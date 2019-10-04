"ВТБ Капитал" рекомендует избирательный подход к инвестированию в нефтегазовый сектор РФ с фокусом на дивиденды

"ВТБ Капитал" рекомендует инвесторам придерживаться избирательного подхода к инвестированию в нефтегазовый сектор РФ, говорится в обзоре аналитиков инвестбанка Дмитрия Лукашева, Екатерины Родиной, Александра Донского, Айдара Сафина и Бекзода Сарикова.

Аналитики "ВТБ Капитала" считают, что в настоящее время более надежным является анализ отдельных историй, так как отраслевые тенденции, которые раньше объясняли и предсказывали большую часть динамики акций нефтегазового сектора, перестают быть репрезентативными.

"Цены на нефть остаются одним из определяющих факторов, влияющих на динамику финансовых показателей нефтегазовых компаний. Тем не менее, движение котировок акций нефтегазового сектора РФ стало существенно расходиться из-за определенных технических особенностей и событий, и похоже, что эта тенденция вполне может сохраниться, пока цены на нефть колеблются в диапазоне $50-70 за баррель", - говорится в обзоре.

По мнению экспертов, дивидендная доходность остается, безусловно, наиболее важным показателем при оценке российских акций и единственным показателем, который сходится в кратко- и среднесрочной перспективе.

Аналитики "ВТБ Капитала" отдают предпочтение отдельным акциям в нефтегазовом секторе, сохраняя осторожный взгляд на отрасль в целом.

"Наиболее существенные риски для наших оценок и рекомендаций для акций нефтегазового сектора РФ возникнут, если цены на нефть выйдут за пределы установленного диапазона $50-70 за баррель нефти марки Brent", - подчёркивают эксперты.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена Татнефть (для депозитарных расписок) - 63,6 (текущая цена - 62,2), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Татнефть - 10,6 (текущая цена - 10,4), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Татнефть (для привилегированных акций) - 9,5 (текущая цена - 9,4), рекомендация - держать;

Прогнозная цена ЛУКОЙЛ (для депозитарных расписок) - 91 (текущая цена - 82,42), рекомендация - держать;

Прогнозная цена ЛУКОЙЛ - 91 (текущая цена - 82,8), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Газпром нефть (для депозитарных расписок) - 35,00 (текущая цена - 31,9), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Газпром нефть - 7 (текущая цена - 6,38), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Сургутнефтегаз (для депозитарных расписок) - 4 (текущая цена - 5,41), рекомендация - продавать;

Прогнозная цена Сургутнефтегаз - 0,4 (текущая цена - 0,5), рекомендация - продавать;

Прогнозная цена Сургутнефтегаз (для привилегированных акций) - 0,59 (текущая цена - 0,6), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Транснефть (для "префов", цены в рублях) - 215000,00 (текущая цена - 149900), рекомендация - покупать.