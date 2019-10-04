"ВТБ Капитал" снизил рейтинг "префов" Сургутнефтегаза и поднял "обычки" Татнефти до "держать"

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"ВТБ Капитал" понизил рекомендацию (рейтинг) для привилегированных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре инвестбанка.

В то же время рекомендация для обыкновенных акций "Татнефти" (MOEX: TATN) была повышена с "продавать" до "держать".

Как говорится в обзоре, рекомендация для "префов" Сургутнефтегаза была понижена в связи с ростом их рыночной стоимости. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками "ВТБ Капитала", составляет $0,59 за штуку, текущие котировки находятся на уровне $0,57.

Повышение рекомендации для "обычки" "Татнефти", напротив, было вызвано снижением их рыночной стоимости. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками "ВТБ Капитала", составляет $10,6 за штуку, текущие котировки находятся на уровне $10,66.

Эксперты рекомендуют отдавать предпочтение дивидендным историям в нефтегазовом секаторе РФ, но в целом сохраняют на него осторожный взгляд.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена Татнефть - 10,6 (текущая цена - 10,4), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Сургутнефтегаз прив. - 0,59 (текущая цена - 0,6), рекомендация - держать.