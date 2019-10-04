Траты ФНБ не смогут перевесить эффект интервенций на рубль - Райффайзенбанк

Объем регулярных покупок валюты в октябре (7 октября – 7 ноября), анонсированный Минфином (213 млрд руб.), оказался близок к оценке аналитиков Райффайзенбанка (223 млрд руб.), сообщается в комментарии аналитика банка Станислава Мурашова. "Таким образом, за 10М счета по учету дополнительных нефтегазовых доходов пополнятся на 2,5 трлн руб. и, по нашим расчетам, до конца года (при сохранении текущих цен на нефть и курса рубля) достигнут 2,9 трлн руб. Именно на эту величину пополнится ФНБ в следующем году (что соответствует и ожиданиям Минфина)", - указывает эксперт.

По уточненным бюджетным оценкам, ВВП (112,8 трлн руб. за 2020 г.), ликвидная часть ФНБ на конец следующего года (9,6 трлн руб.) составит 8,5% ВВП, а доступный для инвестиций объем средств (сверх порога в 7% ВВП) – 1,67 трлн руб., отмечается в комментарии Станислава Мурашова. По мнению эксперта, в последующие годы этот показатель будет возрастать на объем нефтегазовых допдоходов (с поправкой на курсовую переоценку, которая в 2021-22 гг. будет уже более существенной, порядка +250 млрд руб. в год из-за ослабления курса рубя в прогнозе Минфина). В итоге в 2021 г. доступный для инвестиций объем ФНБ увеличится на 2,07 трлн руб., а в 2021 г. – на 1,98 трлн руб.

"Мы обращаем внимание, что при любых сценариях предельный объем инвестиций ФНБ еще три года будет меньше фактических покупок валюты Минфином ( из-за присутствия отложенных в 2018 г. покупок валюты в размере 686 млрд руб./год), - подчеркивает аналитик Райффайзенбанк. - Из-за этого, даже если Минфин решит все средства направлять на стимулирование экспорта ( что в самом благоприятном случае будет вызывать ежегодное укрепление рубля на ~10% из-за роста экспорта), негативный фактор интервенций будет перевешивать".