Спрос на ЕМ снизился на фоне разочаровывающей динамики PMI, РФ не стала исключением - "БКС Глобал Маркетс"

Инвесторы сокращали свои позиции в акциях и облигациях развивающихся рынков (ЕМ) по итогам недели, завершившейся 2 октября, на фоне разочаровывающей динамики PMI за сентябрь, Россия не стала исключением: отток капитала увеличился стремительно, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова.

Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за период с 26 сентября по 2 октября составил $110 млн против притока $60 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.

"Макроданные в очередной раз подтвердили, что Россия является неотъемлемой частью EM и, соответственно, также страдает от ухудшения отношения инвесторов", - пишет Смольянинов.

Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) по итогам отчетной недели, завершившейся 2 октября, составил $80 млн против $20 млн притока неделей ранее. Фонды, инвестирующие только в акции РФ, зафиксировали отток капитала на уровне $40 млн против $30 млн притока неделей ранее.

"Интерес к российским акциям быстро сошел на нет, а оттоки из фондов, ориентированных на Россию, возобновились под влиянием фондов активного управления в целом, а не какого-либо отдельно взятого фонда. Фонды акций GEM показали оттоки в размере $385 млн, что также не оказало поддержки российским акциям", - говорится в обзоре.

В облигациях РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) отток капитала составил $20 млн против $40 млн притока неделей ранее. В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, был зафиксирован незначительный отток капитала.

"Слабые макроданные за сентябрь испугали инвесторов. В сегменте облигаций сложилась не радужная картина: фонды облигаций GEM показали оттоки в размере $726 млн, что стало первыми чистыми оттоками после небольшой паники в середине августа. Опережающие экономические индикаторы ключевых мировых экономик в сентябре разочаровали, и инвесторы начали выводить деньги из EM как из облигаций, так и акций - типичное поведение", - отмечает эксперт.