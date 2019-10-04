.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "ВТБ Капитал" рекомендует избирательный подход к инвестированию в нефтегазовый сектор РФ с фокусом на дивиденды
.
04 октября 2019 года 12:42
"ВТБ Капитал" рекомендует избирательный подход к инвестированию в нефтегазовый сектор РФ с фокусом на дивиденды
"ВТБ Капитал" рекомендует инвесторам придерживаться избирательного подхода к инвестированию в нефтегазовый сектор РФ, говорится в обзоре аналитиков инвестбанка Дмитрия Лукашева, Екатерины Родиной, Александра Донского, Айдара Сафина и Бекзода Сарикова. Аналитики "ВТБ Капитала" считают, что в настоящее время более надежным является анализ отдельных историй, так как отраслевые тенденции, которые раньше объясняли и предсказывали большую часть динамики акций нефтегазового сектора, перестают быть репрезентативными. "Цены на нефть остаются одним из определяющих факторов, влияющих на динамику финансовых показателей нефтегазовых компаний. Тем не менее, движение котировок акций нефтегазового сектора РФ стало существенно расходиться из-за определенных технических особенностей и событий, и похоже, что эта тенденция вполне может сохраниться, пока цены на нефть колеблются в диапазоне $50-70 за баррель", - говорится в обзоре. По мнению экспертов, дивидендная доходность остается, безусловно, наиболее важным показателем при оценке российских акций и единственным показателем, который сходится в кратко- и среднесрочной перспективе. Аналитики "ВТБ Капитала" отдают предпочтение отдельным акциям в нефтегазовом секторе, сохраняя осторожный взгляд на отрасль в целом. "Наиболее существенные риски для наших оценок и рекомендаций для акций нефтегазового сектора РФ возникнут, если цены на нефть выйдут за пределы установленного диапазона $50-70 за баррель нефти марки Brent", - подчёркивают эксперты. Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США): Прогнозная цена Татнефть (для депозитарных расписок) - 63,6 (текущая цена - 62,2), рекомендация - держать; Прогнозная цена Татнефть - 10,6 (текущая цена - 10,4), рекомендация - держать; Прогнозная цена Татнефть (для привилегированных акций) - 9,5 (текущая цена - 9,4), рекомендация - держать; Прогнозная цена ЛУКОЙЛ (для депозитарных расписок) - 91 (текущая цена - 82,42), рекомендация - держать; Прогнозная цена ЛУКОЙЛ - 91 (текущая цена - 82,8), рекомендация - держать; Прогнозная цена Газпром нефть (для депозитарных расписок) - 35,00 (текущая цена - 31,9), рекомендация - держать; Прогнозная цена Газпром нефть - 7 (текущая цена - 6,38), рекомендация - держать; Прогнозная цена Сургутнефтегаз (для депозитарных расписок) - 4 (текущая цена - 5,41), рекомендация - продавать; Прогнозная цена Сургутнефтегаз - 0,4 (текущая цена - 0,5), рекомендация - продавать; Прогнозная цена Сургутнефтегаз (для привилегированных акций) - 0,59 (текущая цена - 0,6), рекомендация - держать; Прогнозная цена Транснефть (для "префов", цены в рублях) - 215000,00 (текущая цена - 149900), рекомендация - покупать.
.
Компании упоминаемые в новости: ЛУКОЙЛ НК, Газпром нефть, Сургутнефтегаз, Татнефть, Транснефть
.
04 октября 2019 года 20:12
Рынок акций РФ на прошедшей неделе продолжил падение вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью на возросших опасениях замедления экономики США после выхода блока слабой статистики, что стало следствием торговой войны с Китаем. Давление на нефть оказали ожидания сокращения спроса на сырье и полное восстановление добычи нефти Саудовской Аравией. читать дальше
.04 октября 2019 года 19:46
Москва. 4 октября. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти. читать дальше
.04 октября 2019 года 19:28
Рынок акций завершил неделю откатом за 2700п по индексу МосБиржи, несмотря на попытки коррекции в пятницу
Москва. 4 октября. Рынок акций РФ завершил торговую неделю снижением индексов, несмотря на попытки коррекции в пятницу после выхода в США блока неплохой экономической статистики; индекс МосБиржи упал ниже рубежа 2700 пунктов, обновив минимум с конца августа из-за укрепления рубля. Лидерами отката в пятницу выступили акции металлургов во главе с "Норникелем" после отсечки на бирже дивидендов ГМК с учетом расчетов "Т+2". читать дальше
.04 октября 2019 года 19:10
Москва. 4 октября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели изменились разнонаправленно на фоне смешанных сигналов с мировых рынков. Участники торгов, с одной стороны, выходили из рисковых активов на опасениях за состояние глобальной экономики, с другой - демонстрировали определенный оптимизм в связи с ожидаемым продолжением ослабления денежно-кредитной политики ФРС США. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) заметно выросли в цене, что в итоге привело к расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.04 октября 2019 года 17:45
"БКС Глобал Маркетс" понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (ТМК) с $7,5 до $4,2 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена аналитиками с "покупать" до... читать дальше
.04 октября 2019 года 17:09
Цены на золото на ближайшей неделе будут консолидироваться в диапазоне 1460-1530 долл./унц. - Промсвязьбанк
Сохраняющаяся высокая волатильность цен на золото позволяет на ближайшую неделю ориентироваться на консолидацию в широком диапазоне в 1460-1530 долл./унц., говорится в обзоре Промсвязьбанка. Если негативным факторам удастся возобладать, то цены предпримут попытку движения к его верхней границе,... читать дальше
.04 октября 2019 года 16:21
Цена Brent восстановилась после роста до максимума $69,02 4-х месяцев, вызванного атаками дронов на нефтеперерабатывающие предприятия Саудовской Аравии. Сейчас, спустя две недели, сырье торгуется на прежних отметках до начала атаки - $58,20, говорится в обзоре PremЕx. Снижению котировок также... читать дальше
.04 октября 2019 года 15:46
Эта неделя стала важным поворотным моментом: инвесторы начали закладывать в цены риски глобальной рецессии, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". "Данные индексов PMI, считающихся весьма точными и своевременными индикаторами экономической активности в мировой экономике, показывают дальнейшее... читать дальше
.04 октября 2019 года 15:45
Москва. 4 октября. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу днем, торгуясь вблизи минимальных значений с открытия сессии; рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти и в ожидании официальных данных по рынку США. читать дальше
.04 октября 2019 года 15:25
(добавлен 3-й абзац и таблица) Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital возобновила анализ интернет-компаний РФ - "Яндекса" (MOEX: YNDX) и Mail.ru, сообщается в обзоре аналитиков ИК Михаила Терентьева и Оксаны Мустяцы. Для акций "Яндекса" и глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru... читать дальше
.04 октября 2019 года 15:00
Объем регулярных покупок валюты в октябре (7 октября – 7 ноября), анонсированный Минфином (213 млрд руб.), оказался близок к оценке аналитиков Райффайзенбанка (223 млрд руб.), сообщается в комментарии аналитика банка Станислава Мурашова. "Таким образом, за 10М счета по учету дополнительных... читать дальше
.04 октября 2019 года 14:33
Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital возобновила анализ интернет-компаний РФ - "Яндекса" (MOEX: YNDX) и Mail.ru, сообщается в обзоре аналитиков ИК Михаила Терентьева и Оксаны Мустяцы. Для акций "Яндекса" и глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru экспертами была дана рекомендация... читать дальше
.04 октября 2019 года 14:00
Отчет по рынку труда в США может дать важные выводы относительно хозяйственных перспектив и реакции на них ФРС - "БКС"
В настоящее время экономику США поддерживают в форме рынки труда и жилья, говорится в комментарии старшего аналитика "БКС Премьер" Сергея Суверова. Поэтому пятничный отчет по занятости за сентябрь будет показательным, он может дать важные выводы относительно хозяйственных перспектив и реакции на... читать дальше
.04 октября 2019 года 13:37
ВТБ представил финансовые результаты за 8М19 по МСФО, сообщается в обзоре Альфа-банка. Чистая прибыль выросла на 67% г/г в августе при ROAE 13,4%, хотя это было вызвано, по мнению аналитиков, главным образом скачком непрофильного дохода. "Чистая процентная маржа оказалась слабой в августе,... читать дальше
.04 октября 2019 года 13:00
В пятницу ключевым риском для российской валюты выступают данные по количеству новых рабочих мест в США - "Нордеа Банк"
В пятницу ключевым риском для российской валюты выступают данные по количеству новых рабочих мест в США, публикуемые в 15:30 по Москве, сообщается в комментарии "Нордеа Банка". В случае слабой статистики на рынке может вновь обостриться неприятие риска. В итоге рубль может оказаться под давлением.... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.