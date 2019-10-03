Российский рынок акций в четверг продолжит снижаться на фоне пессимистического глобального фона - Альфа-банк

Российский рынок акций в четверг продолжит снижаться на фоне пессимистического глобального фона, сообщается в обзоре Альфа-банка. Поскольку нет убежденности в возможности достижения соглашения в ходе предстоящих американо-китайских переговоров, инвесторы сейчас сосредоточены на политике в области ставок ФРС. Трейдеры закладывают в свои ожидания вероятность понижения ставок ФРС на 25 б. п. до 1,75%-2,00% в октябре на уровне 72,8% против 39,6% в понедельник.

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