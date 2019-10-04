Нефтяные котировки завершают неделю на уровнях ниже $60/bbl - "Нордеа Банк"

Нефтяные котировки завершают неделю на уровнях ниже $60/bbl, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Публикация слабых данных по экономической активности в США усилила опасения относительно замедления глобальной экономики, что, в свою очередь, повысило неопределенность в отношении спроса на энергоносители. Кроме того, на текущей неделе Минэнерго США неожиданно сообщило о росте запасов нефти в Штатах , что усилило негативные настроения на нефтяном рынке.

Заявления министров энергетики РФ и Саудовской Аравии в рамках форума «Российская энергетическая неделя» о том, что страны ОПЕК+ продолжат кооперацию для стабилизации нефтяного рынка, по мнению экспертов банка, не оказывают значимой поддержки ценам на нефть. "Это связано с тем, что в условиях замедления мирового экономического роста основное внимание участников нефтяного рынка направлено на сторону спроса, а не предложения, - подчеркивают аналитики "Нордеа Банка". - Мы сохраняем свой взгляд на то, что нефтяные котировки продолжат торговаться в русле прочих рисковых активов, перспективы которых в условиях повышенной торговой и геополитической неопределенности остаются не слишком оптимистичными".