.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов в ожидании дальнейшего смягчения политики ФРС
.
ГЛАВНОЕ
Дефляция в сентябре в РФ осталась на уровне 0,2%
В сентябре потребительские цены в РФ снизились на 0,2% после такого же снижения в августе, сообщил Росстат. Аналитики ожидали дефляцию на уровне 0,1%. В годовом выражении инфляция замедлилась до 4%
 
Число корпоративных банкротств за 9 месяцев снизилось на 5,7%, личных - выросло в 1,5 раза
Суды в январе-сентябре 2019 года признали банкротами 9127 российских компаний, на 5,7% меньше, чем за тот же период 2018 года, следует из сообщений арбитражных управляющих в "Федресурсе" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве). В...
 
Интернет-покупки со смартфона: оплата без QR-кода
В Национальной системе платежных карт (НСПК) нашли способ упростить оплату покупок в интернете с гаджетов через систему быстрых платежей (СБП). НСПК работает над технологией, которая позволит удобно и быстро совершать покупки через систему быстрых...
 
Частные инвесторы замещают иностранных на рынке коллективных инвестиций
Управляющие компании в сентябре нарастили привлечения в открытые паевые фонды. По данным Investfunds, чистый приток средств составил 11,38 млрд руб., превысив на 2 млрд руб. результат августа, но отстав на 2 млрд руб. от годового максимума,...
 
04 октября 2019 года 10:25

Рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов в ожидании дальнейшего смягчения политики ФРС

Москва. 4 октября. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль немного дорожает к бивалютной корзине в ожидании дальнейшего смягчения политики ФРС после выхода ряда более слабых, чем прогнозировалось, данных о состоянии американской экономики.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 64,95-65,07 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 65,06 руб./$1 (-6,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 71,33 руб./EUR1 (-7,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) понизилась на 7,2 копейки к уровню закрытия четверга, до 67,88 рубля.

Доллар при этом оказался на 7,12 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 2,59 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов вслед за другими валютами emerging markets. Участники рынков закладывают более высокую вероятность продолжения цикла смягчения денежно-кредитной политики ФРС США в связи с выходом целой серии данных макроэкономической статистики, свидетельствующей об ухудшении экономического положения в США.

В центре внимания инвесторов в пятницу - данные о числе рабочих мест и безработице в США в сентябре, которые помогут инвесторам более точно оценить перспективы смягчения денежно-кредитной политики ФРС уже на октябрьском заседании.

Официальные статданные Минтруда будут обнародованы в 15:30 МСК. Согласно прогнозу экспертов, опрошенных Bloomberg, число рабочих мест в экономике США в сентябре увеличилось на 145 тыс. человек после повышения на 130 тыс. в августе.

Накануне стало известно, что индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в сентябре 2019 года упал до 52,6 пункта с 56,4 пункта в августе. Значение индикатора стало минимальным с августа 2016 года. Аналитики в среднем ожидали более умеренного снижения показателя, до 55 пунктов.

Подындекс, показывающий уровень новых заказов в сфере услуг США, упал в сентябре до 53,7 пункта с 60,3 пункта в августе, а подындекс предпринимательской активности - до 55,2 пункта с 61,5 пункта. Индикатор занятости снизился до 50,4 пункта с 53,1 пункта, обновив минимум с 2014 года.

Кроме того, отраслевая организация ADP Employer в среду опубликовала отчет, согласно которому число рабочих мест в экономике США в сентябре выросло на 135 тыс. Показатель оказался хуже консенсус-прогноза аналитиков, составлявшего 140 тыс. В августе, согласно пересмотренным данным, было создано 157 тыс. новых рабочих мест вместо 195 тыс., о которых сообщалось ранее.

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в пятницу слегка повышаются, однако по итогам недели они, вероятно, зафиксируют самый значительный спад с середины июля. Опасение инвесторов по-прежнему вызывает вероятное замедление темпов экономического роста в мире, отмечает MarketWatch.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК подорожали на 0,14% - до $57,79 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени поднимаются на 0,13% - до $52,52 за баррель.

С начала текущей недели Brent подешевела на 6,4% WTI - на 5,8%, при этом нефть WTI в четверг опустилась по итогам восьмой сессии подряд.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
04 октября 2019 года 20:12
Рынок акций РФ на неделе продолжил падение вслед за миром на опасениях замедления экономики США
Рынок акций РФ на прошедшей неделе продолжил падение вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью на возросших опасениях замедления экономики США после выхода блока слабой статистики, что стало следствием торговой войны с Китаем. Давление на нефть оказали ожидания сокращения спроса на сырье и полное восстановление добычи нефти Саудовской Аравией.    читать дальше
.
04 октября 2019 года 19:46
Рубль вечером дорожает к доллару и евро на фоне растущей нефти
Москва. 4 октября. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти.    читать дальше
.
04 октября 2019 года 19:28
Рынок акций завершил неделю откатом за 2700п по индексу МосБиржи, несмотря на попытки коррекции в пятницу
Москва. 4 октября. Рынок акций РФ завершил торговую неделю снижением индексов, несмотря на попытки коррекции в пятницу после выхода в США блока неплохой экономической статистики; индекс МосБиржи упал ниже рубежа 2700 пунктов, обновив минимум с конца августа из-за укрепления рубля. Лидерами отката в пятницу выступили акции металлургов во главе с "Норникелем" после отсечки на бирже дивидендов ГМК с учетом расчетов "Т+2".    читать дальше
.
04 октября 2019 года 19:10
Цены евробондов РФ по итогам недели незначительно изменились на смешанных сигналах с мировых рынков
Москва. 4 октября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели изменились разнонаправленно на фоне смешанных сигналов с мировых рынков. Участники торгов, с одной стороны, выходили из рисковых активов на опасениях за состояние глобальной экономики, с другой - демонстрировали определенный оптимизм в связи с ожидаемым продолжением ослабления денежно-кредитной политики ФРС США. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) заметно выросли в цене, что в итоге привело к расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
04 октября 2019 года 17:45
БКС Глобал Маркетс понизил рекомендацию для GDR ТМК до "держать" и оценку в 1,8 раза
"БКС Глобал Маркетс" понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (ТМК) с $7,5 до $4,2 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена аналитиками с "покупать" до...    читать дальше
.
04 октября 2019 года 17:09
Цены на золото на ближайшей неделе будут консолидироваться в диапазоне 1460-1530 долл./унц. - Промсвязьбанк
Сохраняющаяся высокая волатильность цен на золото позволяет на ближайшую неделю ориентироваться на консолидацию в широком диапазоне в 1460-1530 долл./унц., говорится в обзоре Промсвязьбанка. Если негативным факторам удастся возобладать, то цены предпримут попытку движения к его верхней границе,...    читать дальше
.
04 октября 2019 года 16:21
На следующей неделе диапазон торговли по Brent составит 56,50-61,50 долл./баррель - PremЕx
Цена Brent восстановилась после роста до максимума $69,02 4-х месяцев, вызванного атаками дронов на нефтеперерабатывающие предприятия Саудовской Аравии. Сейчас, спустя две недели, сырье торгуется на прежних отметках до начала атаки - $58,20, говорится в обзоре PremЕx. Снижению котировок также...    читать дальше
.
04 октября 2019 года 15:46
Инвесторы начали закладывать в цены активов риски глобальной рецессии - "ВТБ Капитал"
Эта неделя стала важным поворотным моментом: инвесторы начали закладывать в цены риски глобальной рецессии, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". "Данные индексов PMI, считающихся весьма точными и своевременными индикаторами экономической активности в мировой экономике, показывают дальнейшее...    читать дальше
.
04 октября 2019 года 15:45
Рубль днем ускорил темпы роста к доллару и евро на фоне усилившей рост нефти
Москва. 4 октября. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу днем, торгуясь вблизи минимальных значений с открытия сессии; рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти и в ожидании официальных данных по рынку США.    читать дальше
.
04 октября 2019 года 15:25
Sova Capital возобновила анализ Яндекса и Mail.ru с рекомендацией "покупать" для бумаг компаний
(добавлен 3-й абзац и таблица) Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital возобновила анализ интернет-компаний РФ - "Яндекса" (MOEX: YNDX) и Mail.ru, сообщается в обзоре аналитиков ИК Михаила Терентьева и Оксаны Мустяцы. Для акций "Яндекса" и глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru...    читать дальше
.
04 октября 2019 года 15:00
Траты ФНБ не смогут перевесить эффект интервенций на рубль - Райффайзенбанк
Объем регулярных покупок валюты в октябре (7 октября – 7 ноября), анонсированный Минфином (213 млрд руб.), оказался близок к оценке аналитиков Райффайзенбанка (223 млрд руб.), сообщается в комментарии аналитика банка Станислава Мурашова. "Таким образом, за 10М счета по учету дополнительных...    читать дальше
.
04 октября 2019 года 14:33
Sova Capital возобновила анализ Яндекса и Mail.ru с рекомендацией "покупать" для бумаг компаний
Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital возобновила анализ интернет-компаний РФ - "Яндекса" (MOEX: YNDX) и Mail.ru, сообщается в обзоре аналитиков ИК Михаила Терентьева и Оксаны Мустяцы. Для акций "Яндекса" и глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru экспертами была дана рекомендация...    читать дальше
.
04 октября 2019 года 14:00
Отчет по рынку труда в США может дать важные выводы относительно хозяйственных перспектив и реакции на них ФРС - "БКС"
В настоящее время экономику США поддерживают в форме рынки труда и жилья, говорится в комментарии старшего аналитика "БКС Премьер" Сергея Суверова. Поэтому пятничный отчет по занятости за сентябрь будет показательным, он может дать важные выводы относительно хозяйственных перспектив и реакции на...    читать дальше
.
04 октября 2019 года 13:37
Считаем финансовые результаты ВТБ за 8М19 по МСФО нейтральными для акций банка - Альфа-банк
ВТБ представил финансовые результаты за 8М19 по МСФО, сообщается в обзоре Альфа-банка. Чистая прибыль выросла на 67% г/г в августе при ROAE 13,4%, хотя это было вызвано, по мнению аналитиков, главным образом скачком непрофильного дохода. "Чистая процентная маржа оказалась слабой в августе,...    читать дальше
.
04 октября 2019 года 13:00
В пятницу ключевым риском для российской валюты выступают данные по количеству новых рабочих мест в США - "Нордеа Банк"
В пятницу ключевым риском для российской валюты выступают данные по количеству новых рабочих мест в США, публикуемые в 15:30 по Москве, сообщается в комментарии "Нордеа Банка". В случае слабой статистики на рынке может вновь обостриться неприятие риска. В итоге рубль может оказаться под давлением....    читать дальше
.
Страница 1 из 12
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.