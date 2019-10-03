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03 октября 2019 года 10:23

Рубль корректируется вверх к доллару и евро на старте торгов четверга после падения в предыдущие дни

Москва. 3 октября. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг утром, рубль дорожает к бивалютной корзине в рамках коррекции после заметной просадки по итогам предыдущих торгов.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 65,08-65,12 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 65,09 руб./$1 (-10,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 71,21 руб./EUR1 (-21,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) понизилась на 15,31 копейки к уровню закрытия среды, до 67,85 рубля.

Доллар при этом оказался на 34,74 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 25,69 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вверх к доллару и евро на старте торгов четверга после ослабления по итогам торгов в среду. Участники торгов выходили из рублевых активов на фоне усиления пессимизма относительно перспектив глобального экономического роста из-за публикации слабых данных макроэкономической отчетности, в том числе, в США.

Как стало известно из отчета отраслевой организации ADP Employer, обнародованного в среду, число рабочих мест в США в сентябре выросло на 135 тыс. Показатель оказался хуже консенсус-прогноза аналитиков, составлявшего 140 тыс. В августе, согласно пересмотренным данным, было создано 157 тыс. новых рабочих мест, вместо 195 тыс., о которых сообщалось прежде.

Днем ранее сообщалось, что индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в сентябре понизился до 47,8 пункта с 49,1 пункта в августе. Таким образом, показатель опустился до минимального уровня с июня 2009 года, хотя аналитики в среднем ожидали увеличения до 50 пунктов. На долю производственного сектора приходится порядка 12% американской экономики.

Слабые данные вызвали опасения, что экономика США постепенно приближается к рецессии, а также усилили ожидания дальнейшего снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС). Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс заявил в среду, что американская экономика находится в хорошем состоянии и нынешние параметры денежно-кредитной политики в США будут поддерживать ее таковой. Однако он не сказал, продолжит ли ФРС снижать процентные ставки в будущем, как того ожидают многие участники рынка.

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в четверг слабо меняются после падения днем ранее до минимальных отметок за последние два месяца. Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК подешевели на 0,09% - до $57,64 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднимаются к этому времени на 0,13% - до $52,71 за баррель

В среду цена Brent снизилась на 2,04%, до $57,69 за баррель, котировки WTI упали на 1,83%, закрывшись на отметке $52,64 за баррель.

Негативное влияние на рынок в среду оказало, в частности, сообщение министерства энергетики США о том, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,1 млн баррелей. Опрошенные S&P Global Platts эксперты в среднем ожидали менее значительного роста - на 1,3 млн баррелей.

Кроме того, слабые данные с рынка труда вызвали опасения, что американская экономика постепенно приближается к рецессии, и усилили ожидания дальнейшего снижения ставки ФРС.


Опубликовано: /Финмаркет/
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