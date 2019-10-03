Рынок акций РФ в четверг продолжил снижение вслед за миром, но удержал круглые рубежи индексов

Москва. 3 октября. Рынок акций РФ в четверг продолжил снижение вслед за мировыми площадками и нефтью на фоне ожиданий замедления экономики США из-за очередной слабой статистики, однако индексы МосБиржи и РТС удержали круглые рубежи 2700 и 1300 пунктов соответственно за счет коррекционного роста ряда бумаг и наметившегося отскока в США.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2707,47 пункта (-0,4%, минимум дня - 2696,64 пункта), индекс РТС - 1307,01 пункта (-0,5%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 2,9%.

Доллар подрос до 65,26 рубля (+0,07 рубля).

Подешевели акции "Распадской" (MOEX: RASP) (-2,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-2,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,8%).

Подросли акции "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,7%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3%).

В Азии в четверг преобладала негативная динамика фондовых индексов вслед за откатом рынка акций США накануне (японский Nikkei 225 снизился на 2%, Китай не работает до 7 октября включительно в связи с празднованием Дня образования КНР).

Разочаровывающие данные из США и Европы, введение новых пошлин США против европейских товаров, а также слабая финансовая отчетность ряда автопроизводителей, опубликованная на этой неделе, взывают опасения по поводу замедления экономического роста в условиях торговой войны между США и Китаем. На этом фоне возросли ожидания дальнейшего снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС).

Всемирная торговая организация (ВТО) разрешила США обложить пошлинами товары европейского экспорта общим объемом $7,5 млрд в ответ на незаконное субсидирование Евросоюзом авиастроительного концерна Airbus SE.

В среду западные СМИ со ссылкой на неназванных представителей Минторга США сообщили, что Штаты с 18 октября введут пошлины в размере 10% на самолеты из ЕС (но не на авиационные запчасти), также вводятся пошлины в 25% на некоторую другую продукцию ЕС, включая промышленные и сельскохозяйственные товары.

После решения ВТО представитель Еврокомиссии по торговле Сесилия Мальмстрем заявила, что если США введут торговые меры в отношении Евросоюза в рамках дела Airbus, то ЕС будет готов к ответным действиям.

Опубликованные в четверг статистические данные указали на снижение индекса PMI в еврозоне за сентябрь. Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) опустился до 50,1 пункта (минимум с июня 2013 года) по сравнению с августовскими 51,9 пункта, показали окончательные данные исследовательской компании Markit Economics.

Кроме того, в США в четверг также вышла очередная слабая статистика: индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в сентябре упал до 52,6 пункта (минимум с августа 2016 года) при прогнозах сокращения до 55 пунктов с августовских 56,4 пункта. Объем промышленных заказов США в августе сократился на 0,1% при прогнозах снижения на 0,2% после роста на 1,4% в июле.

Между тем, первая негативная реакция рынков акций Европы и США к вечеру сменилась коррекционным отскоком: в Европе индекс FTSE сократил снижение до 0,6% с 1%, CAC 40 растет на 0,4%, в США индекс S&P 500 вышел в "плюс" на 0,1%.

Также отошла от минимумов за два месяца нефть, цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,4 ниже уровня суточной давности. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent составила $57,08 за баррель (-1,1% и -2% накануне), ноябрьская цена WTI - $51,83 за баррель (-1,5% и -1,8% в среду).

Ранее негативное влияние на рынок в среду оказала статистика Минэнерго США: запасы нефти в США выросли на прошлой неделе на 3,1 млн баррелей при прогнозах роста на 1,3-2 млн баррелей.

По оценкам аналитиков банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), слабые индикаторы по США и еврозоне усилили опасения относительно дальнейшего замедления мировой экономики, что привело к пересмотру ожиданий по ДКП ФРС США в сторону дальнейшего смягчения и снижению доходностей американского госдолга. Рыночная оценка вероятности снижения ставки ФРС на заседании 30 октября превысила 70%. При этом рынок ожидает трех снижений ставки к середине следующего года, то есть до уровня 1-1,25%. Пока же медианный прогноз ФРС предполагает сохранения ставки на текущем уровне в 2020 году, а 7 членов ФРС предполагают, что ставка будет снижена, но только единожды.

Глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что экономика США выглядит действительно сильной в ретроспективе, учитывая состояние рынка труда и сохраняющуюся сильную динамику потребления. Но перспективы, по словам Уильямса, остаются смешанными, а ФРС хочет настроить свою монетарную политику так, чтобы она поддерживала устойчивый рост, что можно расценивать как сигнал готовности регулятора к дальнейшему смягчению.

Тем временем ВТО одобрила введение США повышенных пошлин на импортируемые в объеме $7,5 млрд в год европейские товары в ответ на незаконную господдержку концерна Airbus. Таким образом, вопрос торговых конфликтов становится актуальным не только для США и Китая, но и для Евросоюза, что увеличивает риски для глобальной экономики. В конце недели интерес будут представлять свежие данные по рынку труда США, которые выйдут в пятницу.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, большую часть торгов рынок акций РФ оставался под давлением негативного внешнего фона, но к вечеру ситуация начала улучшаться, и потери оказались незначительными. Основной минус рынку акций принесли бумаги металлургов и розничных сетей на опасениях падения доходов от экспорта, да и сохраняющегося слабого внутреннего спроса. Нефтяники также снижались на фоне падения котировок Brent (цена локально падала в район $56 за баррель). Акции Сбербанка были в числе лидеров, игнорируя новости о весьма серьезной утечке персональных данных о клиентах. Впрочем, как отмечают в самом Сбербанке, данные не позволят осуществлять какие-либо операции с картами.

Биржа во Франкфурте не работала по случаю Дня объединения Германии. В остальной Европе настроения были неоднозначные. Французский рынок явно вздохнул с облегчением, так как коньяк не попал в списки товаров, облагаемых новыми американскими пошлинами - ВТО разрешила Вашингтону повысить тарифы в ответ на субсидирование Airbus и других отраслей. Статистика дня продолжала рисовать безрадостную картину.

Нефть смогла лишь остановить падение, но для роста сложившаяся ситуация явно не подходит. Не успели США замириться с Китаем, как начали повышать пошлины для Евросоюза. Соответственно, торговая война Вашингтона против всех продолжается и будет оказывать все более губительное влияние на мировую экономику. Единственное, что помогает нефти на текущий момент - это локальное ослабление доллара и надежды, что центральные банки продолжат расширять стимулирующие меры, считает аналитик.

Пессимизм дня могут спасти представители ФРС, которые будут выступать в четверг. Впрочем, президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс уже высказался на предмет того, что он будет обсуждать на заседании в конце октября. В частности, его волнует вопрос достаточности текущих мер поддержки для обеспечения возвращения инфляции к целевому уровню, добавил Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС к концу торгов четверга оставались в "минусе", но отступили от минимумов дня.

Торги на фондовых биржах США начались без единой динамики трех основных индексов. Индикаторы оставались под давлением на фоне сохранения опасений в отношении состояния национальной экономики. После разочаровывающих данных по сектору промышленности в начале недели, в четверг инвесторы оказались неприятно удивлены падением индекса экономической активности ISM в секторе услуг США в сентябре. Заказы в обрабатывающей промышленности страны в августе при этом снизились на 0,1% после роста на 1,4% месяцем ранее. Ситуация в американской экономике, таким образом, становится все более тревожной.

Нефть, несмотря на локальные отскоки, остается под давлением продавцов. После восстановления нефтедобычи в Саудовской Аравии вслед за нападениями на нефтяные объекты страны рынки потеряли важный драйвер роста и сконцентрировались на перспективах ослабления спроса.

Индексы МосБиржи и РТС удержали психологически важные отметки 2700 и 1300 пунктов, что дает краткосрочным "быкам" некоторые шансы на возвращение к покупкам. На рынке в целом, однако, установился нисходящий тренд. Ориентир по индексу МосБиржи на пятницу - 2685-2730 пунктов, считает Кожухова.

Аналитики Sberbank CIB также отмечают, что после открытия Штатами нового фронта в торговой войне (на этот раз против ЕС) в условиях ухудшения макроэкономической ситуации в стране (в то время как в других экономиках уже давно наблюдается замедление роста), возрастает риск того, что на глобальных рынках может произойти обвал, такой, как в декабре 2018 года. Ключевыми факторами для рынка теперь будут итоги переговоров между США и Китаем, которые пройдут 10-11 октября, а также готовность ФРС снизить ключевую ставку в октябре третий раз в текущем году. Данные теханализа говорят о том, что котировки Brent могут снизиться до диапазона $55-56 за баррель (до этих уровней они упали в начале августа, когда Трамп спровоцировал резкую эскалацию торгового конфликта с Китаем), если на рыке продолжит усиливаться "рискофобия", отмечают эксперты Sberbank CIB.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката в четверг выступили акции ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (MOEX: LPSB) (-10,1%), ПАО "Курганская генерирующая компания" (MOEX: KGKC) (-9% и -6,8% "префы"), ГДР X5 Retail (MOEX: FIVE) Group (-4,7%), акции ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-3,7%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-3,5%).

Подорожали бумаги "Магаданэнерго" (MOEX: MAGE) (+14%), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+5,9%), ПАО "ТНС энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+2,4%), ОАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (+1,7%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+1,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 43,345 млрд рублей (из них 8,608 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).