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04 октября 2019 года 15:00
Траты ФНБ не смогут перевесить эффект интервенций на рубль - Райффайзенбанк
Объем регулярных покупок валюты в октябре (7 октября – 7 ноября), анонсированный Минфином (213 млрд руб.), оказался близок к оценке аналитиков Райффайзенбанка (223 млрд руб.), сообщается в комментарии аналитика банка Станислава Мурашова. "Таким образом, за 10М счета по учету дополнительных нефтегазовых доходов пополнятся на 2,5 трлн руб. и, по нашим расчетам, до конца года (при сохранении текущих цен на нефть и курса рубля) достигнут 2,9 трлн руб. Именно на эту величину пополнится ФНБ в следующем году (что соответствует и ожиданиям Минфина)", - указывает эксперт. По уточненным бюджетным оценкам, ВВП (112,8 трлн руб. за 2020 г.), ликвидная часть ФНБ на конец следующего года (9,6 трлн руб.) составит 8,5% ВВП, а доступный для инвестиций объем средств (сверх порога в 7% ВВП) – 1,67 трлн руб., отмечается в комментарии Станислава Мурашова. По мнению эксперта, в последующие годы этот показатель будет возрастать на объем нефтегазовых допдоходов (с поправкой на курсовую переоценку, которая в 2021-22 гг. будет уже более существенной, порядка +250 млрд руб. в год из-за ослабления курса рубя в прогнозе Минфина). В итоге в 2021 г. доступный для инвестиций объем ФНБ увеличится на 2,07 трлн руб., а в 2021 г. – на 1,98 трлн руб. "Мы обращаем внимание, что при любых сценариях предельный объем инвестиций ФНБ еще три года будет меньше фактических покупок валюты Минфином ( из-за присутствия отложенных в 2018 г. покупок валюты в размере 686 млрд руб./год), - подчеркивает аналитик Райффайзенбанк. - Из-за этого, даже если Минфин решит все средства направлять на стимулирование экспорта ( что в самом благоприятном случае будет вызывать ежегодное укрепление рубля на ~10% из-за роста экспорта), негативный фактор интервенций будет перевешивать".
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04 октября 2019 года 20:12
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.04 октября 2019 года 19:46
Москва. 4 октября. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти. читать дальше
.04 октября 2019 года 19:28
Рынок акций завершил неделю откатом за 2700п по индексу МосБиржи, несмотря на попытки коррекции в пятницу
Москва. 4 октября. Рынок акций РФ завершил торговую неделю снижением индексов, несмотря на попытки коррекции в пятницу после выхода в США блока неплохой экономической статистики; индекс МосБиржи упал ниже рубежа 2700 пунктов, обновив минимум с конца августа из-за укрепления рубля. Лидерами отката в пятницу выступили акции металлургов во главе с "Норникелем" после отсечки на бирже дивидендов ГМК с учетом расчетов "Т+2". читать дальше
.04 октября 2019 года 19:10
Москва. 4 октября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели изменились разнонаправленно на фоне смешанных сигналов с мировых рынков. Участники торгов, с одной стороны, выходили из рисковых активов на опасениях за состояние глобальной экономики, с другой - демонстрировали определенный оптимизм в связи с ожидаемым продолжением ослабления денежно-кредитной политики ФРС США. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) заметно выросли в цене, что в итоге привело к расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.04 октября 2019 года 17:45
"БКС Глобал Маркетс" понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (ТМК) с $7,5 до $4,2 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена аналитиками с "покупать" до... читать дальше
.04 октября 2019 года 17:09
Цены на золото на ближайшей неделе будут консолидироваться в диапазоне 1460-1530 долл./унц. - Промсвязьбанк
Сохраняющаяся высокая волатильность цен на золото позволяет на ближайшую неделю ориентироваться на консолидацию в широком диапазоне в 1460-1530 долл./унц., говорится в обзоре Промсвязьбанка. Если негативным факторам удастся возобладать, то цены предпримут попытку движения к его верхней границе,... читать дальше
.04 октября 2019 года 16:21
Цена Brent восстановилась после роста до максимума $69,02 4-х месяцев, вызванного атаками дронов на нефтеперерабатывающие предприятия Саудовской Аравии. Сейчас, спустя две недели, сырье торгуется на прежних отметках до начала атаки - $58,20, говорится в обзоре PremЕx. Снижению котировок также... читать дальше
.04 октября 2019 года 15:46
Эта неделя стала важным поворотным моментом: инвесторы начали закладывать в цены риски глобальной рецессии, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". "Данные индексов PMI, считающихся весьма точными и своевременными индикаторами экономической активности в мировой экономике, показывают дальнейшее... читать дальше
.04 октября 2019 года 15:45
Москва. 4 октября. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу днем, торгуясь вблизи минимальных значений с открытия сессии; рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти и в ожидании официальных данных по рынку США. читать дальше
.04 октября 2019 года 15:25
(добавлен 3-й абзац и таблица) Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital возобновила анализ интернет-компаний РФ - "Яндекса" (MOEX: YNDX) и Mail.ru, сообщается в обзоре аналитиков ИК Михаила Терентьева и Оксаны Мустяцы. Для акций "Яндекса" и глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru... читать дальше
.04 октября 2019 года 14:33
Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital возобновила анализ интернет-компаний РФ - "Яндекса" (MOEX: YNDX) и Mail.ru, сообщается в обзоре аналитиков ИК Михаила Терентьева и Оксаны Мустяцы. Для акций "Яндекса" и глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru экспертами была дана рекомендация... читать дальше
.04 октября 2019 года 14:00
Отчет по рынку труда в США может дать важные выводы относительно хозяйственных перспектив и реакции на них ФРС - "БКС"
В настоящее время экономику США поддерживают в форме рынки труда и жилья, говорится в комментарии старшего аналитика "БКС Премьер" Сергея Суверова. Поэтому пятничный отчет по занятости за сентябрь будет показательным, он может дать важные выводы относительно хозяйственных перспектив и реакции на... читать дальше
.04 октября 2019 года 13:37
ВТБ представил финансовые результаты за 8М19 по МСФО, сообщается в обзоре Альфа-банка. Чистая прибыль выросла на 67% г/г в августе при ROAE 13,4%, хотя это было вызвано, по мнению аналитиков, главным образом скачком непрофильного дохода. "Чистая процентная маржа оказалась слабой в августе,... читать дальше
.04 октября 2019 года 13:00
В пятницу ключевым риском для российской валюты выступают данные по количеству новых рабочих мест в США - "Нордеа Банк"
В пятницу ключевым риском для российской валюты выступают данные по количеству новых рабочих мест в США, публикуемые в 15:30 по Москве, сообщается в комментарии "Нордеа Банка". В случае слабой статистики на рынке может вновь обостриться неприятие риска. В итоге рубль может оказаться под давлением.... читать дальше
.04 октября 2019 года 12:42
"ВТБ Капитал" рекомендует избирательный подход к инвестированию в нефтегазовый сектор РФ с фокусом на дивиденды
"ВТБ Капитал" рекомендует инвесторам придерживаться избирательного подхода к инвестированию в нефтегазовый сектор РФ, говорится в обзоре аналитиков инвестбанка Дмитрия Лукашева, Екатерины Родиной, Александра Донского, Айдара Сафина и Бекзода Сарикова. Аналитики "ВТБ Капитала" считают, что в... читать дальше
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