.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Новые выпуски VEON VIP25 интересны для покупки - Газпромбанк
.
03 октября 2019 года 13:56
Новые выпуски VEON VIP25 интересны для покупки - Газпромбанк
Новые выпуски VEON VIP25 интересны для покупки, сообщается в обзоре Газпромбанка. "Исходя из формы основной кривой VEON на вторичном рынке, справедливый уровень спреда VIP25 4,0 – VIP 24 4,95 должен составлять 20–30 б.п. против ~55 б.п. на размещении, потенциал сужения спреда – 25–35 б.п.", - отмечает аналитик инвестбанка Евгений Хилинский. В среду VEON на достаточно слабом рынке разместил облигации на 0,7 млрд долл. вместо запланированного 1 млрд долл. под 4,0%, что соответствует изначальному ориентиру. Доходность при размещении на слабом рынке оказалась выше ожидавшейся, потенциал сужения спреда новой бумаги к VIP24 – 25–35 б.п. Доходность составила 4%, в то время как справедливая доходность на основе базовой кривой, сформированной облигациями с аналогичной структурой VIP21 9,95 и VIP24 4,95, находилась на уровне 3,5-3,75%. "Мы ожидаем исполнения колл-опциона по бумаге VIP20, более вероятен выкуп VIP23 и повышение рейтинга от Moody’s в начале 2020 г.", - прогнозирует эксперт Газпромбанка.
.
Компании упоминаемые в новости: Etalon Group
.
03 октября 2019 года 19:41
Москва. 3 октября. Доллар и евро перешли к повышению на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль развернулся вниз и снижается к бивалютной корзине на фоне усиливших снижение котировок нефти. читать дальше
.03 октября 2019 года 19:35
Евробонды РФ растут в четверг вечером следом за UST на фоне усиления ожиданий смягчения политики ФРС
Москва. 3 октября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций растут на торгах в четверг следом за ценами на рынке базовых активов. Участники рынков реагируют на усиление вероятности продолжения смягчения политики ФРС в связи с выходом в последнее время большого числа слабой статистики. В четверг котировки американских казначейских обязательств (US Treasuries) резко выросли после публикации данных по активности в сфере услуг США, оказавшихся хуже ожиданий аналитиков. В результате суверенные спреды лишь немного расширились к доходности базовых активов. читать дальше
.03 октября 2019 года 19:17
Москва. 3 октября. Рынок акций РФ в четверг продолжил снижение вслед за мировыми площадками и нефтью на фоне ожиданий замедления экономики США из-за очередной слабой статистики, однако индексы МосБиржи и РТС удержали круглые рубежи 2700 и 1300 пунктов соответственно за счет коррекционного роста ряда бумаг и наметившегося отскока в США. читать дальше
.03 октября 2019 года 18:56
БКС закрыл торговую идею "Лонг в GDR Роснефти" из-за неопределенности в сроках срабатывания катализаторов
"БКС Глобал Маркетс" закрыл торговую идею "Лонг в GDR "Роснефти" (MOEX: ROSN), поскольку не ясно, когда сработают катализаторы роста котировок, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Таченникова и Ольги Аржаниковой. Тем не менее эксперты "БКС Глобал Маркетс" сохраняют позитивный взгляд... читать дальше
.03 октября 2019 года 18:24
В четверг доллар оставался под давлением разочаровывающей макростатистики из США - ИК "Велес Капитал"
В четверг общую картину еще более ухудшили рост числа первичных заявок на пособия по безработице и снижение индекса деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM, сообщается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. В... читать дальше
.03 октября 2019 года 17:20
Слабые данные по рынку труда США, последовавшие за публикацией не оправдавшего ожидания отчета по производственному сектору, а также возобновившиеся геополитические риски, привели к снижению глобальных фондовых индексов в среду, говорится в комментарии Julius Baer. Руководитель отдела анализа... читать дальше
.03 октября 2019 года 16:53
Рубль сохраняет потенциал укрепления за счёт разницы в доходностях с основными валютами - "Открытие Брокер"
одна из лучших в мире, а динамика инфляции, которая с начала года до конца сентября составила всего 2,2% против 2,5% в прошлом году, позволяют рассчитывать не только на долгосрочных инвесторов, но и на "горячие" деньги, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Рубль продолжил укрепление. К... читать дальше
.03 октября 2019 года 16:41
Победителями на рынке акций РФ в 2020г будут компании, готовые инвестировать в развитие - Matrix Capital
Победителями на рынке акций РФ в следующем году станут компании, готовые инвестировать в свое развитие, считает партнер Matrix Capital Павел Малый. В то же время генеральный партнер Matrix Capital Павел Теплухин отметил, что хотя дивиденды перестают быть для инвесторов единственным определяющим... читать дальше
.03 октября 2019 года 16:25
Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило исследование инвестиционной привлекательности акций "Сургутнефтегаз" - одной из крупнейших нефтяных компаний России. Акциям присвоена рекомендация "покупать", сообщается в обзоре ГК "ФИНАМ". Целевая цена по обыкновенным акциям - 50,1 руб. при... читать дальше
.03 октября 2019 года 15:45
Данные технического анализа указывают на потенциал снижения нефти марки Brent до $55-56 за баррель - Sberbank CIB
В четверг макропубликации вряд ли окажут поддержку рискованным активам, а данные технического анализа говорят о том, что котировки Brent могут снизиться до диапазона $55-56/барр., если на рынке продолжит усиливаться рискофобия, сообщается в обзоре Sberbank Investment Research, аналитическое... читать дальше
.03 октября 2019 года 15:45
Москва. 3 октября. Доллар и евро ослабили темпы снижения на "Московской бирже" в четверг днем, рубль лишь немного дорожает к бивалютной корзине в рамках коррекции после заметной просадки по итогам предыдущих торговых дней текущей недели. читать дальше
.03 октября 2019 года 15:23
(добавлен текст после 1-го абзаца) "БКС Глобал Маркетс" открыл новую торговую идею: "Шорт в GDR "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК)", добавив ее к двум уже существующим идеям в секторе: "Шорт в GDR "Северстали" (MOEX: CHMF) и "Шорт в GDR "Новолипецкого... читать дальше
.03 октября 2019 года 14:55
Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило исследование инвестиционной привлекательности акций ОАО "Сургутнефтегаз" - одной из крупнейших нефтяных компаний России. Акциям присвоена рекомендация "покупать". Целевая цена по обыкновенным акциям - 50,1 руб. при текущей рыночной цене порядка 35... читать дальше
.03 октября 2019 года 14:45
"БКС Глобал Маркетс" открыл новую торговую идею: "Шорт в GDR "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК)", добавив ее к двум уже существующим идеям в секторе: "Шорт в GDR "Северстали" (MOEX: CHMF) и "Шорт в GDR "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК)",... читать дальше
.03 октября 2019 года 14:35
Фундаментальные факторы будут удерживать курс ближе к 66 руб./$ в четвертом квартале - Банк "Санкт-Петербург"
Фундаментальные факторы будут удерживать курс ближе к 66 руб./$ в четвертом квартале, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Сейчас мы не видим факторов для существенного изменения курса национальной валюты, которая, вероятно, будет оставаться в коридоре 65-65,5 руб./$ в ближайшие... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.