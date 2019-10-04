Sova Capital возобновила анализ Яндекса и Mail.ru с рекомендацией "покупать" для бумаг компаний

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Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital возобновила анализ интернет-компаний РФ - "Яндекса" (MOEX: YNDX) и Mail.ru, сообщается в обзоре аналитиков ИК Михаила Терентьева и Оксаны Мустяцы.

Для акций "Яндекса" и глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru экспертами была дана рекомендация "покупать".

По мнению аналитиков, "Яндекс" выглядит привлекательнее Mail.ru в свете его более быстрого роста и очевидных катализаторов, среди них - публикация финансовых показателей за третий квартал 2019 года по US GAAP и ожидаемое экспертами увеличение выручки за этот период; прогресс в сделке с группой компаний "Везёт" (позволит "Яндексу" глубже проникнуть в регионы и повысить долю на рынке); в долгосрочной перспективе - возможное IPO "Яндекс.Такси".

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена Яндекс для акций - 49,40 (текущая цена - 34,93), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Mail.ru - 29,80 (текущая цена - 20,6), рекомендация - покупать.