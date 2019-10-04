Рынок акций РФ утром корректируется вверх вслед за миром, отскок сдерживается отсечкой дивидендов у Норникеля

Москва. 4 октября. Рынок акций РФ утром в пятницу корректируется вверх вслед за мировыми площадками после падения в предыдущие дни, вызванного ранее опасениями замедления экономики США, на что указала вышедшая на этой неделе статистика; отскок индексов вверх сдерживается упавшими акциями "Норникеля"ииз-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2709,46 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1312,24 пункта (+0,4%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,3%.

Доллар подешевел до 65,03 рубля (-0,1 рубля).

Подросли акции "Мосбиржи" (+1,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,7%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,6%).

Подешевели акции "Норникеля" (-4,6%, до 15,844 тыс. рублей, дивиденды за первое полугодие - 883,93 рубля на акцию), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-1%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,7%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,2%).

Индексы акций в США накануне выросли, отыграв часть потерь предыдущих дней, на фоне ожиданий инвесторов, что признаки замедления экономики заставят Федеральную резервную систему (ФРС) понизить ставки на октябрьском заседании в третий раз за этот год.

Как стало известно в четверг, индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в сентябре 2019 года упал до минимальных с августа 2016 года 52,6 пункта при прогнозах снижения до 55 пунктов с августовских 56,4 пункта.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе выросло на 4 тыс., с пересмотренных 215 тыс. до 219 тыс., что стало максимумом за четыре недели. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали показатель на уровне 215 тыс.

Разочаровывающие статистические данные являются еще одним сигналом того, что торговый конфликт США с Китаем и связанная с ним неопределенность негативно сказываются на американской экономике.

Глава Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс заявил в интервью телеканалу Bloomberg, что он испытывает опасения по поводу инфляционных ожиданий и не исключает, что американской экономике потребуется снизить основную процентную ставку еще сильнее.

В Азии в пятницу динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, Китай не работает до 8 октября в связи с празднованием Дня образования КНР), растет Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,1-0,3%), но слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%) в ожидании свежих новостей.

Важным фактором для решения Федрезерва по ставке могут стать данные относительно состояния рынка труда США, которые будут опубликованы в пятницу в 15:30 МСК.

Американский ЦБ дважды снижал стоимость кредитования в этом году, каждый раз на 0,25 процентного пункта, для того, чтобы защитить экономику страны от неблагоприятного влияния торговых войн и замедления темпов глобального роста. В настоящее время инвесторы оценивают вероятность еще одного снижения примерно в 88%, свидетельствуют данные CME Group.

Нефть утром в пятницу дорожает, цена Brent находится на $1,1 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $58,18 за баррель (+0,8% и +0,03% накануне), ноябрьская цена WTI - $52,85 за баррель (+0,8% и -0,4% в четверг).

Опасения инвесторов по-прежнему вызывает вероятное замедление темпов экономического роста в мире, отмечает MarketWatch. С начала текущей недели Brent и WTI подешевели в среднем на 5%.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что опасения, связанные с замедлением глобального экономического роста, которые ранее стали фактором сокращения спроса на рынках акций в целом, отчасти компенсируются ожиданиями смягчения денежной политики ФРС США. Во второй половине дня повлиять на оценки инвесторов (в том числе, в отношении действий ФРС) могут данные по рынку труда (non-farm payrolls) и выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (начало в 21:00 МСК). На валютном рынке вероятно возвращение доллара к уровню 65 руб./$1, поскольку ожидания снижения процентной ставки ФРС оказывают давление на курс американской валюты.

По оценкам аналитиков Промсвязьбанка (MOEX: PSKB), благодаря стабильным ценам на нефть и некоторому оживлению на глобальных рынках индекс МосБиржи в пятницу может предпринять попытку возврата в середину диапазона 2700-2740 пунктов, однако сдерживающее влияние на динамику индекса оказывает дивидендная отсечка в акциях "Норникеля". Влияние этого фактора на индекс МосБиржи составляет порядка 0,3%. В целом уровень 2700 пунктов по индексу МосБиржи в пятницу может быть удержан, полагают эксперты.

По мнению аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, наметившийся отскок рынка акций не перейдет в фазу роста.

С утра рынок акций получил шансы начать отскок, поскольку в нефти, похоже, начался разворот. Однако со спекулятивными "лонгами" нужно быть осторожным, поскольку уже не раз так случалось, что внешний фон менялся в считанные минуты. Лучше рынка в пятницу может быть банковский сектор, прежде всего Сбербанк (MOEX: SBER), а черные металлурги опять будут под давлением низких цен на сталь и возобновившего укрепление рубля. Однако надо искать момент для их покупки: в любое время рынок может вспомнить про высокие дивиденды металлургов и вытащить их вверх.

В целом же нет оснований рассчитывать, что намечающийся отскок перерастет в фазу полноценного роста. Ожидания снижения темпов роста мировой экономики сильны, и их подогрел президент США Дональд Трамп, введя пошлины на европейские товары. Бенефициаром этого решения может оказаться "Газпром" (MOEX: GAZP), поскольку теперь европейцы должны быть сговорчивее в решении газовых вопросов, отмечает аналитик.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, после выхода в США слабого индекса ISM в сфере услуг за сентябрь оценка вероятности снижения ставки ФРС на заседании в октябре выросла до 93% с 77% накануне.

Нефть пытается возобновить рост, но сделать это будет сложно, если статистика по Китаю, Европе и США продолжит указывать на замедление деловой активности. Соответственно, у нефти вновь появляется ключевой момент в виде статистики по рынку труда в США. Некоторую поддержку котировкам оказывает спад буровой активности в США. За прошлую неделю американская добыча сократилась на 100 тыс. баррелей в сутки (до 12,4 млн б/с). В пятницу выйдет свежий отчет Baker Hughes, который может показать очередное сокращение числа активных нефтяных буровых установок, что будет вполне логичным на фоне текущего падения цен.

Рынки акций пока не готовы придерживаться определенного пути перед выходом ключевой статистики по США. Соответственно, на российском рынке акций можно ожидать нейтральной динамики и относительно стабильного рубля, считает Кочетков.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+13,8%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (+3,1%), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+2,9%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+2,8%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+2,5%).

Подешевели бумаги ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (-2,6%, до 1763 рублей) из-за отсечки на бирже дивидендов за первое полугодие (48,79 рубля на акцию).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 6,064 млрд рублей (из них 1,247 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 1,024 млрд рублей - на "Норникель").

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