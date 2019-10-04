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04 октября 2019 года 09:36

Надежды на дальнейшее сокращение процентных ставок Федрезервом помогли стабилизации рынков в конце недели

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона движутся без единой динамики в пятницу. Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в пятницу повышаются на 0,5%.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг, восстановившись после снижения в предыдущие два дня, на фоне ожиданий инвесторов, что признаки замедления экономики заставят Федеральную резервную систему (ФРС) понизить ставки на октябрьском заседании в третий раз за этот год.

Как стало известно в четверг, индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в сентябре 2019 года упал до 52,6 пункта с 56,4 пункта в августе, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Значение индикатора стало минимальным с августа 2016 года. Аналитики в среднем ожидали более умеренного снижения показателя, до 55 пунктов.

Подындекс, показывающий уровень новых заказов в сфере услуг США, упал в сентябре до 53,7 пункта с 60,3 пункта в августе, а подындекс предпринимательской активности - до 55,2 пункта с 61,5 пункта. Индикатор занятости снизился до 50,4 пункта с 53,1 пункта, обновив минимум с 2014 года.

Тем временем число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе выросло на 4 тыс., с пересмотренных 215 тыс. до 219 тыс., что стало максимумом за четыре недели. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали показатель на уровне 215 тыс.

Разочаровывающие статистические данные усиливают ожидания рынков относительно дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ФРС, став еще одним сигналом того, что торговый конфликт США с Китаем и связанная с ним неопределенность негативно сказываются на американской экономике.

Глава Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс заявил в интервью телеканалу Bloomberg, что он испытывает опасения по поводу инфляционных ожиданий и не исключает, что американской экономике потребуется снизить основную процентную ставку еще сильнее.

Цена акций производителя электромобилей Tesla Inc. упала на 4,1% на новости, что в третьем квартале компания продала 97 тыс. автомобилей, включая 79,6 тыс. седанов модели Model 3. Эксперты ожидали продаж в районе 99 тыс.

Котировки бумаг PepsiCo выросли почти на 3%. Ранее один из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков отчитался о сокращении прибыли во втором финквартале и об увеличении выручки, причем оба показателя оказались лучше прогнозов рынка.

Акции Constellation Brands подешевели на 6,1%. Американский производитель алкогольных напитков получил чистый убыток по итогам второго квартала 2020 финансового года из-за обесценивания доли в канадском производителе марихуаны Canopy Growth - за минувший квартал стоимость этих активов сократилась на $484 млн.

Капитализация ритейлера товаров для дома Bed Bath and Beyond Inc. повысилась на 2,7%, несмотря на слабую квартальную отчетность.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов поднялся на 122,42 пункта (0,47%) и составил 26201,04 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 23,02 пункта (0,8%) - до 2910,63 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 87,02 пункта (1,12%) и составил 7872,26 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона движутся без единой динамики в пятницу, инвесторы сделали паузу в ожидании новостей.

Слабые экономические данные усиливают ожидания трейдеров, что Федеральная резервная система США может пойти на новое снижение процентных ставок уже на заседании в текущем месяце, отмечает MarketWatch. Важным фактором для принятия такого решения могут стать данные относительно состояния рынка труда страны, которые будут опубликованы позднее в пятницу.

"Увеличивающиеся надежды на дальнейшее сокращение процентных ставок Федрезервом помогли стабилизации рынков в конце недели", - полагает Цзини Пань из IG.

Американский ЦБ дважды снижал стоимость кредитования в этом году, каждый раз на 0,25 процентного пункта, для того, чтобы защитить экономику страны от неблагоприятного влияния торговых войн и замедления темпов глобального роста. В настоящее время инвесторы оценивают вероятность еще одного снижения примерно в 88%, свидетельствуют данные CME Group.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка вырос на 0,2%.

Торговые площадки материкового Китая закрыты из-за праздников до 8 октября, биржи Тайваня также не работают в пятницу.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 9:00 мск увеличились соответственно на 0,32% и на 0,26%. Тем не менее, с прошлой пятницы Topix потерял 2%, что может стать сильнейшим недельным падением с начала августа.

Лидером роста в последний рабочий день текущей недели являются акции Central Japan Railway, которые подорожали на 3,4%.

Помимо этого растут котировки акций телекоммуникационной группы SoftBank (+0,6%), потребительской электроники Sony (+1%)

При этом бумаги крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing теряют в цене 0,8%, сталелитейной компании Kobe Steel - 1,9%.

Гонконгский индекс Hang Seng к 9:12 мск снизился на 1,47%.

Акции интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. дешевеют на 0,4%, телекоммуникационной China Mobile - на 0,9%.

Кроме того, падают котировки бумаг банков, в том числе HSBC - на 0,3% и Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) - на 0,8%.

Между тем капитализация девелопера Country Garden подскочила на 3,4%.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:28 мск опустилось на 0,36%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. растет на 1,8%, другого представителя этой отрасли SK Hynix - на 1,6%.

В то же время стоимость автопроизводителя Kia Motors падает на 2,8%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов увеличился на 0,37%. При этом с начала недели он упал на 3% - это самое существенное недельное снижение с середины ноября прошлого года.

Котировки бумаг крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросли соответственно на 0,6% и на 0,7%, ведущего авиаперевозчика страны Qantas Airways - на 1,5%.

Между тем подешевели акции крупнейших австралийских банков: Westpac Banking - на 0,2%, Australia & New Zealand Banking Group - на 0,3%, National Australia Bank - на 0,5%.

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в пятницу повышаются на 0,5%, однако по итогам недели они, вероятно, зафиксируют самый значительный спад с середины июля.

Опасение инвесторов по-прежнему вызывает вероятное замедление темпов экономического роста в мире, отмечает MarketWatch.

В том числе накануне стало известно, что индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в сентябре упал до 52,6 пункта с 56,4 пункта в августе, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Значение индикатора стало минимальным с августа 2016 года. Аналитики в среднем ожидали более умеренного снижения - до 55 пунктов.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:04 мск подорожали на $0,26 (на 0,45%) - до $57,97 за баррель. В четверг их цена выросла на $0,02 (на 0,03%), составив на закрытие $57,71 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром поднимаются на $0,27 (на 0,51%) - до $52,72 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена снизилась на $0,19 (на 0,36%), закрывшись на отметке $52,45 за баррель. Таким образом, она опустилась по итогам восьмой сессии подряд.

С начала текущей недели Brent подешевела на 6,4% и WTI - на 5,8%.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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