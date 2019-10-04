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04 октября 2019 года 10:35
Спрос на ЕМ снизился на фоне разочаровывающей динамики PMI, РФ не стала исключением - "БКС Глобал Маркетс"
Инвесторы сокращали свои позиции в акциях и облигациях развивающихся рынков (ЕМ) по итогам недели, завершившейся 2 октября, на фоне разочаровывающей динамики PMI за сентябрь, Россия не стала исключением: отток капитала увеличился стремительно, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова. Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за период с 26 сентября по 2 октября составил $110 млн против притока $60 млн неделей ранее, по данным EPFR Global. "Макроданные в очередной раз подтвердили, что Россия является неотъемлемой частью EM и, соответственно, также страдает от ухудшения отношения инвесторов", - пишет Смольянинов. Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) по итогам отчетной недели, завершившейся 2 октября, составил $80 млн против $20 млн притока неделей ранее. Фонды, инвестирующие только в акции РФ, зафиксировали отток капитала на уровне $40 млн против $30 млн притока неделей ранее. "Интерес к российским акциям быстро сошел на нет, а оттоки из фондов, ориентированных на Россию, возобновились под влиянием фондов активного управления в целом, а не какого-либо отдельно взятого фонда. Фонды акций GEM показали оттоки в размере $385 млн, что также не оказало поддержки российским акциям", - говорится в обзоре. В облигациях РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) отток капитала составил $20 млн против $40 млн притока неделей ранее. В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, был зафиксирован незначительный отток капитала. "Слабые макроданные за сентябрь испугали инвесторов. В сегменте облигаций сложилась не радужная картина: фонды облигаций GEM показали оттоки в размере $726 млн, что стало первыми чистыми оттоками после небольшой паники в середине августа. Опережающие экономические индикаторы ключевых мировых экономик в сентябре разочаровали, и инвесторы начали выводить деньги из EM как из облигаций, так и акций - типичное поведение", - отмечает эксперт.
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04 октября 2019 года 20:12
Рынок акций РФ на прошедшей неделе продолжил падение вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью на возросших опасениях замедления экономики США после выхода блока слабой статистики, что стало следствием торговой войны с Китаем. Давление на нефть оказали ожидания сокращения спроса на сырье и полное восстановление добычи нефти Саудовской Аравией. читать дальше
.04 октября 2019 года 19:46
Москва. 4 октября. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти. читать дальше
.04 октября 2019 года 19:28
Рынок акций завершил неделю откатом за 2700п по индексу МосБиржи, несмотря на попытки коррекции в пятницу
Москва. 4 октября. Рынок акций РФ завершил торговую неделю снижением индексов, несмотря на попытки коррекции в пятницу после выхода в США блока неплохой экономической статистики; индекс МосБиржи упал ниже рубежа 2700 пунктов, обновив минимум с конца августа из-за укрепления рубля. Лидерами отката в пятницу выступили акции металлургов во главе с "Норникелем" после отсечки на бирже дивидендов ГМК с учетом расчетов "Т+2". читать дальше
.04 октября 2019 года 19:10
Москва. 4 октября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели изменились разнонаправленно на фоне смешанных сигналов с мировых рынков. Участники торгов, с одной стороны, выходили из рисковых активов на опасениях за состояние глобальной экономики, с другой - демонстрировали определенный оптимизм в связи с ожидаемым продолжением ослабления денежно-кредитной политики ФРС США. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) заметно выросли в цене, что в итоге привело к расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.04 октября 2019 года 17:45
"БКС Глобал Маркетс" понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (ТМК) с $7,5 до $4,2 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена аналитиками с "покупать" до... читать дальше
.04 октября 2019 года 17:09
Цены на золото на ближайшей неделе будут консолидироваться в диапазоне 1460-1530 долл./унц. - Промсвязьбанк
Сохраняющаяся высокая волатильность цен на золото позволяет на ближайшую неделю ориентироваться на консолидацию в широком диапазоне в 1460-1530 долл./унц., говорится в обзоре Промсвязьбанка. Если негативным факторам удастся возобладать, то цены предпримут попытку движения к его верхней границе,... читать дальше
.04 октября 2019 года 16:21
Цена Brent восстановилась после роста до максимума $69,02 4-х месяцев, вызванного атаками дронов на нефтеперерабатывающие предприятия Саудовской Аравии. Сейчас, спустя две недели, сырье торгуется на прежних отметках до начала атаки - $58,20, говорится в обзоре PremЕx. Снижению котировок также... читать дальше
.04 октября 2019 года 15:46
Эта неделя стала важным поворотным моментом: инвесторы начали закладывать в цены риски глобальной рецессии, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". "Данные индексов PMI, считающихся весьма точными и своевременными индикаторами экономической активности в мировой экономике, показывают дальнейшее... читать дальше
.04 октября 2019 года 15:45
Москва. 4 октября. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу днем, торгуясь вблизи минимальных значений с открытия сессии; рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти и в ожидании официальных данных по рынку США. читать дальше
.04 октября 2019 года 15:25
(добавлен 3-й абзац и таблица) Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital возобновила анализ интернет-компаний РФ - "Яндекса" (MOEX: YNDX) и Mail.ru, сообщается в обзоре аналитиков ИК Михаила Терентьева и Оксаны Мустяцы. Для акций "Яндекса" и глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru... читать дальше
.04 октября 2019 года 15:00
Объем регулярных покупок валюты в октябре (7 октября – 7 ноября), анонсированный Минфином (213 млрд руб.), оказался близок к оценке аналитиков Райффайзенбанка (223 млрд руб.), сообщается в комментарии аналитика банка Станислава Мурашова. "Таким образом, за 10М счета по учету дополнительных... читать дальше
.04 октября 2019 года 14:33
Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital возобновила анализ интернет-компаний РФ - "Яндекса" (MOEX: YNDX) и Mail.ru, сообщается в обзоре аналитиков ИК Михаила Терентьева и Оксаны Мустяцы. Для акций "Яндекса" и глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru экспертами была дана рекомендация... читать дальше
.04 октября 2019 года 14:00
Отчет по рынку труда в США может дать важные выводы относительно хозяйственных перспектив и реакции на них ФРС - "БКС"
В настоящее время экономику США поддерживают в форме рынки труда и жилья, говорится в комментарии старшего аналитика "БКС Премьер" Сергея Суверова. Поэтому пятничный отчет по занятости за сентябрь будет показательным, он может дать важные выводы относительно хозяйственных перспектив и реакции на... читать дальше
.04 октября 2019 года 13:37
ВТБ представил финансовые результаты за 8М19 по МСФО, сообщается в обзоре Альфа-банка. Чистая прибыль выросла на 67% г/г в августе при ROAE 13,4%, хотя это было вызвано, по мнению аналитиков, главным образом скачком непрофильного дохода. "Чистая процентная маржа оказалась слабой в августе,... читать дальше
.04 октября 2019 года 13:00
В пятницу ключевым риском для российской валюты выступают данные по количеству новых рабочих мест в США - "Нордеа Банк"
В пятницу ключевым риском для российской валюты выступают данные по количеству новых рабочих мест в США, публикуемые в 15:30 по Москве, сообщается в комментарии "Нордеа Банка". В случае слабой статистики на рынке может вновь обостриться неприятие риска. В итоге рубль может оказаться под давлением.... читать дальше
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