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Главная / Мнения аналитиков / 2019-й год запомнится как начало конца крупнейшего в истории монетарного эксперимента - Saxo Bank
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03 октября 2019 года 12:00
2019-й год запомнится как начало конца крупнейшего в истории монетарного эксперимента - Saxo Bank
"2019-й год, по всей видимости, запомнится как начало конца крупнейшего в истории монетарного эксперимента; год, с которого началась глобальная рецессия несмотря на самые низкие в истории номинальные и реальные процентные ставки, говорится в комментарии главного экономиста и директора по инвестициям Saxo Bank Стина Якобсена. Монетарная политика достигла конца очень долгого пути и оказалась несостоятельной. В глобальном контексте провальной монетарной политики и изнурительного продвижения к фискальной политике у мировой экономики остается, на взгляд эксперта, только одно средство: снижение цены самих глобальных денег, т. е. американского доллара. По имеющимся оценкам, общий объем долга в мире исчисляется 240 трлн долларов США, т.е. примерно 240% глобального ВВП. Слишком большая часть его деноминирована в долларах США в силу того, что доллар является резервной валютой и американские рынки капитала отличаются высокой степенью ликвидности. "В этом контексте все категории активов становятся функцией ликвидности американского доллара и направления его движения, - отмечает Стин Якобсен. - Если доллар слишком сильно идет вверх, напряжение в системе возрастает, причем не только для американского экспорта, но и для развивающегося рынка с его высокой зависимостью от долларового финансирования и экспортных схем. Ослабление тирании доллара, скорее всего, будет последним гвоздем в крышку гроба великого кредитного цикла, который стартовал в начале 1980-х гг., когда баланс США был обнулен, а доллар стабилизировался благодаря победе Волкера над инфляцией, последовавшей за отказом Никсона от золотого стандарта в 1971 г. Великий цикл с тех пор подпитывала глобализация и кредитование через оффшорную эмиссию долларов". Ослабление доллара поможет нам лишь выиграть некоторое время, но не решит проблему структурно, уверен эксперт Saxo Bank. Это простейшее временное решение проблемы, стоящей перед мировыми рынками, и с наименьшим политическим сопротивлением. "Его величество доллар вот-вот рухнет. Но будь благоразумна в своих желаниях, Америка", - заключает Стин Якобсен.
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03 октября 2019 года 12:15
Ждем снижения доходности новых еврооблигаций VEON VIP 25 и считаем выпуск привлекательным - "БКС Глобал Маркетс"
VEON разместил новые еврооблигации объемом $700 млн на срок 5,5 лет с купоном 4,0%, спрос превысил $900 млн. Новый выпуск VIP 25 предлагает премию около 60 б.п. к обращающемуся VIP 24 со сроком обращения всего на один год меньше. "Мы считаем премию нового выпуска слишком щедрой и ждем ее сужения в... читать дальше
.03 октября 2019 года 12:10
Золото, наконец оставившее позади пять лет диапазонной торговли и достигшее нашего целевого уровня 1485 долл. США за унцию, будет в ближайшие месяцы и дальше выигрывать от множества экономических трудностей, говорится в комментарии главы отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле... читать дальше
.03 октября 2019 года 11:50
Московская биржа (MOEX RX: ПО РЫНКУ) вчера представила операционные результаты за сентябрь 2019 г. и 3К19. В целом объем торгов биржи снизился на 5% г/г, при этом слабую динамику продемонстрировали все сегменты за исключением рынка акций и деривативов, сообщается в обзоре Альфа-банка. Рублевые и... читать дальше
.03 октября 2019 года 11:44
Рынок акций РФ утром консолидируется, откат индексов сдерживается ростом бумаг Сбербанка и "ЛУКОЙЛа"
Москва. 3 октября. Рынок акций РФ утром в четверг консолидируется при смешанной динамике blue chips, откат индексов сдерживается коррекционным отскоком ряда бумаг во главе со Сбербанком и "ЛУКОЙЛом", хотя внешний фон остается негативным - мировые фондовые площадки снижаются из-за опасений замедления экономики США, также продолжает сползать вниз нефть. читать дальше
.03 октября 2019 года 11:40
Нефть по-прежнему зажата в широком диапазоне, причем маятник качается между риском снижения спроса в связи с замедлением международной экономики и риском для предложения из-за санкций и конфликтов, говорится в комментарии главы отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле... читать дальше
.03 октября 2019 года 11:32
Российский рынок акций в четверг продолжит снижаться на фоне пессимистического глобального фона - Альфа-банк
оссийский рынок акций в четверг продолжит снижаться на фоне пессимистического глобального фона, сообщается в обзоре Альфа-банка. Поскольку нет убежденности в возможности достижения соглашения в ходе предстоящих американо-китайских переговоров, инвесторы сейчас сосредоточены на политике в области... читать дальше
.03 октября 2019 года 11:29
До конца года инфляция опустится существенно ниже прогнозных оценок Банка России – до 3,7%, говорится в обзоре Промсвзьбанка. В этом ключе, по мнению аналитика банка Дмитрия Грицкевича, вероятность двух снижений ставки до конца года продолжает расти (базовый сценарий – 1 снижение в 2019 г.).... читать дальше
.03 октября 2019 года 11:19
Российская валюта вряд ли изменит рамки торгового диапазона 65-65,50/USD, сообщается в комментарии РФПИ. Исходя из торгов среды, можно говорить об отсутствии существенного "натурального" локального спроса на валюту, а колебания во многом определяются краткосрочными позициями портфельных... читать дальше
.03 октября 2019 года 11:00
При текущих ценах на нефть рубль смотрится локально переоцененным, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Оценивая фундаментальные условия для рубля, эксперт банка Михаил Поддубский указывает, что уход в начале текущей недели нефтяных цен ниже отметки в 60 долл/барр. по смеси марки Brent может... читать дальше
.03 октября 2019 года 10:50
Рубль остаётся уязвимым на фоне глобального ухудшения "аппетита" к риску, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". Опасения замедления мировой экономики, усугубившиеся на этой неделе после публикации слабых данных по индексу деловой активности ISM в США, давят на весь блок рисковых активов и валют... читать дальше
.03 октября 2019 года 10:45
(добавлен текст после 2-го абзаца) Raiffeisenbank повысил рекомендацию (рейтинг) для акций "Интер РАО ЕЭС" (MOEX: IRAO) с "держать" до "покупать" в связи с падением котировок этих бумаг с середины сентября почти на 15%, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Гарамиты. Прогнозная стоимость... читать дальше
.03 октября 2019 года 10:32
Ожидаем возвращения нефти в более оправданный фундаментально и конъюнктурно диапазон 58-61 долл./барр. - Промсвязьбанк
Нефть Brent восстанавливается после просадки ниже поддержки (58,2 долл./барр.), сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Резкому снижению сырья способствовало ухудшение общерыночной конъюнктуры. Ожидаемо слабая статистика по запасам от Минэнерго добавила масла в огонь. "Как мы и предполагали, запасы... читать дальше
.03 октября 2019 года 10:23
aiffeisenbank повысил рекомендацию (рейтинг) для акций "Интер РАО ЕЭС" (MOEX: IRAO) с "держать" до "покупать" в связи с падением котировок этих бумаг с середины сентября почти на 15%, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Гарамиты. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная экспертом,... читать дальше
.03 октября 2019 года 10:23
Рубль корректируется вверх к доллару и евро на старте торгов четверга после падения в предыдущие дни
Москва. 3 октября. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг утром, рубль дорожает к бивалютной корзине в рамках коррекции после заметной просадки по итогам предыдущих торгов. читать дальше
.03 октября 2019 года 10:16
(добавлен 3-й абзац) JPMorgan снизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Магнита" (MOEX: MGNT) с $16,4 до $12,6 за штуку, сообщает агентство Bloomberg. Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация (рейтинг) с "держать" до "продавать". По данным... читать дальше
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