Инвесторы начали закладывать в цены активов риски глобальной рецессии - "ВТБ Капитал"

Эта неделя стала важным поворотным моментом: инвесторы начали закладывать в цены риски глобальной рецессии, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". "Данные индексов PMI, считающихся весьма точными и своевременными индикаторами экономической активности в мировой экономике, показывают дальнейшее ухудшение динамики в обрабатывающих отраслях", - указывает экономист инвестбанка Нил Маккиннон. По понятным причинам, именно эти отрасли первыми страдают от длительной и усиливающейся торговой напряженности, перебоев в поставках и ужесточения условий торгового финансирования. Всемирная торговая организация (ВТО) на этой неделе понизила до 1,2% свой прогноз по росту мировой торговли на 2019 г.

"Когда глобальный индекс PMI сферы услуг опустится ниже отметки 50, отрицать глобальную рецессию будет уже невозможно, - уверен эксперт "ВТБ Капитала". - Последнее значение глобального сводного индекса PMI составило 51,2. При этом субиндекс новых экспортных заказов опустился до самого низкого уровня с ноября 2012 г., а субиндекс занятости – до минимума с февраля 2010 г. МВФ представит свои обновленные экономические прогнозы на ежегодной конференции МВФ и Всемирного банка, которая пройдет с 14 по 20 октября в Вашингтоне. Похоже, эти прогнозы будут весьма пессимистичными".