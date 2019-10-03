Рубль днем несколько сократил темпы роста к доллару и евро на фоне усилившей снижение нефти

Москва. 3 октября. Доллар и евро ослабили темпы снижения на "Московской бирже" в четверг днем, рубль лишь немного дорожает к бивалютной корзине в рамках коррекции после заметной просадки по итогам предыдущих торговых дней текущей недели.

Курс доллара США составил 65,12 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 7,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 71,34 руб./EUR1, подешевев на 9 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 8,04 копейки - до 67,92 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 4 октября на 30,87 копейки, до 65,1312 руб./$1, и уменьшил курс евро на 16,78 копейки, до 71,2991 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль повышается к доллару и евро на дневных торгах, однако менее активно, чем в первой половине дня. Повышение рубля происходит вслед за большинством валют emerging markets и в рамках коррекции после ослабления в предыдущие торговые дни недели. Поддержку валютам ЕМ оказывает усиление ожиданий дальнейшего снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) после вышедших ранее на неделе слабых данных по рынку труда и производственной активности в США.

Рост обеспокоенности рынков связан с вероятностью усиления глобальных торговых войн после того, как Всемирная торговая организация (ВТО) разрешила США обложить пошлинами товары европейского экспорта общим объемом $7,5 млрд в ответ на незаконное субсидирование Евросоюзом авиастроительного концерна Airbus SE. После решения ВТО представитель Еврокомиссии по торговле Сесилия Мальмстрем заявила, что если США введут торговые меры в отношении Евросоюза в рамках дела Airbus, то ЕС будет готов к ответным действиям.

При этом опубликованные в четверг статистические данные также указали на снижение деловой активности в еврозоне в сентябре. Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) опустился до 50,1 пункта в прошлом месяце по сравнению с 51,9 пункта месяцем ранее, став самым низким с июня 2013 года.

Значение сводного индекса PMI в Германии в сентябре сократилось до 48,5 пункта с 51,7 пункта месяцем ранее. Индикатор опустился ниже отметки в 50 пунктов, отделяющей рост активности от спада, впервые с апреля 2013 года.

"Несмотря на очередной раунд пошлин в мировой торговле (на этот раз со стороны США против ЕС), валюты развивающихся рынков чувствуют себя в четверг достаточно комфортно. (. . .) Ослабление доллара связано с тем, что американская валюта по-прежнему остается под давлением негативной макростатистики из США. В частности, инвесторы продолжают отыгрывать слабые данные по деловой активности в производственном секторе и рынку труда в США. В свою очередь, чуть более сдержанное укрепление рубля по сравнению с валютами-аналогами на рынках EM, по всей видимости, является результатом падающих котировок нефти, обновивших в утренние часы минимум с 9 августа (по марке Brent)", - отметил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Из внутренних факторов выделим локальный рост ставок на денежном рынке РФ - однодневная MosPrime за три дня поднялась с 7,03% до 7,10%. Отметим также, что вчера Минфин РФ впервые за несколько месяцев провел аукцион по размещению ОФЗ без объявления лимита, но, как видим по его итогам, давать участникам рынка заметные премии Минфин не готов. Если общая конъюнктура на глобальных рынках несколько улучшится, а Минфин РФ продолжит проводить аукционы в безлимитном формате, теоретически этот фактор может оказывать локальную поддержку рублю, но вряд ли будет определяющим. В краткосрочной перспективе в паре "доллар-рубль" ориентируемся на диапазон 65-65,5 руб./$1, при этом отмечая, что при текущих ценах на нефть рубль, с нашей точки зрения, смотрится локально переоцененным", - сказал аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в четверг немного усилили снижение после падения днем ранее до минимальных отметок за последние два месяца. Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подешевели на 0,47% - до $57,42 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) опустились к этому времени на 0,34% - до $52,46 за баррель

В среду цена Brent снизилась на 2,04%, до $57,69 за баррель, котировки WTI упали на 1,83%, закрывшись на отметке $52,64 за баррель.

Негативное влияние на рынок в среду оказало, в частности, сообщение министерства энергетики США о том, что запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,1 млн баррелей. Опрошенные S&P Global Platts эксперты в среднем ожидали менее значительного роста - на 1,3 млн баррелей.

Кроме того, слабые данные макроэкономической статистики из США и Европы усиливают опасения инвесторов за состояние глобальной экономики.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на отметке предыдущего дня - 7,1% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,13% годовых. Ставка на срок 1 месяц также поднялась на 1 б.п. - до 7,13% годовых, ставка на срок 3 месяца осталась на прежней отметке - 7,18% годовых, ставка на срок 6 месяцев опустилась на 1 б.п. - до 7,25% годовых.

"На российском межбанковском рынке рублевые ставки за последние дни несколько подросли, так как Банк России заметно увеличивал объем абсорбирования ликвидности через депозитные операции. Однако в целом индикативная ставка MosPrime по кредитам "овернайт" остается достаточно близко к ключевой ставке ЦБ, и с учетом того, что регулятор решил пока больше не проводить дополнительных операций "тонкой настройки", можно ожидать коррекции ставки до конца недели", - полагает Кравченко.