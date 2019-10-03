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03 октября 2019 года 14:55
Рекомендуем покупать акции "Сургутнефтегаза" - ГК "ФИНАМ"
Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило исследование инвестиционной привлекательности акций ОАО "Сургутнефтегаз" - одной из крупнейших нефтяных компаний России. Акциям присвоена рекомендация "покупать". Целевая цена по обыкновенным акциям - 50,1 руб. при текущей рыночной цене порядка 35 руб., потенциал роста - 43%. Целевая цена по привилегированным - 46,8 руб. при текущей рыночной цене порядка 37 руб., потенциал роста - 27,5%. ОАО "Сургутнефтегаз" - одна из крупнейших частных вертикально-интегрированных нефтяных компаний России. Основные направления бизнеса "Сургутнефтегаза" - разведка и добыча углеводородного сырья, переработка нефти и газа, производство электроэнергии, производство и маркетинг нефтепродуктов и продуктов газопереработки. Занимает четвертое место по объемам нефтедобычи, второе место по эксплуатационному и первое место по разведочному бурению. Главной особенностью "Сургутнефтегаза" является чрезвычайно большая накопленная денежная позиция, которая вдвое превышает текущую рыночную капитализацию компании. По состоянию на конец первого полугодия 2019 г. "Сургутнефтегаз" имел на долгосрочных депозитах 2 040,16 млрд руб. и на краткосрочных - 955,35 млрд руб. Большая часть этих депозитов - валютные, преимущественно в долларах США. Поэтому укрепление рубля "съело" прибыль компании. Такая финансовая подушка делает компанию финансово независимой, она не нуждается в займах и стратегических инвесторах. Компания может позволить себе любой крупный инвестиционный проект, но тем не менее избегает их, продолжая накапливать денежные средства. Фактически, рынок исключает эту "подушку" из оценки компании, кроме ее влияния на финансовый результат. Дивидендная политика ОАО "Сургутнефтегаз" предусматривает, что при вынесении на голосование вопроса о дивидендах компания ориентируется на финансовые результаты, внешние и внутренние факторы компании, а также интересы дальнейшего развития. Отдельно оговаривается, что выплаты по привилегированным акциям составляют 10% от чистой прибыли по РСБУ и платятся они на 25% уставного капитала (доля привилегированных акций). При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая по каждой обыкновенной акции, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям. Такое положение во многом предопределило тот факт, что привилегированные акции "Сургутнефтегаза" торгуются по цене выше обыкновенных. Дивиденды платятся ежегодно. Как правило по факту в последние годы они составляли по обыкновенным акциям 0,6 - 0,65 рубля на акцию, а остальная сумма распределяется по привилегированным. По итогам 2018 года компания выплатила на каждую обыкновенную акцию по 0,65 рубля, а на каждую привилегированную - по 7,62 рублей. "Бессмысленно сравнивать компанию по коэффициентам или дисконтировать ее денежные потоки, когда ее ликвидные активы (3,252 трлн руб. на 30 июня 2019 г.) вдвое превышают ее рыночную капитализацию при полном отсутствии долгов. Очевидно, что "Сургутнефтегаз" оценивается рынком фактически без учета накопленной денежной позиции, будущее которой неизвестно", - говорит аналитик ГК "ФИНАМ" Алексей Калачев. Главными дисконтирующими факторами, по его мнению, являются информационная закрытость компании и особенно полная непрозрачность структуры акционерного капитала. Путем сложных цепочек владения акциями, связанных с дочерними структурами "Сургутнефтегаза" и его менеджерами, компании удается скрывать конечных бенефициаров. Это не позволяет определить центр принятия стратегических решений в компании. С другой стороны, продолжает аналитик, колоссальная недооценка несет в себе большой потенциал для роста при любых позитивных изменениях в информационной политике, инвестиционной стратегии или корпоративном управлении. Фактически, даже слухи и предположения, вызванные информацией о создании для операций на фондовых рынках дочерней компании ООО "Рион", вызвали взлет котировок обыкновенных акций "Сургута" до ранее поставленных целевых уровней. "Любые позитивные корпоративные изменения в компании способны поднять ее стоимость в разы. Поэтому мы полагаем, что акции "Сургутнефтегаза" являются, хотя и рискованным, но перспективным долгосрочным активом и подтверждаем рекомендацию "Покупать". Минимальную целевую цену по обыкновенным акциям компании мы поднимаем до уровня $0,78 или 50,1 рублей по курсу на дату оценки. Целевую цену по привилегированным акциям мы подтверждаем на уровне $0,73 или 46,8 рублей по курсу на дату оценки. Таким образом, наша среднесрочная оценка предполагает потенциал роста стоимости обыкновенных акций на 43,4%, а привилегированных - на 27,5% от текущих уровней", - резюмирует Алексей Калачев.
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Компании упоминаемые в новости: Сургутнефтегаз
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