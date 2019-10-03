Ослабление доллара выводит золото на новый уровень - Saxo Bank

Золото, наконец оставившее позади пять лет диапазонной торговли и достигшее нашего целевого уровня 1485 долл. США за унцию, будет в ближайшие месяцы и дальше выигрывать от множества экономических трудностей, говорится в комментарии главы отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансена.

"Ралли в третьем квартале было вызвано обвалом доходности мировых облигаций без всякой поддержки со стороны доллара, который укрепился почти на 2% к корзине основных валют, - считает Оле Хансен. - Мы сохраняем положительный прогноз для золота, основываясь на предположении, что доллар будет слабеть, а доходность облигаций останется низкой. Наибольшим риском для нашего сценария роста цен на сырье является возможность заключения США и Китаем масштабного торгового соглашения, которое понизит ожидания рынков относительно требуемого снижения ставок в США".