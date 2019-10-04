БКС закрыл торговую идею "Лонг в GDR Роснефти" из-за неопределенности в сроках срабатывания катализаторов

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"БКС Глобал Маркетс" закрыл торговую идею "Лонг в GDR "Роснефти" (MOEX: ROSN), поскольку не ясно, когда сработают катализаторы роста котировок, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Таченникова и Ольги Аржаниковой. Тем не менее эксперты "БКС Глобал Маркетс" сохраняют позитивный взгляд на данные бумаги и подтверждают для них рекомендацию "покупать".

Как сообщалось, в 2018 году компания объявила обратный выкуп акций в объеме до $2 млрд (со сроком до конца 2020 года), проведение которого зависит от котировок и макроконъюнктуры. "Buyback пока не стал позитивным триггером, хоть и ограничивает риски коррекции в бумагах "Роснефти". Компания пока не сообщила об изменении условий программы", - пишут аналитики.

В то же время они отмечают, что рост цен на нефть выше 4200 рублей за баррель (текущий консенсус), сильная динамика чистой прибыли по итогам 2019 года (подразумевает дивидендную доходность на уровне 8-9%) и получение новых авансов за будущие поставки из Китая (выбрана только половина от $70 млрд в рамках соглашения 2013 года на 25 лет) могут вызвать рост котировок GDR "Роснефти". Однако сроки остаются неопределенными.

"Авансовые платежи, предоставленные Венесуэле в 2014-2015 годах в объеме $5,7 млрд за будущие поставки нефти (осталось всего $1,1 млрд), по-прежнему вызывают обеспокоенность. Среди наихудших вариантов развития событий - списание долга (скажется на чистой прибыли) и дополнительные санкции США за покупку нефти у Венесуэлы. Однако мы считаем вероятность реализации обоих сценариев низкой, а предполагаемое влияние - ограниченным", - говорится в обзоре.

Текущая стоимость GDR "Роснефти" составляет порядка $6,34 за штуку.