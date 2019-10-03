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03 октября 2019 года 16:41
Победителями на рынке акций РФ в 2020г будут компании, готовые инвестировать в развитие - Matrix Capital
Победителями на рынке акций РФ в следующем году станут компании, готовые инвестировать в свое развитие, считает партнер Matrix Capital Павел Малый. В то же время генеральный партнер Matrix Capital Павел Теплухин отметил, что хотя дивиденды перестают быть для инвесторов единственным определяющим фактором для покупки акции, игнорировать текущую очень высокую дивидендную доходность российских акций все же не стоит. ДИВИДЕНДЫ - УЖЕ НЕ ПАНАЦЕЯ Инвесторы стали более тщательно подходить к выбору акций на российском рынке, сказал на встрече с журналистами Павел Малый. При этом, по его мнению, наибольшим спросом в настоящее время пользуются и будут пользоваться в дальнейшем бумаги эмитентов, которые за последние несколько лет доказали способность, несмотря на трудную ситуацию, развивать свое стратегическое планирование. Как считает Малый, в настоящее время для того, чтобы привлечь инвесторов, компании недостаточно только платить дивиденды. "Чисто дивидендная история перестала убеждать инвесторов", - сказал он. Согласно прогнозам эксперта, победителями следующего года будут компании, которые смогли преобразовать свои денежные потоки в некое стратегическое позиционирование: в модернизацию производства, в снижение себестоимости, в выход на новые рынки. "Такие компании есть. Я уверен, что мы их увидим, и они будут, конечно, локомотивами, они поведут за собой рынок", - добавил Малый. Кроме того, он сказал: "Мы пришли к выводу, что инвесторы все меньше думают о России, как о едином рынке акций, и все больше переходят к анализу отдельных секторов и отдельных компаний. И это довольно важный посыл. Участники рынка стали крайне тщательно и внимательно подходить к выбору". НО ЗАБЫВАТЬ О ДИВИДЕНДАХ НЕ НАДО "Дивидендная доходность российских акций по сравнению с другими развивающимися странами очень привлекательна. Это имеет несколько объяснений. Во-первых, действительно российские компании, в том числе те, которые входят в индекс, очень неплохо себя чувствуют. Однако тот факт, что компании готовы платить такие щедрые дивиденды, говорит о том, что у них нет возможности инвестировать в развитие, либо они не видят такие возможности. Это, конечно, печально, но позитивно отражается на дивидендах", - сказал Теплухин. В ОЖИДАНИИ РАЗМЕЩЕНИЙ "Мы видим и готовность рынка, и увеличивающуюся готовность контролирующих акционеров российских компании проводить размещения акций на рынке. Поэтому ожидаем в следующем году два-три хороших, традиционных, массовых IPO или SPO, которые делают лицо нашего рынка", - сказал Павел Малый. По его мнению, акции РФ в настоящее время уже не выглядят так скандально дешево, к это было, например, в конце 2018 года, поэтому вполне вероятно, что ряд эмитентов решат воспользоваться улучшившимся настроением инвесторов и проведут IPO или SPO. "Одно из появлений улучшения в настроениях инвесторов - это, конечно, удачные размещения на рынке еврооблигаций в конце лета и в начале осени. Когда мы видим рост аппетита участников рынка к размещению новых облигаций из нашего региона - это сигнал общего снижения восприятия рисков по отношению к России. В настоящее время идет переоценка в сторону понижения премии за риск на долговом рынке, а это означает, что через квартал или через два мы увидим хороший risk on и на рынке акций. Поэтому потенциал роста на фондовом рынке РФ есть", - отметил Малый. ДОЛГОВОЙ РЫНОК По словам генерального партнера Matrix Capital Павла Теплухина, на долговом рынке в четвертом квартале 2019 года продолжится сужение спредов высокодоходных облигаций. Он также отметил, что переток капитала в облигации развивающихся стран продолжится. При этом спрос продолжит смещаться с высокорейтинговых в сторону высокодоходных ценных бумаг. "К тому же центральные банки наших фокусных стран (США, Россия, Бразилия, Турция, Мексика, Индонезия, Индия, Китай, Южная Африка, Казахстан) намерены продолжить понижение ставок. Настрой к октябрю 2019 практически у всех ЦБ голубиный, прогнозы по инфляции и темпам роста ВВП пересматриваются вниз", - сказал Теплухин. Так, в частности, Теплухин ожидает, что в 2019 году ЦБ РФ пойдет на еще одно понижение ключевой ставки на 25 базисных пунктов - до 6,75% годовых. "Крайне важным моментом станет возможный пересмотр регулятором уровня нейтральной процентной ставки (6-7% на текущий момент). Даже если ЦБ РФ не пересмотрит диапазон, то держать реальную ставку у верхней границы в 3% мы считаем нецелесообразным. Дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики позитивно отразится на дальнейшей динамике ОФЗ, доходности по которым уже приблизились к досанкционным уровням", - добавил эксперт. Фонд облигаций Marix Capital REMFI по итогам августа 2019 года вошел в тройку лидеров в мире - среди фондов развивающихся рынков (всего в рейтинге около 5 тыс. фондов) - по соотношению риск-доходность, согласно рейтингу Barclay Hedge Funds.
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