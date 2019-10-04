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04 октября 2019 года 10:01

Рынок рублевых корпоративных бондов в пятницу может умеренно подрасти

Москва. 4 октября. Рынок рублевых корпоративных облигаций в пятницу может умеренно подрасти на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры на ожиданиях дальнейшего смягчения монетарной политики Федрезерва США из-за опасений замедления экономики, полагают аналитики.

Индексы акций в США накануне выросли, отыграв часть потерь предыдущих дней, на фоне ожиданий инвесторов, что признаки замедления экономики заставят Федеральную резервную систему (ФРС) понизить ставки на октябрьском заседании в третий раз за этот год.

Как стало известно в четверг, индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в сентябре 2019 года упал до минимальных с августа 2016 года 52,6 пункта при прогнозах снижения до 55 пунктов с августовских 56,4 пункта.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе выросло на 4 тыс., с пересмотренных 215 тыс. до 219 тыс., что стало максимумом за четыре недели. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали показатель на уровне 215 тыс.

Разочаровывающие статистические данные являются еще одним сигналом того, что торговый конфликт США с Китаем и связанная с ним неопределенность негативно сказываются на американской экономике.

Глава Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс заявил в интервью телеканалу Bloomberg, что он испытывает опасения по поводу инфляционных ожиданий и не исключает, что американской экономике потребуется снизить основную процентную ставку еще сильнее.

В Азии в пятницу динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, Китай не работает до 8 октября в связи с празднованием Дня образования КНР), но слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%) в ожидании свежих новостей.

Важным фактором для решения Федрезерва по ставке могут стать данные относительно состояния рынка труда США, которые будут опубликованы в пятницу в 15:30 МСК.

Американский ЦБ дважды снижал стоимость кредитования в этом году, каждый раз на 0,25 процентного пункта, для того, чтобы защитить экономику страны от неблагоприятного влияния торговых войн и замедления темпов глобального роста. В настоящее время инвесторы оценивают вероятность еще одного снижения примерно в 88%, свидетельствуют данные CME Group.

Нефть утром в пятницу дорожает, однако по итогам недели сырье может показать самый значительный спад с середины июля. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 9:44 МСК составила $57,89 за баррель (+0,3% и +0,03% накануне), ноябрьская цена WTI - $52,63 за баррель (+0,3% и -0,4% в четверг).

Опасение инвесторов по-прежнему вызывает вероятное замедление темпов экономического роста в мире, отмечает MarketWatch. С начала текущей недели Brent и WTI подешевели в среднем на 6%.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг сократилась вдвое по отношению к предыдущему торговому дню, оказавшись ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 8,591 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,978 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций показали смешанную динамику на фоне ослабления рубля и разнополярных сигналов с внешних торговых площадок, где отмечались попытки коррекции после падения.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 3 октября вырос по отношению к предыдущему торговому дню на 0,02% и составил 106,92 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,04%, поднявшись до 633,37 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ГТЛК-001Р-04" (+0,32%), "ГПБ БО-17" (+0,3%) и "РЖД-23" (+0,24%), а в лидерах снижения - облигации "Альфа-банк-002Р-02-боб" (-0,51%), "БКЕ-001Р-02-боб" (-0,34%) и "ВЭБ.РФ-001Р-16-об" (-0,21%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк России (MOEX: SBER) разместил 53,98% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-GAZP_ASN_PRT-36m-001Р-135R номинальным объемом 1,5 млрд рублей на сумму 809,6 млн рублей. Срок обращения выпуска - 3 года, по выпуску предусмотрен один купон, ставка купона установлена на уровне 0,01% годовых. Кроме того, по выпуску предусмотрена выплата дополнительного дохода.

АО "Группа Ренессанс страхование" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-01R объемом 3 млрд рублей на уровне 9% годовых. Ставке соответствует доходность к 2-летней оферте в размере 9,20% годовых. Техразмещение запланировано на 11 октября.

АО "Главстрой" планирует начать 11 октября размещение выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 1,5 млрд рублей. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и будет размещен по закрытой подписке, потенциальный приобретатель - СПАО "Ингосстрах" (MOEX: INGS). Срок обращения бумаг - 5 лет, ставка 1-2-го купона установлена на уровне 9,25% годовых, объявлена годовая оферта.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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