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03 октября 2019 года 16:25
Рекомендуем покупать акции "Сургутнефтегаза" - ГК "ФИНАМ"
Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило исследование инвестиционной привлекательности акций "Сургутнефтегаз" - одной из крупнейших нефтяных компаний России. Акциям присвоена рекомендация "покупать", сообщается в обзоре ГК "ФИНАМ". Целевая цена по обыкновенным акциям - 50,1 руб. при текущей рыночной цене порядка 35 руб., потенциал роста - 43%. Целевая цена по привилегированным - 46,8 руб. при текущей рыночной цене порядка 37 руб., потенциал роста - 27,5%. "Любые позитивные корпоративные изменения в компании способны поднять ее стоимость в разы. Поэтому мы полагаем, что акции "Сургутнефтегаза" являются, хотя и рискованным, но перспективным долгосрочным активом и подтверждаем рекомендацию "покупать". Минимальную целевую цену по обыкновенным акциям компании поднимаем до уровня $0,78 или 50,1 рублей по курсу на дату оценки. Целевую цену по привилегированным акциям подтверждаем на уровне $0,73 или 46,8 рублей по курсу на дату оценки. Таким образом, наша среднесрочная оценка предполагает потенциал роста стоимости обыкновенных акций на 43,4%, а привилегированных на 27,5% от текущих уровней", - резюмирует аналитик ГК "ФИНАМ" Алексей Калачев
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Компании упоминаемые в новости: Сургутнефтегаз
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.03 октября 2019 года 19:35
Евробонды РФ растут в четверг вечером следом за UST на фоне усиления ожиданий смягчения политики ФРС
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.03 октября 2019 года 18:56
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.03 октября 2019 года 18:24
В четверг доллар оставался под давлением разочаровывающей макростатистики из США - ИК "Велес Капитал"
В четверг общую картину еще более ухудшили рост числа первичных заявок на пособия по безработице и снижение индекса деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM, сообщается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. В... читать дальше
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Слабые данные по рынку труда США, последовавшие за публикацией не оправдавшего ожидания отчета по производственному сектору, а также возобновившиеся геополитические риски, привели к снижению глобальных фондовых индексов в среду, говорится в комментарии Julius Baer. Руководитель отдела анализа... читать дальше
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.03 октября 2019 года 16:41
Победителями на рынке акций РФ в 2020г будут компании, готовые инвестировать в развитие - Matrix Capital
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.03 октября 2019 года 15:45
Данные технического анализа указывают на потенциал снижения нефти марки Brent до $55-56 за баррель - Sberbank CIB
В четверг макропубликации вряд ли окажут поддержку рискованным активам, а данные технического анализа говорят о том, что котировки Brent могут снизиться до диапазона $55-56/барр., если на рынке продолжит усиливаться рискофобия, сообщается в обзоре Sberbank Investment Research, аналитическое... читать дальше
.03 октября 2019 года 15:45
Москва. 3 октября. Доллар и евро ослабили темпы снижения на "Московской бирже" в четверг днем, рубль лишь немного дорожает к бивалютной корзине в рамках коррекции после заметной просадки по итогам предыдущих торговых дней текущей недели. читать дальше
.03 октября 2019 года 15:23
(добавлен текст после 1-го абзаца) "БКС Глобал Маркетс" открыл новую торговую идею: "Шорт в GDR "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК)", добавив ее к двум уже существующим идеям в секторе: "Шорт в GDR "Северстали" (MOEX: CHMF) и "Шорт в GDR "Новолипецкого... читать дальше
.03 октября 2019 года 14:55
Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило исследование инвестиционной привлекательности акций ОАО "Сургутнефтегаз" - одной из крупнейших нефтяных компаний России. Акциям присвоена рекомендация "покупать". Целевая цена по обыкновенным акциям - 50,1 руб. при текущей рыночной цене порядка 35... читать дальше
.03 октября 2019 года 14:45
"БКС Глобал Маркетс" открыл новую торговую идею: "Шорт в GDR "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК)", добавив ее к двум уже существующим идеям в секторе: "Шорт в GDR "Северстали" (MOEX: CHMF) и "Шорт в GDR "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК)",... читать дальше
.03 октября 2019 года 14:35
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.03 октября 2019 года 14:18
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