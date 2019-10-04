Утренние прогнозы: есть шансы на отскок

По мнению большинства аналитиков, в пятницу возможно позитивное начало фондовых торгов в России.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "В пятницу утром есть очень сильные шансы начать отскок на рынке акций, однако со спекулятивными "лонгами" нужно быть осторожными. "Лучше рынка" сегодня обещает быть банковский сектор, а вот "черные металлурги" опять будут под давлением низких цен на стали и возобновившего укрепление рубля. Однако надо искать момент для их покупки: в любое время рынок может вспомнить про высокие дивиденды металлургов и вытащить их вверх. В целом же нет оснований рассчитывать, что намечающийся отскок перерастет в фазу полноценного роста".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением около 0,3%, вблизи отметки 2715 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2700, 2690 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2730, 2740 пунктов. После позитивного старта торгов индекс МосБиржи может продолжить коррекционное повышение в диапазон 2720-2730 пунктов. Этому способствует умеренно позитивное состояние внешнего фона и накопившийся потенциал для коррекционного отскока локального рынка акций".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный. Рынки пока не готовы придерживаться определённого пути перед выходом ключевой статистики по США. Соответственно, можно ждать нейтрального старта торгов на отечественном рынке акций с относительно стабильным рублём".