Цены на золото на ближайшей неделе будут консолидироваться в диапазоне 1460-1530 долл./унц. - Промсвязьбанк

Сохраняющаяся высокая волатильность цен на золото позволяет на ближайшую неделю ориентироваться на консолидацию в широком диапазоне в 1460-1530 долл./унц., говорится в обзоре Промсвязьбанка. Если негативным факторам удастся возобладать, то цены предпримут попытку движения к его верхней границе, полагает аналитик банка Екатерина Крылова.

В начале недели цены на золото упали до восьминедельных минимумов на фоне крепкого доллара. Изменить траекторию движения цен в середине недели смогла неожиданно слабая статистика по активности в промышленности США за сентябрь и снижение деловой активности в сфере услуг, вновь возродив опасения приближающейся рецессии, что подтверждает и МВФ, который ожидает более значительного снижения мировой экономики чем прогнозировал 3 месяца назад. Поддержку ценам оказывает и продолжающееся увеличение позиций в золотых ETF фондах, которые приближаются к максимумам 2012г.