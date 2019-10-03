В четверг доллар оставался под давлением разочаровывающей макростатистики из США - ИК "Велес Капитал"

В четверг общую картину еще более ухудшили рост числа первичных заявок на пособия по безработице и снижение индекса деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM, сообщается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. В результате индекс USD опускался до минимума с прошлой среды, и валюты на развивающихся рынках чувствовали себя весьма комфортно, даже несмотря на очередной раунд пошлин в мировой торговле (на этот раз со стороны США против ЕС). К окончанию рабочего дня большинство валют EM торговались в положительной зоне.

"Тем не менее, для рубля все складывалось не столь успешно из-за дальнейшего снижения цен на нефть, - указывает эксперт ИК "Велес Капитал". - Еще в дневные часы падение нефтяных котировок явно сдерживало укрепление рубля вместе с другими валютами EM, а к окончанию рабочего дня отечественная валюта и вовсе пребывала в отрицательной зоне, несмотря на глобальные распродажи USD. Отметим, что цены на нефть достаточно близко опускались на минимуме к отметке в 56 долл. за баррель, обновив таким образом минимум с 7 августа".

В паре с евро рубль отступал еще больше, так как единая европейская валюта на forex была близка к возвращению отметки 1,10. В результате на внутреннем рынке пара евро/рубль обновила трехнедельный максимум и вплотную подходила к отметке 71,9 руб.