В пятницу ключевым риском для российской валюты выступают данные по количеству новых рабочих мест в США - "Нордеа Банк"

В пятницу ключевым риском для российской валюты выступают данные по количеству новых рабочих мест в США, публикуемые в 15:30 по Москве, сообщается в комментарии "Нордеа Банка". В случае слабой статистики на рынке может вновь обостриться неприятие риска. В итоге рубль может оказаться под давлением. В паре с долларом оно может ощущаться чуть в меньшей степени, чем в паре с евро, если данные по американской экономике окажутся слабыми.

"Рубль несколько восстановил позиции в основных валютных парах благодаря надеждам на рынке на более мягкую политику от ФРС, - отмечают аналитики "Нордеа Банка". - Слабые данные по индексам деловой активности в США, выходившие на этой неделе, усилили ожидания снижения ключевой ставки в США". Вероятность снижения ставки на октябрьском заседании сейчас оценивается в 85%, хотя еще в начале недели она составляла лишь 40%.

"Надежды на более активную поддержку со стороны ФРС сейчас, пожалуй, один из немногих факторов поддержки, удерживающих рисковые активы от более существенного падения, - указывают эксперты банка. - Риски ослабления рубля остаются повышенными в среднесрочной перспективе с учетом вновь возросшей глобальной неопределенности и опасений инвесторов относительно перспектив мировой экономики".

По мнению специалистов "Нордеа Банка", рубль, торгующийся в тренде с валютами развивающихся стран, вполне может оказаться под давлением в рамках предстоящей недели на фоне старта сезона корпоративной отчетности в США, где результаты могут оказаться хуже ожиданий, а также на фоне старта очередного раунда торговых переговоров между Китаем и США, сохраняющихся протестов в Гонконге и перспективы введения американских пошлин на европейские товары на сумму 7,5 млрд долл.