Рубль вечером развернулся вниз, снижается к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

Москва. 3 октября. Доллар и евро перешли к повышению на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль развернулся вниз и снижается к бивалютной корзине на фоне усиливших снижение котировок нефти.

Курс доллара США составил 65,26 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 6,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 71,7 руб./EUR1, подорожав на 27,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 15,81 копейки - до 68,16 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вниз и снижается к доллару и евро на вечерних торгах на фоне усиливших снижение котировок нефти. Цены на нефть опускаются восьмую сессию подряд, чего не наблюдалось уже почти год, на данных о росте запасов в США и слабых статданных по американскому рынку труда.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК подешевели на 0,9% - до $57,12 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому временем снизились на 1,35% - до $51,93 за баррель.

Как стало известно накануне из отчета отраслевой организации ADP Employer, число рабочих мест в экономике США в сентябре выросло на 135 тыс. Официальные статданные Минтруда будут обнародованы в пятницу, и опрошенные Bloomberg эксперты ожидают, что они укажут на увеличение рабочих мест на 148 тыс.

Дополнительным негативным фактором для нефтяного рынка стали новости об активном восстановлении добычи в Саудовской Аравии. Как заявил министр энергетики страны Абдулазиз бен Сальман, Саудовская Аравия довела свои производственные мощности по добыче нефти до 11,3 млн баррелей в сутки и увеличит их до 12 млн б/с к концу ноября.

Кроме того, рост обеспокоенности рынков связан с вероятностью усиления глобальных торговых войн после того, как Всемирная торговая организация (ВТО) разрешила США обложить пошлинами товары европейского экспорта общим объемом $7,5 млрд в ответ на незаконное субсидирование Евросоюзом авиастроительного концерна Airbus SE. После решения ВТО представитель Еврокомиссии по торговле Сесилия Мальмстрем заявила, что если США введут торговые меры в отношении Евросоюза в рамках дела Airbus, то ЕС будет готов к ответным действиям.

При этом опубликованные в четверг статистические данные по деловой активности в сфере услуг США, оказавшиеся хуже прогнозов, усиливают ожидания рынков относительно дальнейшего смягчения политики ФРС. Слабые статданные по сектору услуг стали еще одним сигналом того, что торговый конфликт США с Китаем и связанная с ним неопределенность негативно сказывается на американской экономике.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в сентябре 2019 года упал до 52,6 пункта с 56,4 пункта в августе, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Значение индикатора стало минимальным с августа 2016 года. Аналитики в среднем ожидали более умеренного снижения показателя, до 55 пунктов.

Подындекс, показывающий уровень новых заказов в сфере услуг США, упал в сентябре до 53,7 пункта с 60,3 пункта в августе, а подындекс предпринимательской активности - до 55,2 пункта с 61,5 пункта. Индикатор занятости снизился до 50,4 пункта с 53,1 пункта, обновив минимум с 2014 года.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский, в последние торговые дни пара "доллар-рубль" держится в диапазоне 65,0-65,5 руб./$1, так как ухудшение настроений на глобальных рынках, наблюдаемое в последние два-три дня, не находят большого отражения в динамике валют emerging markets. "В центре внимания рынков, безусловно, остается макростатистика. Так, сегодня вышли слабые данные по деловой активности в сфере услуг США. Завтра ожидается выход данных по рынку труда США, которые будут иметь большое значение для глобального валютного рынка, поскольку во многом от них будет зависеть позиция ФРС по ставке на октябрьском заседании", - отметил Поддубский.

"Если накануне инвесторы отыгрывали слабые данные по деловой активности в производственном секторе и рынку труда в США, то сегодня общую картину еще более ухудшили рост числа первичных заявок на пособия по безработице и снижение индекса деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM. В результате индекс USD опускался до минимума с прошлой среды, и валюты на развивающихся рынках чувствовали себя весьма комфортно, даже несмотря на очередной раунд пошлин в мировой торговле (на этот раз со стороны США против ЕС). К окончанию рабочего дня большинство валют EM торговались в положительной зоне. Тем не менее, для рубля все складывалось не столь успешно из-за дальнейшего снижения цен на нефть. Еще в дневные часы падение нефтяных котировок явно сдерживало укрепление рубля вместе с другими валютами EM, а к окончанию рабочего дня отечественная валюта и вовсе пребывала в отрицательной зоне, несмотря на глобальные распродажи доллара", - отметил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 4 октября на 30,87 копейки, до 65,1312 руб./$1, и уменьшил курс евро на 16,78 копейки, до 71,2991 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" уменьшился в четверг на 22,28 копейки по отношению к среде и составил 65,1126 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 12,66 копейки и составил 65,1674 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 853,523 млн, из которых $652,828 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 200,695 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 11,93 копейки по отношению к среде, до 71,2868 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 8,5 копейки и составил 71,4205 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR632,097 млн, из которых EUR175,89 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR456,207 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на отметке предыдущего дня - 7,1% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,13% годовых. Ставка на срок 1 месяц также поднялась на 1 б.п. - до 7,13% годовых, ставка на срок 3 месяца осталась на прежней отметке - 7,18% годовых, ставка на срок 6 месяцев опустилась на 1 б.п. - до 7,25% годовых.

"На российском межбанковском рынке рублевые ставки за последние дни несколько подросли, так как Банк России заметно увеличивал объем абсорбирования ликвидности через депозитные операции. Однако в целом индикативная ставка MosPrime по кредитам "овернайт" остается достаточно близко к ключевой ставке ЦБ, и с учетом того, что регулятор решил пока больше не проводить дополнительных операций "тонкой настройки", можно ожидать коррекции ставки до конца недели", - подчеркнул Кравченко.