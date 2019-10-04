Индекс МосБиржи может открыться умеренным приростом - ИК "Алго Капитал"

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с умеренным приростом, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

На фоне тревожных новостей из-за океана фьючерсы на нефть сорта Brent обновили почти что двухмесячный минимум. В четверг они ненадолго приближались к отметке $56 за баррель. Таким образом, указанные контракты закрепились в относительно низком ценовом диапазоне $55-$60, что представляется неблагоприятным среднесрочным фактором для российского рынка акций.

Под закрытие вечерней торговой сессии четверга декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ9) пришли в состояние близкое к паритету по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оценивают среднесрочные перспективы индекса РТС нейтрально.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение стоимости в пределах 0,1-0,2%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0,6%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0,1%. Японский фондовый индекс Nikkei225 подрос на 0,3%. Рынок акций в Китае остается закрытым связи с национальным праздником.

"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением около 0,3%, вблизи отметки 2715 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2700, 2690 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2730, 2740 пунктов. После позитивного старта торгов индекс МосБиржи может продолжить коррекционное повышение в диапазон 2720-2730 пунктов. Этому способствует умеренно позитивное состояние внешнего фона и накопившийся потенциал для коррекционного отскока локального рынка акций", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.