в сентябре 2019 года понизился до 47,8 пункта с 49,1 пункта месяцем ранее, свидетельствовали данные Института управления поставками (ISM). Показатель опустился до минимального уровня с июня 2009 года, вызвав рост опасений инвесторов относительно рисков рецессии в экономике США.

Помимо прочего, эти опасения привели к укреплению доллара на глобальном рынке и снижению цен на нефть, оказав тем самым определенное давление на рынок российских евробондов.

В середине недели выход инвесторов из рисковых активов продолжился, причиной чего стал рост опасений за состояние мировой экономики. Помимо данных по деловой активности в производственном секторе США, давление на инвесторов оказал отчет отраслевой организации ADP Employer. Из него стало известно, что число рабочих мест в США в сентябре выросло на 135 тыс. при прогнозном росте на 140 тыс. В августе, согласно пересмотренным данным, было создано 157 тыс. новых рабочих мест, а не 195 тыс., о которых сообщалось ранее.

Дополнительным негативом для рынков стало сообщение, что Всемирная торговая организация (ВТО) разрешила США обложить новыми пошлинами европейский импорт на сумму $7,5 млрд в качестве компенсации урона, нанесенного Boeing из-за нелегальной господдержки, которую оказывали в Европе Airbus.

На этом фоне цены большинства выпусков российских государственных евробондов снизились по итогам дня в пределах 10-40 базисных пунктов, что привело к увеличению их доходностей в рамках 1-5 базисных пунктов. В свою очередь, котировки большинства американских казначейских обязательств (US Treasuries), которые являются традиционным защитным активом, выросли, что в итоге привело к расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций выросли на торгах в четверг следом за ценами на рынке базовых активов. Участники рынков отреагировали на усиление вероятности продолжения смягчения политики ФРС в связи с выходом в последнее время большого числа слабой статистики. Ухудшение американских макроэкономических показателей является еще одним сигналом того, что торговый конфликт США с Китаем и связанная с ним неопределенность негативно сказываются на американской экономике.

В четверг был опубликован индекс деловой активности в сфере услуг США, оказавшийся заметно ниже прогнозов. Показатель упал в сентябре до 52,6 пункта с 56,4 пункта в августе при ожидавшемся снижении до 55 пунктов. Подындекс, показывающий уровень новых заказов в сфере услуг США, упал в сентябре до 53,7 пункта с 60,3 пункта в августе, а подындекс предпринимательской активности - до 55,2 пункта с 61,5 пункта. Индикатор занятости снизился до 50,4 пункта с 53,1 пункта, обновив минимум с 2014 года.

В результате после публикации индекса котировки US Treasuries резко выросли, а суверенные спреды лишь немного расширились к доходности базовых активов.

В последний день недели государственные евробонды частично отыграли потери предыдущих дней и по некоторым выпускам даже перешли на положительную территорию. Поводом к усилению покупок послужила макроэкономическая статистика рынку труда США, усилившая вероятность дальнейшего ослабления денежно-кредитной политики ФРС.

С одной стороны, как стало известно из отчета Минтруда США, безработица в стране в сентябре 2019 года упала до 3,5% по сравнению с августовскими 3,7%, обновив минимум с декабря 1969 года. С другой, число рабочих мест в экономике США увеличилось на 136 тыс. человек после повышения на пересмотренные 168 тыс. в августе. Аналитики в среднем ожидали роста числа рабочих мест на 145 тыс.

Кроме того, негативным моментом в отчете стали данные о зарплатах, указавшие на то, что средняя почасовая оплата труда в прошлом месяце не изменилась относительно августа и выросла на 2,9% в годовом выражении. Эксперты прогнозировали рост первого показателя на 0,2%, второго - на 3,2%.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели выросла на 0,18% и составила 114,24% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries расширился на 17 базисных пунктов и 4 октября составил 141 базисный пункт).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подорожали за неделю на 0,5% (их доходность снизилась на 4 пункта - до 4,04% годовых), с погашением в 2042 - подешевели на 0,33% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 16 пунктов - до 234 базисных пунктов), с погашением в 2047 году - подорожали на 0,4% (их доходность снизилась на 2 базисных пункта и составила 4,06% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году потерял в цене за неделю 0,04%, подешевев до 106,59% от номинала (его доходность выросла на 1 пункт и составила 3,28% годовых), бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 0,02%, до 109,42% от номинала (их доходность увеличилась на 0,5% базисных пункта и составила 3,16% годовых), с погашением в 2023 году - подорожали на 0,1% (их спред к US Treasuries расширился на 19 пунктов и составил 99 базисных пунктов).

Цены валютных гособлигаций России на следующей неделе могут продолжить умеренное снижение на фоне прогнозируемой нестабильной ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, нестабильность на мировых рынках будет следствием сохраняющейся неопределенности в торговых спорах между США и Китаем, что ведет к росту опасений инвесторов относительно резкого замедления темпов экономического роста. Вместе с тем заметное снижение цен российских еврооблигаций маловероятно в силу сохраняющихся у глобальных инвесторов ожиданий дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики мировыми центробанками.


Опубликовано: /Финмаркет/
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