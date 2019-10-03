БКС Глобал Маркетс открыл новую торговую идею: "Шорт в GDR ММК"

(добавлен текст после 1-го абзаца)

"БКС Глобал Маркетс" открыл новую торговую идею: "Шорт в GDR "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК)", добавив ее к двум уже существующим идеям в секторе: "Шорт в GDR "Северстали" (MOEX: CHMF) и "Шорт в GDR "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК)", сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Чуйко, Олега Петропавловского и Артема Багдасаряна.

"Мы добавили к "шортам" в "Северстали" и НЛМК еще одну стальную компанию - ММК в свете высокой степени уверенности в грядущем падении цен на сталь в России на 20%. Мы ожидаем снижение цен на 3-5% в октябре (объявление в понедельник, 7 октября) и еще не менее чем на 15% в ноябре (объявление 4 ноября)", - говорится в обзоре.

По мнению аналитиков, ММК наиболее уязвима к падению внутренних цен на сталь.

Кроме того, в обзоре сообщается, что эксперты "БКС Глобал Маркетс" рекомендуют на коротком горизонте позицию "хуже рынка" в сталепроизводителях, учитывая огромные риски и потенциальную динамику сектора на 20% хуже индексов РТС и MSCI Russia.