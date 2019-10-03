Рубль останется в диапазоне 65-65,5/USD - РФПИ

Российская валюта вряд ли изменит рамки торгового диапазона 65-65,50/USD, сообщается в комментарии РФПИ.

Исходя из торгов среды, можно говорить об отсутствии существенного "натурального" локального спроса на валюту, а колебания во многом определяются краткосрочными позициями портфельных инвесторов или спекулянтов. До публикации статистики в США рынок будет ждать данных по покупкам валюты Минфина в октябре, которые, по прогнозам, могут немного подрасти с сентябрьских 187,1 млрд руб. до 190-200 млрд руб. Но эти изменения вряд ли сильно повлияют на баланс потоков, которые останутся чувствительными к новостям извне.

"Причин для изменения текущего диапазона 65-65,5/USD пока не видим", - указывает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.