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03 октября 2019 года 17:20
Слабые данные по рынку труда США вызвали распродажу на фондовых площадках - Julius Baer
Слабые данные по рынку труда США, последовавшие за публикацией не оправдавшего ожидания отчета по производственному сектору, а также возобновившиеся геополитические риски, привели к снижению глобальных фондовых индексов в среду, говорится в комментарии Julius Baer. Руководитель отдела анализа фондовых рынков Julius Baer Патрик Ланг полагает, что данные по рынку труда отражают реальную ситуацию в экономике с задержкой по времени, и ожидает восстановление в промышленности в ближайшие месяцы. Индекс S&P 500 в среду упал на 1,8%, после того как цифры по занятости в частном секторе США оказались хуже ожиданий. Так, в сентябре было создано всего 135 000 новых рабочих мест, что является самым низким показателем за три месяца. В Лондоне индекс FTSE 100 просел более чем на 3%, что стало худшей дневной динамикой за последние три года. В основном это связано с возобновлением опасений по поводу "жесткого" Brexit после того, как Борис Джонсон объявил, что на границе с Ирландией не будут устанавливаться никакие пограничные пункты. "Однако основной причиной снижения на фондовых рынках мира стали опубликованные во вторник слабые данные по промышленности, которые указали на то, что глобальный производственный сектор вплотную подошел к рецессии, - указывает Патрик Ланг. - Мы полагаем, что уже в ближайшие месяцы отчеты Института управления проектами (ISM) покажут рост показателей. Субиндекс по новым заказам, который является опережающим индикатором для самого индекса ISM, уже немного вырос. Кроме того, на предстоящие перемены к лучшему указывают и другие опережающие индикаторы по всему миру, включая показатели от ОЭСР, индексы экономической неожиданности и данные по денежной массе. На этом фоне мы подтверждаем конструктивную позицию по фондовому рынку и сохраняем без изменений рейтинги акций, основанные на оценке макроэкономической ситуации".
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03 октября 2019 года 19:41
Москва. 3 октября. Доллар и евро перешли к повышению на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль развернулся вниз и снижается к бивалютной корзине на фоне усиливших снижение котировок нефти. читать дальше
.03 октября 2019 года 19:35
Евробонды РФ растут в четверг вечером следом за UST на фоне усиления ожиданий смягчения политики ФРС
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.03 октября 2019 года 19:17
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.03 октября 2019 года 18:56
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.03 октября 2019 года 18:24
В четверг доллар оставался под давлением разочаровывающей макростатистики из США - ИК "Велес Капитал"
В четверг общую картину еще более ухудшили рост числа первичных заявок на пособия по безработице и снижение индекса деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM, сообщается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. В... читать дальше
.03 октября 2019 года 16:53
Рубль сохраняет потенциал укрепления за счёт разницы в доходностях с основными валютами - "Открытие Брокер"
одна из лучших в мире, а динамика инфляции, которая с начала года до конца сентября составила всего 2,2% против 2,5% в прошлом году, позволяют рассчитывать не только на долгосрочных инвесторов, но и на "горячие" деньги, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Рубль продолжил укрепление. К... читать дальше
.03 октября 2019 года 16:41
Победителями на рынке акций РФ в 2020г будут компании, готовые инвестировать в развитие - Matrix Capital
Победителями на рынке акций РФ в следующем году станут компании, готовые инвестировать в свое развитие, считает партнер Matrix Capital Павел Малый. В то же время генеральный партнер Matrix Capital Павел Теплухин отметил, что хотя дивиденды перестают быть для инвесторов единственным определяющим... читать дальше
.03 октября 2019 года 16:25
Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило исследование инвестиционной привлекательности акций "Сургутнефтегаз" - одной из крупнейших нефтяных компаний России. Акциям присвоена рекомендация "покупать", сообщается в обзоре ГК "ФИНАМ". Целевая цена по обыкновенным акциям - 50,1 руб. при... читать дальше
.03 октября 2019 года 15:45
Данные технического анализа указывают на потенциал снижения нефти марки Brent до $55-56 за баррель - Sberbank CIB
В четверг макропубликации вряд ли окажут поддержку рискованным активам, а данные технического анализа говорят о том, что котировки Brent могут снизиться до диапазона $55-56/барр., если на рынке продолжит усиливаться рискофобия, сообщается в обзоре Sberbank Investment Research, аналитическое... читать дальше
.03 октября 2019 года 15:45
Москва. 3 октября. Доллар и евро ослабили темпы снижения на "Московской бирже" в четверг днем, рубль лишь немного дорожает к бивалютной корзине в рамках коррекции после заметной просадки по итогам предыдущих торговых дней текущей недели. читать дальше
.03 октября 2019 года 15:23
(добавлен текст после 1-го абзаца) "БКС Глобал Маркетс" открыл новую торговую идею: "Шорт в GDR "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК)", добавив ее к двум уже существующим идеям в секторе: "Шорт в GDR "Северстали" (MOEX: CHMF) и "Шорт в GDR "Новолипецкого... читать дальше
.03 октября 2019 года 14:55
Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило исследование инвестиционной привлекательности акций ОАО "Сургутнефтегаз" - одной из крупнейших нефтяных компаний России. Акциям присвоена рекомендация "покупать". Целевая цена по обыкновенным акциям - 50,1 руб. при текущей рыночной цене порядка 35... читать дальше
.03 октября 2019 года 14:45
"БКС Глобал Маркетс" открыл новую торговую идею: "Шорт в GDR "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК)", добавив ее к двум уже существующим идеям в секторе: "Шорт в GDR "Северстали" (MOEX: CHMF) и "Шорт в GDR "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК)",... читать дальше
.03 октября 2019 года 14:35
Фундаментальные факторы будут удерживать курс ближе к 66 руб./$ в четвертом квартале - Банк "Санкт-Петербург"
Фундаментальные факторы будут удерживать курс ближе к 66 руб./$ в четвертом квартале, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Сейчас мы не видим факторов для существенного изменения курса национальной валюты, которая, вероятно, будет оставаться в коридоре 65-65,5 руб./$ в ближайшие... читать дальше
.03 октября 2019 года 14:18
Если не будет эскалации торговой войны и жесткого Brexit, и если ФРС США понизит ставку на 25 б. п., в октябре восприятие рисков улучшится, несмотря на дальнейшее замедление мирового экономического роста, отмечается в комментарии Sberbank CIB. "Рубль также, вероятно, получит значительную поддержку... читать дальше
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