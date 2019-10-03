Ожидаем сужения максимального за три года спреда между RUSSIA'26 к RUSSIA'23 - "Уралсиб"

Спред RUSSIA’26 к RUSSIA’23 расширился до максимума за три года – 85 б.п., сообщается в обзоре корпорации "Уралсиб". Российские суверенные евробонды в среду продолжили дешеветь, падение котировок продолжается уже больше недели, впрочем, потери все же были незначительные, о тмечает аналитик "Уралсиба" Евгений Сергеев.

Хотя доходность UST10 продолжила снижаться (уже 1,60%), российские бумаги все же были в минусе из-за падения спроса на рисковые активы. Также давление на российские бумаги, по мнению эксперта, оказывали цены на нефть, которые упали до 57,5 долл./барр. Однако стоит отметить, что евробонды некоторых других стран ЕМ все же были в небольшом плюсе.

"Котировки российских выпусков по итогам дня снизились на 0,1–0,3 п.п., - указывает аналитик "Уралсиба" - Хуже других смотрелся RUSSIA’26 (YTM 3,2%) – минус 0,4 п.п., при этом его спред к RUSSIA’23 (YTM 2,4%) вновь начал стремительно расти и достиг 85 б.п., что является максимумом за три года (средний уровень за последний год – 60 б.п.). Таким образом, наклон кривой на этом участке сейчас чересчур высокий, и спред между бумагами вполне может сузиться. Пятилетний CDS-спред РФ вчера вырос до 90 б.п."