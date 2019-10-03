Евробонды РФ растут в четверг вечером следом за UST на фоне усиления ожиданий смягчения политики ФРС

Москва. 3 октября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций растут на торгах в четверг следом за ценами на рынке базовых активов. Участники рынков реагируют на усиление вероятности продолжения смягчения политики ФРС в связи с выходом в последнее время большого числа слабой статистики. В четверг котировки американских казначейских обязательств (US Treasuries) резко выросли после публикации данных по активности в сфере услуг США, оказавшихся хуже ожиданий аналитиков. В результате суверенные спреды лишь немного расширились к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию среды на 16 базисных пунктов и составила 114,19% от номинала, что соответствует доходности 2,84% годовых (снижение на 5 пунктов к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries выросла на 17 базисных пунктов, составив 101,26% от номинала (доходность снизилась на 8 пунктов - до 1,39% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился на 3 пункта и составил 145 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 31 базисный пункт по отношению к предыдущему закрытию, составив 127,16% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 4,09% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 17 пунктов, поднявшись до 122,98% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 4,06% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 22 базисных пункта - до 109,16% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта - до 3,21% годовых), с погашением в 2023 году - на 9 базисных пунктов, до 109,42% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта - до 2,36% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году увеличился в цене на 32 базисных пункта, подорожав до 118,71% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта и составила 4,11% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 14 базисных пунктов, до 106,24% от номинала (доходность снизилась на 2 базисных пункта и составила 3,33% годовых).

"Котировки российских государственных евробондов растут в четверг, соответственно, их доходности снижаются. Такая динамика в целом соответствует конъюнктуре на мировых рынках - российские евробонды снижаются в доходностях вслед за US Treasuries. На рынке США за неделю произошло очень сильное движение, например, доходности UST10 снизились на 17 базисных пунктов. Основное движение наблюдалось в последние три дня, основным фактором стал выход слабой статистики по деловой активности в производственной сфере и сфере услуг США во вторник и четверг, а также завершение там финансового года. Фьючерсы оценивают вероятность того, что ставка будет снижена на октябрьском заседании ФРС уже в 75%, тогда как в начале недели рынок оценивал эту возможность лишь в 40%", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в сентябре 2019 года упал до 52,6 пункта с 56,4 пункта в августе, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Значение индикатора стало минимальным с августа 2016 года. Аналитики в среднем ожидали более умеренного снижения показателя, до 55 пунктов.

Подындекс, показывающий уровень новых заказов в сфере услуг США, упал в сентябре до 53,7 пункта с 60,3 пункта в августе, а подындекс предпринимательской активности - до 55,2 пункта с 61,5 пункта. Индикатор занятости снизился до 50,4 пункта с 53,1 пункта, обновив минимум с 2014 года.

Слабые статданные по сектору услуг стали еще одним сигналом того, что торговый конфликт США с Китаем и связанная с ним неопределенность негативно сказывается на американской экономике.