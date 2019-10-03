.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром консолидируется, откат индексов сдерживается ростом бумаг Сбербанка и "ЛУКОЙЛа"
.
ГЛАВНОЕ
Путин: правительству пора сформулировать конкретные предложения
Президент РФ Владимир Путин заявил, что правительству пора сформулировать конкретные предложения по обеспечению роста экономики и дохода граждан.
 
Утильсбор для автомобильной "вторички" повышать не будут
Минпромторг предлагает при новой индексации утилизационного сбора не повышать его для подержанных легковых автомобилей (старше трех лет) и для большинства подержанных коммерческих машин. Это следует из подготовленного министерством проекта...
 
Частным компаниям рекомендовали запретить дорогие подарки
Частным компаниям стоит разработать стандарты и кодексы поведения сотрудников, в том числе регламентировать получение ими подарков, считают в Минтруде. Это следует из методических рекомендаций ведомства по борьбе с коррупцией в организациях,...
 
Счетная палата предложила меры по сокращению числа долгостроев
Счетная палата РФ (СП РФ) выявила системные недостатки в организации работы по сокращению количества объектов незавершенного строительства (ОНС) в стране, сообщила пресс-службе ведомства. "Анализ показал ряд значительных недостатков в системе...
 
03 октября 2019 года 11:44

Рынок акций РФ утром консолидируется, откат индексов сдерживается ростом бумаг Сбербанка и "ЛУКОЙЛа"

Москва. 3 октября. Рынок акций РФ утром в четверг консолидируется при смешанной динамике blue chips, откат индексов сдерживается коррекционным отскоком ряда бумаг во главе со Сбербанком и "ЛУКОЙЛом", хотя внешний фон остается негативным - мировые фондовые площадки снижаются из-за опасений замедления экономики США, также продолжает сползать вниз нефть.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2717,11 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1313,99 пункта (+0,02%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2,2%.

Доллар просел до 65,15 рубля (-0,04 рубля).

Подорожали акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,3%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "Мосбиржи" (+0,5%), Сбербанка (+0,5% и +0,7% "префы"), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,2%).

Подешевели бумаги "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-2,2%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-1,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,5%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,9%).

В США индексы накануне снизились на 1,6-1,9%, показав худшее начало квартала с 2008 года.

По данным отраслевой организации ADP Employer, число рабочих мест в США в сентябре выросло на 135 тыс. Показатель оказался хуже консенсус-прогноза аналитиков, составлявшего 140 тыс. В августе, согласно пересмотренным данным, было создано 157 тыс. новых рабочих мест вместо 195 тыс., о которых сообщалось прежде.

Днем ранее сообщалось, что индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в сентябре понизился до минимальных с июня 2009 года 47,8 пункта, при прогнозах роста до 50 пунктов. На долю производственного сектора приходится порядка 12% американской экономики.

Разочаровывающие данные из США и Европы, а также слабая финансовая отчетность ряда автопроизводителей, опубликованная на этой неделе, взывают опасения по поводу замедления экономического роста в условиях торговой войны между США и Китаем. На этом фоне возросли ожидания дальнейшего снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС).

В Азии в четверг преобладала негативная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 снизился на 2%, Китай не работает до 7 октября включительно в связи с празднованием Дня образования КНР), в Европе нет единого вектора (FTSE просел на 0,3%, CAC40 растет на 0,6%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,3%).

Негативное влияние на настроения инвесторов также оказало введение новых пошлин США против европейских товаров, отмечает MarketWatch.

Нефть утром в четверг делает попытки стабилизации после обновления минимумов за последние два месяца; цена Brent находится на $0,1 выше уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ в среду.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $57,55 за баррель (-0,2% и -2% накануне), ноябрьская цена WTI - $52,59 за баррель (-0,1% и -1,8% в среду).

Негативное влияние на рынок в среду оказала статистика Минэнерго США: запасы нефти в США выросли на прошлой неделе на 3,1 млн баррелей при прогнозах роста на 1,3-2 млн баррелей.

По мнению ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, волатильность на рынках акций в целом повысилась из-за опасений в отношении состояния мировой экономики после выхода слабых данных в США. Кроме того, неожиданно заметное увеличение запасов сырой нефти в США стало фактором негативного влияния на динамику нефтяных фьючерсов. В четверг продолжится публикация данных по экономике стран еврозоны, также будут опубликованы данные по деловой активности в сфере услуг США (индекс ISM Non-manufacturing PMI, 17:00 МСК).

По оценке аналитика "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций РФ следует за ухудшающимся внешним фоном, оптимизм инвесторов растаял, опасения снижения мировой экономики нарастают, и рынки вполне могут войти в коррекционную фазу.

Техническая картина также негативна: что индекс МосБиржи, что американские индексы вполне могут начать отыгрывать фигуру "двойная вершина". Пока единственным тормозом для развития и углубления снижения являются ожидания переговоров между США и Китаем. С одной стороны, все помнят слова Трампа, что торговое соглашение может быть достигнуто раньше, чем это думают многие. С другой, все не раз видели, как подобные встречи заканчивались фактически ничем. В случае очередной неудачи и отсутствия явного прогресса на переговорах, падение рынков может принять затяжной характер.

Если нефть Brent не выберется выше $58,5 за баррель, то возрастут риски снижения в район $55 за баррель. При продолжении негативного сценария индекс МосБиржи вполне может сходить к следующей поддержке в районе 2700 пунктов. Поддержку акциям "Норникеля" оказывает рост цен на никель и палладий. Кроме того, четверг - последний день покупок бумаг ГМК для попадания в реестр на получение дивидендов, отмечает Антонов.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, на фоне выхода в США блока слабой статистики агентства и банки начинают массово ухудшать свои прогнозы по мировой и локальным экономикам. ВТО уже ждет рост мировой торговли в текущем году на уровне 1,2% вместо прежних 2,6%. Германские ведущие экономические институты снизили оценку роста экономики ФРГ в текущем году до 0,5% с 0,8%, а в 2020 году до 1,1% с 1,8%. В агентстве Fitch ожидают замедление роста китайской экономики в 2020 году до 5,7%. То есть стимулирующая политика центральных банков пока почти не оказывает благотворного влияния на мировую экономику. По сути, только ФРС сохраняет относительно высокую ставку из числа ведущих центральных банков.

Между тем, Федрезерв пока не драматизирует ситуацию. Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заверил рынок в том, что ожидания рецессии преувеличены, а экономическое развитие происходит в рамках позитивного базового прогноза. Поводом для экономического хаоса может стать решение ВТО разрешить США принять пошлины против европейской авиапромышленности из-за субсидий в пользу Airbus. Естественно, что немедленно появилась информация о 10%-ных пошлинах на самолеты из ЕС и еще 25%-ные пошлины на ряд промышленных и сельскохозяйственных товаров с 18 октября.

Нефть пытается скорректировать потери предыдущих дней, но на фоне усиления страхов по поводу глобального спада эти попытки выглядят ничтожными. Поэтому есть высокая вероятность, что российские индексы акций продолжат снижаться, считает Кочетков.

Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Роман Антонов также отмечает, что мировые фондовые рынки остаются под давлением на фоне растущих опасений ухудшения условий в экономике США и анонсированных пошлин на самолеты Airbus, что оказало ощутимое негативное влияние на динамику европейских и американских фондовых площадок, способствуя восстановлению спроса на защитные активы.

С разрешения ВТО американские власти с 18 октября намерены ввести пошлины в размере 10% на импорт гражданских самолетов европейского авиаконцерна. Данное решение назревало давно и призвано оказать давление на ЕС из-за субсидий, которые на протяжении 15 лет получал Airbus, нарушая условия конкуренции. Ограничения также коснутся европейских продовольственных товаров, среди которых ирландский и шотландский виски, французские сыры - пошлины составят 25%. Всего же пошлинами будет обложена продукция на сумму около $7,5 млрд.

Усиление конфронтации с ЕС добавило негатива, но после слабых данных по деловой активности в секторе промышленности от ISM наибольшее значения для риск-аппетита имеет статистика из США. Наибольший вес приобретает выход отчета по рынку труда в пятницу: слабые данные способны повлиять на планы ФРС, поэтому стоит обратить внимание на выступление в пятницу главы Федрезерва Джерома Пауэлла.

В четверг определять настроение участников рынков будут данные по деловой активности в сфере услуг ЕС и США. На фоне преобладания негативных настроений на рынках индекс МосБиржи в четверг будет двигаться в диапазоне 2700-2740 пунктов. Нефтяные котировки выглядят уязвимо, неопределенности добавляет и возможность ухудшения ситуации в экономике США, считает Антонов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступают акции ОАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (-3,1%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-3,1%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-2,5%).

Подорожали бумаги "Магаданэнерго" (MOEX: MAGE) (+2,6%), ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (+2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 8,17 млрд рублей (из них 1,587 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
03 октября 2019 года 12:15
Ждем снижения доходности новых еврооблигаций VEON VIP 25 и считаем выпуск привлекательным - "БКС Глобал Маркетс"
VEON разместил новые еврооблигации объемом $700 млн на срок 5,5 лет с купоном 4,0%, спрос превысил $900 млн. Новый выпуск VIP 25 предлагает премию около 60 б.п. к обращающемуся VIP 24 со сроком обращения всего на один год меньше. "Мы считаем премию нового выпуска слишком щедрой и ждем ее сужения в...    читать дальше
.
03 октября 2019 года 12:10
Ослабление доллара выводит золото на новый уровень - Saxo Bank
Золото, наконец оставившее позади пять лет диапазонной торговли и достигшее нашего целевого уровня 1485 долл. США за унцию, будет в ближайшие месяцы и дальше выигрывать от множества экономических трудностей, говорится в комментарии главы отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле...    читать дальше
.
03 октября 2019 года 12:00
2019-й год запомнится как начало конца крупнейшего в истории монетарного эксперимента - Saxo Bank
"2019-й год, по всей видимости, запомнится как начало конца крупнейшего в истории монетарного эксперимента; год, с которого началась глобальная рецессия несмотря на самые низкие в истории номинальные и реальные процентные ставки, говорится в комментарии главного экономиста и директора по...    читать дальше
.
03 октября 2019 года 11:50
Оцениваем негативно операционные результаты Московской биржи на сентябрь 2019 г. - Альфа-банк
Московская биржа (MOEX RX: ПО РЫНКУ) вчера представила операционные результаты за сентябрь 2019 г. и 3К19. В целом объем торгов биржи снизился на 5% г/г, при этом слабую динамику продемонстрировали все сегменты за исключением рынка акций и деривативов, сообщается в обзоре Альфа-банка. Рублевые и...    читать дальше
.
03 октября 2019 года 11:40
Прогнозируем к концу года цену на нефть Brent на уровне 60 долл. США за баррель - Saxo Bank
Нефть по-прежнему зажата в широком диапазоне, причем маятник качается между риском снижения спроса в связи с замедлением международной экономики и риском для предложения из-за санкций и конфликтов, говорится в комментарии главы отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле...    читать дальше
.
03 октября 2019 года 11:32
Российский рынок акций в четверг продолжит снижаться на фоне пессимистического глобального фона - Альфа-банк
оссийский рынок акций в четверг продолжит снижаться на фоне пессимистического глобального фона, сообщается в обзоре Альфа-банка. Поскольку нет убежденности в возможности достижения соглашения в ходе предстоящих американо-китайских переговоров, инвесторы сейчас сосредоточены на политике в области...    читать дальше
.
03 октября 2019 года 11:29
Вероятность двух снижений ставки ЦБ РФ до конца года продолжает расти - Промсвязьбанк
До конца года инфляция опустится существенно ниже прогнозных оценок Банка России – до 3,7%, говорится в обзоре Промсвзьбанка. В этом ключе, по мнению аналитика банка Дмитрия Грицкевича, вероятность двух снижений ставки до конца года продолжает расти (базовый сценарий – 1 снижение в 2019 г.)....    читать дальше
.
03 октября 2019 года 11:19
Рубль останется в диапазоне 65-65,5/USD - РФПИ
Российская валюта вряд ли изменит рамки торгового диапазона 65-65,50/USD, сообщается в комментарии РФПИ. Исходя из торгов среды, можно говорить об отсутствии существенного "натурального" локального спроса на валюту, а колебания во многом определяются краткосрочными позициями портфельных...    читать дальше
.
03 октября 2019 года 11:00
При текущих ценах на нефть рубль смотрится локально переоцененным - Промсвязьбанк
При текущих ценах на нефть рубль смотрится локально переоцененным, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Оценивая фундаментальные условия для рубля, эксперт банка Михаил Поддубский указывает, что уход в начале текущей недели нефтяных цен ниже отметки в 60 долл/барр. по смеси марки Brent может...    читать дальше
.
03 октября 2019 года 10:50
Риски по рублю остаются смещёнными в сторону ослабления - "Нордеа Банк"
Рубль остаётся уязвимым на фоне глобального ухудшения "аппетита" к риску, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". Опасения замедления мировой экономики, усугубившиеся на этой неделе после публикации слабых данных по индексу деловой активности ISM в США, давят на весь блок рисковых активов и валют...    читать дальше
.
03 октября 2019 года 10:45
Raiffeisenbank поднял рейтинг акций Интер РАО до "покупать" в связи с падением котировок
(добавлен текст после 2-го абзаца) Raiffeisenbank повысил рекомендацию (рейтинг) для акций "Интер РАО ЕЭС" (MOEX: IRAO) с "держать" до "покупать" в связи с падением котировок этих бумаг с середины сентября почти на 15%, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Гарамиты. Прогнозная стоимость...    читать дальше
.
03 октября 2019 года 10:32
Ожидаем возвращения нефти в более оправданный фундаментально и конъюнктурно диапазон 58-61 долл./барр. - Промсвязьбанк
Нефть Brent восстанавливается после просадки ниже поддержки (58,2 долл./барр.), сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Резкому снижению сырья способствовало ухудшение общерыночной конъюнктуры. Ожидаемо слабая статистика по запасам от Минэнерго добавила масла в огонь. "Как мы и предполагали, запасы...    читать дальше
.
03 октября 2019 года 10:23
Raiffeisenbank поднял рейтинг акций Интер РАО до "покупать" в связи с падением котировок
aiffeisenbank повысил рекомендацию (рейтинг) для акций "Интер РАО ЕЭС" (MOEX: IRAO) с "держать" до "покупать" в связи с падением котировок этих бумаг с середины сентября почти на 15%, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Гарамиты. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная экспертом,...    читать дальше
.
03 октября 2019 года 10:23
Рубль корректируется вверх к доллару и евро на старте торгов четверга после падения в предыдущие дни
Москва. 3 октября. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг утром, рубль дорожает к бивалютной корзине в рамках коррекции после заметной просадки по итогам предыдущих торгов.    читать дальше
.
03 октября 2019 года 10:16
JPMorgan снизил рейтинг GDR Магнита до "продавать" и оценку на 23%
(добавлен 3-й абзац) JPMorgan снизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Магнита" (MOEX: MGNT) с $16,4 до $12,6 за штуку, сообщает агентство Bloomberg. Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация (рейтинг) с "держать" до "продавать". По данным...    читать дальше
.
Страница 1 из 11
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.