Рынок акций РФ утром консолидируется, откат индексов сдерживается ростом бумаг Сбербанка и "ЛУКОЙЛа"

Москва. 3 октября. Рынок акций РФ утром в четверг консолидируется при смешанной динамике blue chips, откат индексов сдерживается коррекционным отскоком ряда бумаг во главе со Сбербанком и "ЛУКОЙЛом", хотя внешний фон остается негативным - мировые фондовые площадки снижаются из-за опасений замедления экономики США, также продолжает сползать вниз нефть.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2717,11 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1313,99 пункта (+0,02%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2,2%.

Доллар просел до 65,15 рубля (-0,04 рубля).

Подорожали акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,3%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "Мосбиржи" (+0,5%), Сбербанка (+0,5% и +0,7% "префы"), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,2%).

Подешевели бумаги "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-2,2%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-1,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,5%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,9%).

В США индексы накануне снизились на 1,6-1,9%, показав худшее начало квартала с 2008 года.

По данным отраслевой организации ADP Employer, число рабочих мест в США в сентябре выросло на 135 тыс. Показатель оказался хуже консенсус-прогноза аналитиков, составлявшего 140 тыс. В августе, согласно пересмотренным данным, было создано 157 тыс. новых рабочих мест вместо 195 тыс., о которых сообщалось прежде.

Днем ранее сообщалось, что индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в сентябре понизился до минимальных с июня 2009 года 47,8 пункта, при прогнозах роста до 50 пунктов. На долю производственного сектора приходится порядка 12% американской экономики.

Разочаровывающие данные из США и Европы, а также слабая финансовая отчетность ряда автопроизводителей, опубликованная на этой неделе, взывают опасения по поводу замедления экономического роста в условиях торговой войны между США и Китаем. На этом фоне возросли ожидания дальнейшего снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС).

В Азии в четверг преобладала негативная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 снизился на 2%, Китай не работает до 7 октября включительно в связи с празднованием Дня образования КНР), в Европе нет единого вектора (FTSE просел на 0,3%, CAC40 растет на 0,6%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,3%).

Негативное влияние на настроения инвесторов также оказало введение новых пошлин США против европейских товаров, отмечает MarketWatch.

Нефть утром в четверг делает попытки стабилизации после обновления минимумов за последние два месяца; цена Brent находится на $0,1 выше уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ в среду.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $57,55 за баррель (-0,2% и -2% накануне), ноябрьская цена WTI - $52,59 за баррель (-0,1% и -1,8% в среду).

Негативное влияние на рынок в среду оказала статистика Минэнерго США: запасы нефти в США выросли на прошлой неделе на 3,1 млн баррелей при прогнозах роста на 1,3-2 млн баррелей.

По мнению ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, волатильность на рынках акций в целом повысилась из-за опасений в отношении состояния мировой экономики после выхода слабых данных в США. Кроме того, неожиданно заметное увеличение запасов сырой нефти в США стало фактором негативного влияния на динамику нефтяных фьючерсов. В четверг продолжится публикация данных по экономике стран еврозоны, также будут опубликованы данные по деловой активности в сфере услуг США (индекс ISM Non-manufacturing PMI, 17:00 МСК).

По оценке аналитика "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций РФ следует за ухудшающимся внешним фоном, оптимизм инвесторов растаял, опасения снижения мировой экономики нарастают, и рынки вполне могут войти в коррекционную фазу.

Техническая картина также негативна: что индекс МосБиржи, что американские индексы вполне могут начать отыгрывать фигуру "двойная вершина". Пока единственным тормозом для развития и углубления снижения являются ожидания переговоров между США и Китаем. С одной стороны, все помнят слова Трампа, что торговое соглашение может быть достигнуто раньше, чем это думают многие. С другой, все не раз видели, как подобные встречи заканчивались фактически ничем. В случае очередной неудачи и отсутствия явного прогресса на переговорах, падение рынков может принять затяжной характер.

Если нефть Brent не выберется выше $58,5 за баррель, то возрастут риски снижения в район $55 за баррель. При продолжении негативного сценария индекс МосБиржи вполне может сходить к следующей поддержке в районе 2700 пунктов. Поддержку акциям "Норникеля" оказывает рост цен на никель и палладий. Кроме того, четверг - последний день покупок бумаг ГМК для попадания в реестр на получение дивидендов, отмечает Антонов.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, на фоне выхода в США блока слабой статистики агентства и банки начинают массово ухудшать свои прогнозы по мировой и локальным экономикам. ВТО уже ждет рост мировой торговли в текущем году на уровне 1,2% вместо прежних 2,6%. Германские ведущие экономические институты снизили оценку роста экономики ФРГ в текущем году до 0,5% с 0,8%, а в 2020 году до 1,1% с 1,8%. В агентстве Fitch ожидают замедление роста китайской экономики в 2020 году до 5,7%. То есть стимулирующая политика центральных банков пока почти не оказывает благотворного влияния на мировую экономику. По сути, только ФРС сохраняет относительно высокую ставку из числа ведущих центральных банков.

Между тем, Федрезерв пока не драматизирует ситуацию. Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заверил рынок в том, что ожидания рецессии преувеличены, а экономическое развитие происходит в рамках позитивного базового прогноза. Поводом для экономического хаоса может стать решение ВТО разрешить США принять пошлины против европейской авиапромышленности из-за субсидий в пользу Airbus. Естественно, что немедленно появилась информация о 10%-ных пошлинах на самолеты из ЕС и еще 25%-ные пошлины на ряд промышленных и сельскохозяйственных товаров с 18 октября.

Нефть пытается скорректировать потери предыдущих дней, но на фоне усиления страхов по поводу глобального спада эти попытки выглядят ничтожными. Поэтому есть высокая вероятность, что российские индексы акций продолжат снижаться, считает Кочетков.

Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Роман Антонов также отмечает, что мировые фондовые рынки остаются под давлением на фоне растущих опасений ухудшения условий в экономике США и анонсированных пошлин на самолеты Airbus, что оказало ощутимое негативное влияние на динамику европейских и американских фондовых площадок, способствуя восстановлению спроса на защитные активы.

С разрешения ВТО американские власти с 18 октября намерены ввести пошлины в размере 10% на импорт гражданских самолетов европейского авиаконцерна. Данное решение назревало давно и призвано оказать давление на ЕС из-за субсидий, которые на протяжении 15 лет получал Airbus, нарушая условия конкуренции. Ограничения также коснутся европейских продовольственных товаров, среди которых ирландский и шотландский виски, французские сыры - пошлины составят 25%. Всего же пошлинами будет обложена продукция на сумму около $7,5 млрд.

Усиление конфронтации с ЕС добавило негатива, но после слабых данных по деловой активности в секторе промышленности от ISM наибольшее значения для риск-аппетита имеет статистика из США. Наибольший вес приобретает выход отчета по рынку труда в пятницу: слабые данные способны повлиять на планы ФРС, поэтому стоит обратить внимание на выступление в пятницу главы Федрезерва Джерома Пауэлла.

В четверг определять настроение участников рынков будут данные по деловой активности в сфере услуг ЕС и США. На фоне преобладания негативных настроений на рынках индекс МосБиржи в четверг будет двигаться в диапазоне 2700-2740 пунктов. Нефтяные котировки выглядят уязвимо, неопределенности добавляет и возможность ухудшения ситуации в экономике США, считает Антонов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступают акции ОАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (-3,1%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-3,1%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-2,5%).

Подорожали бумаги "Магаданэнерго" (MOEX: MAGE) (+2,6%), ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (+2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 8,17 млрд рублей (из них 1,587 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).