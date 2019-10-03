Ожидаем подтверждения агентством S&P суверенного рейтинга Республики Беларусь (РБ) на уровне "В" - Газпромбанк

Аналитики Газпромбанка ожидают подтверждения агентством S&P суверенного рейтинга Республики Беларусь (РБ) на уровне «В» в рамках планового пересмотра 4 октября, поскольку факторы как повышения, так и понижения рейтинга не реализовались, отмечается в обзоре инвестбанка.

При этом сохраняются предпосылки для присвоения «стабильного» прогноза:

1. Внешнеэкономические дисбалансы РБ остаются стабильными.

2. Фискальная политика остается сдержанной, бюджет - профицитным.

3. Доступ к международным рынкам капитала сохраняется.

4.Поддержка со стороны РФ для рефинансирования государственного долга сохраняется.