Потенциал роста рубля ограничен отметкой 64,50 за доллар - ИФК "Солид"

Доллар слабеет к остальным валютам на мировых рынках, что помогло рублю вернуться к 65, при этом потенциал роста ограничен отметкой 64,50 и будет зависеть преимущественно от внешнего фона, считает аналитик ИФК "Солид" Вадим Кравчук. Минфин РФ в октябре собирается покупать валюту в рамках бюджетного правила примерно на 9,2 млрд рублей в день, это больше прошлого месяца, но давление на рубль увеличится незначительно.