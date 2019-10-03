Вероятность двух снижений ставки ЦБ РФ до конца года продолжает расти - Промсвязьбанк

До конца года инфляция опустится существенно ниже прогнозных оценок Банка России – до 3,7%, говорится в обзоре Промсвзьбанка. В этом ключе, по мнению аналитика банка Дмитрия Грицкевича, вероятность двух снижений ставки до конца года продолжает расти (базовый сценарий – 1 снижение в 2019 г.).

"Сигналом для второго снижения ставки будет понижение ожиданий ЦБ по инфляции одновременно со снижением ставки в октябре, - считает эксперт Промсвязьбанка. - Мы сохраняем цель по доходности 10-летних ОФЗ до конца года на уровне 6,75% годовых. Сдерживающим фактором для ЦБ, на наш взгляд, может быть дальнейший рост волатильности на внешних рынках, что, в частности, сдерживает дальнейший рост котировок ОФЗ. Вместе с тем, при отсутствии сильного негатива доходности ОФЗ начнут отыгрывать замедление инфляции ближе к заседанию регулятора 25 октября".