Рубль сохраняет потенциал укрепления за счёт разницы в доходностях с основными валютами - "Открытие Брокер"

Текущая реальная доходность рубля - одна из лучших в мире, а динамика инфляции, которая с начала года до конца сентября составила всего 2,2% против 2,5% в прошлом году, позволяют рассчитывать не только на долгосрочных инвесторов, но и на "горячие" деньги, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Рубль продолжил укрепление. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3755 рублей. Однодневная ставка MosPrime осталась на уровне 7,10%, недельная повысилась до 7,13%, месячная - до 7,13%.

Стоило индексу доллара отойти от своих максимумов почти за 30 месяцев, а экономической статистики в США испортиться до значений, которые допускают реакцию ФРС, как отечественный рубль вернулся к тенденции укрепления.

"Как мы уже многократно отмечали, текущая реальная доходность рубля - одна из лучших в мире, а динамика инфляции, которая с начала года до конца сентября составила всего 2,2% против 2,5% в прошлом году, позволяют рассчитывать не только на долгосрочных инвесторов, но и на "горячие" деньги. Условия для ещё одного снижения ставки ЦБ РФ продолжают формироваться. Кроме того, исполнение бюджетного правила пока существенно не мешает рынку. Минфин планирует с 7 октября по 7 ноября потратить на закупку валюты 212,7 млрд рублей или 9,2 млрд рублей в день, что незначительно превышает объёмы предыдущего периода", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.